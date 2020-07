استودیوی برادران وارنر روز دوشنبه این هفته اعلام کرد که فیلم انگاشته (Tenet) اثر جدید کریستوفر نولان در تاریخ ۱۲ آگوست اکران نخواهد شد؛ برخلاف دفعات قبل که این تاریخ جابه‌جا شده بود فعلا تاریخ جدیدی برای اکران فیلم انتخاب نشده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از اکران غیرهم‌زمان این اثر سینمایی در سطح جهان است؛ اکرانی که ممکن است به دلیل شیوع ویروس کرونا دیرتر به ایالات متحده آمریکا برسد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به آن نقطه خاص زمانی رسیده‌ایم که استودیوها ممکن است منافع خود را برمنافع نمایش‌دهندگان داخلی آثار سینمایی ارجح بدانند. تا جایی که می‌دانیم فیلم سینمایی انگاشته با بودجه حدودا ۲۰۰ میلیون دلاری تولید شده است. هزینه بازاریابی برای فیلمی با این بودجه تقریبا ۱۵۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود در نتیجه می‌توان گفت استودیو برای سودده‌بودن فیلم باید حدود ۴۰۰ میلیون دلار از درآمد آن را به خود اختصاص دهد.

این نکته را هم در نظر بگیرید که چیزی حدود نیمی از فروش هر فیلم سینمایی در اختیار نمایش‌دهندگان فیلم یعنی صاحبان سالن‌ها قرار می‌گیرد. پس فیلم برادران وارنر باید فروشی دست کم ۸۰۰ میلیون دلاری داشته باشد تا حداقلی از سود محقق شود. آیا سالن‌های سینما در وضعیت فعلی امکان چنین فروشی را به فیلم می‌دهند؟

با شرایط پیش آمده پس از همه‌گیری ویروس کرونا استودیوی سازنده انگاشته تصمیم‌گرفته اکران فیلم را تا زمانی نامشخص عقب بیاندازد. رییس انجمن ملی سالن‌داران آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ورایتی از این تصمیم استودیوی برادران وارنر ابراز ناخشنودی کرده و گفته امیدوار است سایر استودیوها طبق برنامه قبلی به اکران آثار خود بپردازند. از نگاه سالن‌داران استودیوها فارغ از هزینه تولید باید خود را با این قواعد جدید وفق بدهند.

به گفته رییس انجمن ملی سالن‌داران آمریکا ممکن است استودیوها نتوانند همان درآمد سابق را داشته باشند اما اگر شروع به پخش آثارشان نکنند خلا بزرگی در ترازنامه‌های مالی خود ایجاد می‌کنند.

در همین حال ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که به شدت در تب کرونا می‌سوزد. شمار مبتلایان به این بیماری خطرناک در آمریکا رو به افزایش است در شرایطی که در بسیاری کشورها آمار روند کاهشی دارد و همین موضوع به رونق سینما در این مناطق کمک کرده.

برای مثال فیلم سینمایی «شبه جزیره» (Peninsula) محصول کشور کره‌جنوبی در ۵ روز اول اکران خود ۲۰ میلیون دلار درآمد داشته و حدود دو سوم این درآمد از اکران در خود این کشور که کرونا را تا حد خوبی کنترل کرده به دست آمده است. موفقیت تجاری این اثر سینمایی که اتفاقا یکی از فیلم‎های برگزیده جشنواره کن در سال ۲۰۲۰ است نشان قاطعی است از علاقه عموم مردم به تماشای فیلم در سینماها اما می‌دانیم که وضعیت در اغلب نقاط آمریکا متفاوت است.

با این اوصاف سرنوشت فیلم سینمایی انگاشته چه خواهد شد؟

آغاز اکران جهانی پیش از اکران آمریکا

در یک سناریو استودیوی برادران وارنر ممکن است فیلم را ابتدا در کشورهای دیگر و دست آخر در آمریکا اکران کند. همچنان که در بیانیه این شرکت آمده استودیو با جدیدترین اثر نولان همچون یک فیلم متعارف که اکران معمول خواهد داشت رفتار نمی‌کند و این موضوع در برنامه توزیع و تبلیغ فیلم خود را نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم این گفته را به زبان ساده ترجمه کنیم یعنی آن بخش‌هایی از جهان که آماده دیدن فیلم در سالن‌های سینما هستند فرصت دیدنش را خواهند داشت. به این ترتیب سینمادوستان آمریکایی این‌بار باید صبر کنند تا کرونا در کشورشان روند کاهشی پیدا کند.

