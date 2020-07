شرکت نتفلیکس اعلام کرده فیلم نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard) یک اثر ابرقهرمانی فانتزی به کارگردانی جینا پرینس-بایدوود در میان محبوب‌ترین فیلم‌های این شبکه استریمینگ قرار گرفته است.

فیلم نگهبانانی از دیرباز که بازیگرانی چون شارلیز ترون و ماتیاس اسخونارتس را به خدمت گرفته درباره یک گروه از جنگجویان نامیرا است که به دلیل قدرت‌های اسرارآمیزشان هدف حملاتی قرار گرفته‌اند؛ روایت براساس رویارویی این جنگجویان و تبه‌کاران شرور پیش می‌رود.

همانطور که اشاره شد نگهبانانی از دیرباز در فهرست پربیننده‌ترین آثار نتفلیکس قرار گرفته. این فهرست از ۱۰ فیلم تشکیل شده که توسط نتفلیکس تولیدشده و در ۴ هفته اول پخش‌شان پربیننده‌ترین آثار این شبکه بوده‌اند. مدتی پیش که چنین لیستی منتشر شد نگهبانانی از دیرباز درون فهرست حضور نداشت اما با اعلام این خبر توسط این شبکه باید ۱۰ فیلم برتر نتفلیکس را بروزرسانی کرد. در واقع هنوز ۴ هفته از پخش این اثر جدید ابرقهرمانی نگذشته اما شبکه براساس الگوی بازدید از هم‌اکنون حضور فیلم را در این فهرست قطعی دانسته است. در ادامه با جدیدترین تغییرات صورت‌گرفته نگاهی خواهیم داشت به این لیست.

فیلم سینمایی «استخراج» (Extraction) که چندی پیش مشخص شد قرار است دنباله‌ آن ساخته شود در صدر فهرست منتشر شده توسط نتفلیکس جا گرفته است. این فیلم توسط ۹۹ میلیون خانوار در سراسر جهان در ۴ هفته اول پخش، دیده شده است. فیلم‌نامه این اثر توسط برادران روسو به رشته تحریر درآمد و سم هارگریو کارگردانی آن را برعهده داشت. هارگریو بازیگری، کارگردانی چند اثر کمتر شناخته شده و مدیریت گروه بدلکاران را در آثاری همچون «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War) و «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) در کارنامه دارد.

رتبه دوم فهرست ۱۰ فیلمی نتفلیکس در اختیار فیلم سینمایی «جعبه پرنده» (Bird Box) قرار گرفت. این فیلم سینمایی با بازی ساندرا بولاک توسط ۸۹ میلیون خانوار در ۴ هفته اول پخش دیده شد. همانطور که می‌شود انتظار داشت این فیلم سینمایی هم از جمله آثاری است که نتفلیکس قصد ساخت دنباله آن را دارد.

خبر کار روی فیلم جعبه پرنده ۲ را مدت کوتاهی پیش جاش مالرمان نویسنده رمان جعبه پرنده به رسانه‌ها اعلام کرد. قسمت اول این مجموعه سینمایی داستانی آخرالزمانی را درباره یک مادر و دو فرزندش روایت می‌کرد که باید از خود محافظت کنند. داستان در شرایطی جریان دارد که موجوداتی شرور جهان را تسخیر کرده‌اند و اگر به آن‌ها نگاه کنید دیوانه شده و مجبور به خودکشی می‌شوید. در این شرایط تنها راه‌حل پوشاندن چشم‌ها است تا با ندیدن این موجودات از مرگ حتمی در امان بمانید.

پس از جعبه پرنده فیلم سینمایی «محرمانه اسپنسر» (Spenser Confidential‎) به کارگردانی پیتر برگ و با بازی مارک والبرگ و وینستون دوک قرار دارد. فیلم روایتگر تلاش یک پلیس سابق برای برقراری عدالت درباره پرونده‌ای است که هنوز حل نشده.

محرمانه اسپنسر در ۲۸ روز نخست پخش به مخاطب ۸۵ میلیونی دست یافت و سومین فیلم محبوب شبکه نتفلیکس بود. فیلم سینمایی «شش زیرزمینی» (Six Underground) که یک اکشن کمدی با بازی رایان رینولدز به کارگردانی مایکل بی است و فیلم «راز جنایت» (Murder Mystery) با حضور آدام سندلر و جنیفر آنیستون به کارگردانی کایل نیواچک رتبه‌های چهارم و پنجم این فهرست را اشغال کرده‌اند؛ این دو اثر به ترتیب ۸۳ میلیون و ۷۳ میلیون مخاطب داشته‌اند. فیلم معمای قتل محبوب‌ترین فیلم ۲۰۱۹ نتفلیکس بود و اساسا آدام سندلر یکی از مهره‌های پرطرفدار و پولساز این شبکه است که برای چهار فیلم دیگر با نتفلیکس قرارداد دارد.

اما چنانکه در ابتدا اشاره شد فیلم ابرقهرمانی نگهبانانی از دیرباز هم راه خود را به این لیست باز کرده است. طبق آنچه نتفلیکس اعلام کرده این اثر که از ۲۰ تیرماه در اختیار مخاطبان قرار گرفته طبق پیش‌بینی‌ها در ۴ هفته ۷۲ میلیون مخاطب خواهد داشت و از هم اکنون با همین تعداد مخاطب درون فهرست محبوب‌ترین‌ها جا خوش کرده است.

رتبه هفتم اما به یکی از پرهزینه‌ترین و درعین حال تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های سال‌های اخیر این شبکه یعنی «مرد ایرلندی» (The Irishman) بازمی‌گردد که ۶۴ میلیون مخاطب داشته. این اثر در میان فیلم‌های برتر منتخب بسیاری از مجلات و حلقه‌های سینمایی قرار داشت و همچنین نامزد ۱۰ جایزه اسکار شد.

در نهایت بد نیست اشاره‌ای هم داشته باشیم به فیلم دهم لیست یعنی «پلتفرم» (Platform) که یک اثر علمی-تخیلی ترسناک اسپانیایی است و در ماه‌های گذشته پرسروصدا و پرمخاطب بوده. حال طبق اعلام نتفلیکس این اثر دهمین فیلم محبوب شبکه با جذب ۵۶ میلیون خانوار در ۴ هفته نخست پخش شناخته شده است.

در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ فیلم پربازدید نتفلیکس در تاریخ این شبکه را بیشتر بررسی کنید:

۱۰- پلتفرم (Platform) / بازدید:‌۵۶ میلیون

۹- «خانم اشتباهی» (The Wrong Missy) / بازدید: ۵۹ میلیون

۸- «مرز سه‌گانه» (Triple Frontier‎) / بازدید: ۶۳ میلیون

۷- «مرد ایرلندی» (The Irishman) / بازدید: ۶۴ میلیون

۶- «نگهبانانی از دیرباز» (The Old Guard) / بازدید پیش‌بینی‌شده: ۷۲ میلیون

۵- «راز جنایت» (Murder Mystery) / بازدید: ۷۳ میلیون

۴- «شش زیرزمینی» (Six Underground) / بازدید: ۸۳ میلیون

۳- «محرمانه اسپنسر» (Spenser Confidential‎) / بازدید: ۸۵ میلیون

۲- «جعبه پرنده» (Bird Box) / بازدید: ۸۹ میلیون

۱- «استخراج» (Extraction) / بازدید: ۹۹ میلیون

The post فیلم ابرقهرمانی «نگهبانانی از دیرباز» در میان پربازدیدترین‌های نتفلیکس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala