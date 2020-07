سالن‌های سینما در برخی از شهرهای کشور چین روز دوشنبه این هفته پس از ۶ ماه به روی عموم مردم باز شد. بازگشایی سینماها در چین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همراه است.

بازگشایی سالن‌های سینما امید این صنعت را به احیای درآمدهای از دست رفته بیشتر کرد؛ کشور چین دومین بازار بزرگ سینما در جهان است که از زمان شیوع ویروس کرونا در این کشور مجبور شد سالن‌ها را تعطیل کند.

مسئولان کنترل‌کننده امور بهداشتی در چین گفته‌اند سالن‌ها در مناطق کم‌خطر با رعایت پروتکل‌های جدید اعلام‌شده بازگشایی می‌شوند. با اعلام امکان بازگشایی، سالن‌داران به سرعت به تقلا افتادند تا شرایط جدید را مهیا کنند. بسیاری از این سالن‌ها از اوایل سال میلادی جاری کارکنان خود را مرخص کرده بودند و همچنین انتخاب‌های گسترده‌ای نیز برای فیلم‌هایی که می‌توانند نمایش دهند در اختیار نداشتند.

براساس آنچه مقامات چینی اعلام کرده‌اند ویروس کرونا در این کشور به خوبی کنترل شده و مدتی است که اغلب بخش‌های کشور در دسته مناطق کم‌خطر طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال روز دوشنبه مشخص شد که بازگشایی سالن‌های سینما فرایندی تدریجی خواهد بود. بزرگترین سالن زنجیره‌ای تحت عنوان واندا فیلم به خبرگزاری هالیوود ریپورتر گفته تنها ۴۳ سالن از ۶۰۰ مجموعه سینمایی تحت کنترلش را در روز دوشنبه گشوده است.

در حالی که تعدادی از سالن‌ها در گستره‌‌ای وسیع از شانگهای تا سیچوآن بازگشایی شده‌اند سینماهای پکن پایتخت چین به دلیل درگیری بیشتر این شهر با ویروس کرونا هنوز بسته مانده است.

بررسی آمار بلیت‌های فروخته‌شده نشان می‌دهد کل فروش در روز دوشنبه به رقم ۴۷۵ هزار دلار رسیده که ناچیز در نظر گرفته می‌شود. پرفروش‌ترین فیلم روز بازگشایی «اولین خداحافظی» به کارگردانی لینا وانگ بوده که یک محصول داخلی است و ۱۸۶ هزار دلار فروش داشته. این اثر سینمایی پیش از این در جشنواره برلین مورد توجه قرار گرفته بود.

تقریبا اغلب آثار دیگری که روز دوشنبه در دومین بازار بزرگ سینمای جهان اکران شدند نوعی اکران مجدد به حساب می‌آمدند. فیلم‌هایی مثل «کوکو» (Coco) محصول دیزنی و «گوسفندی بدون چوپان» (Sheep Without a Shepherd) که محصول چین است با فروش‌های ۱۷۵ هزار دلاری و ۱۷۱ هزار دلاری رتبه‌های بعد را در گیشه‌های چین به خود اختصاص دادند.

اداره‌کنندگان سالن‌های سینما در چین باید تا پایان این هفته به دنبال محصولات جدید و جذاب‌تری باشند بلکه بتوانند در ادامه هفته مخاطب مردد و بیمناک از کرونا را روانه سالن‌ها کنند. از جمله این آثار احتمالا شاهد اکران فیلم سینمایی «بلادشات» (Bloodshot) محصول سونی و «دولیتل» (Dolittle‎) تولیدشده توسط استودیوی یونیورسال خواهیم بود که جمعه این هفته اکران خود را در چین آغاز می‌کنند و یک هفته بعد فیلم‌های «۱۹۱۷» محصول شرکت فیلم‌سازی امبلین پارتنرز و «سونیک خارپشت» (Sonic the Hedgehog‎) ساخته پارامونت می‌توانند تا حدی تنور اکران را داغ نگه دارند. این آثار قرار بود در ماه فوریه به نمایش درآیند اما شیوع ویروس کرونا مانع پخش‌شان شد.

به هر حال حتی در شرایطی که چرخه اکران به شکل طبیعی ادامه پیدا کند و مخاطبان گسترده‌ای تصمیم به حضور در سالن‌ها بگیرند به دلیل وجود پروتکل‌های بهداشتی امکان حضور حداکثری را نخواهند داشت و به این ترتیب سالن‌ها نمی‌توانند روی درآمدزایی مشابه گذشته حساب کنند. براساس قوانین جدید فقط باید از ۳۰ درصد ظرفیت هر سالن استفاده شود و سالن‌ها نیز باید در روز تعداد دفعات پخش فیلم را به نصف کاهش دهند. همچنین سالن‌ها از فروش تنقلات که از منابع درآمد مهم آن‌ها بوده اساسا منع شده‌اند.

صنعت سینمای چین در سال ۲۰۱۹ در مجموع درآمدی ۹.۲ میلیارد دلاری داشت اما امسال تا پیش از بازگشایی سالن‌ها در روز دوشنبه این درآمد تنها ۳۱۵ میلیون دلار بوده است؛ موضوعی که عمق تاثیرگذاری ویروس کرونا و بحران صنعت سینما در این کشور و جهان را نشان می‌دهد.

منبع متن: digikala