این نکته برای مخاطبان آمریکایی خوشایند نیست چون گفته شده است که فیلم یک طرح داستانی خاص دارد که به شدت نسبت به لورفتن داستان آسیب‌پذیر است. با شروع اکران در کشورهای دیگر امکان افشای خط داستانی وجود دارد و طبیعتا این تصمیم می‌تواند انتقادهایی را برانگیزد.

اکران غیرهم‌زمان در شهرهای مختلف آمریکا

یک مدل دیگر از اکران فیلم سینمایی انگاشته می‌تواند اکران آن در شهرهای مختلف براساس وضعیت ویروس کرونا در آن شهر و منطقه باشد. برای مثال بازارهای بزرگ و مرکزی در نیویورک و لس آنجلس احتمالا هفته‌ها تا بازگشایی فاصله دارند اما در مناطق دیگری از آمریکا می‌توانیم شاهد اکران فیلم با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی باشیم.

اکران سینمایی یا پخش تلویزیونی؟

در صورتی که فیلم نولان با وجود همه محدودیت‌ها اکران در سالن‌های سینما را آغاز کند مشخص می‌شود که استودیوی برادارن وارنر تمام توان خود را به کار گرفته تا اکران در سالن‌های سینما را در مرکز توجه قرار دهد. در حال حاضر گزینه پخش تلویزیونی فیلم از طریق سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس که متعلق به شرکت رسانه وارنر است وجود دارد. اما با این حال خبرگزاری ایندی‌وایر ادعا کرده یک منبع آگاه به این رسانه از تمرکز ۱۰۰ درصدی استودیو بر اکران سینمایی خبر داده است.

اکران هم‌زمان در سطح جهان

مشخص نیست این گزینه با توجه به بیانیه برادران وارنر چقدر محتمل باشد اما برای اجرای آن استودیو باید مدت‌ها صبر کند. آغاز اکران جهانی به شکل هم‌زمان یعنی در درجه اول باید منتظر کاهش چشمگیر شیوع کرونا در آمریکا ماند و همین موضوع مانعی اساسی در مسیر انتخاب این گزینه است.

اکران چند مرحله‌ای؛ نشانه کیفیت فیلم

در نهایت توجه به یک نکته فرعی نیز خالی از لطف نیست. اکران چند مرحله‌ای فیلم سینمایی انگاشته به نوعی نشان‌دهنده اعتماد‌به‌نفس تولیدکنندگان فیلم است. فراموش نکنید که اکران سراسری هم‌زمان در جهان به این معنا است که پیش از انتشار گسترده اخبار پیرامون کیفیت فیلم در رسانه‌ها بخشی از مخاطبان در افتتاحیه اثر شرکت می‌کنند.

درست است که منتقدان چند روز قبل نظرات‌شان را منتشر می‌کنند اما اساسا فیلمی که کیفیت چندان بالایی نداشته باشد یک اکران هم‌زمان را تحت هر شرایطی ترجیح می‌دهد. بعضی تحلیل‌گران معتقدند مطرح‌شدن امکان اکران فیلم در زمان‌های مخلتف نشان می‌دهد استودیو برادران وارنر از کیفیت فیلم و مخاطب‌پسندبودن آن کاملا اطمینان دارد و این نشانه مثبتی است.

به هر حال کماکان باید منتظر ماند تا مشخص شود سرنوشت یکی از مهم‌ترین فیلم‌های هالیوود در سال پرالتهاب ۲۰۲۰ چه خواهد شد و فیلم سینمایی پرهزینه نولان طبق چه برنامه‌ای اکران می‌شود.

The post شاید آمریکایی‌ها دیرتر از همه فیلم نولان را ببینند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala