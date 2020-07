فهرست پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس توسط این شبکه‌ی استریمی منتشر شد که با توجه به آن‌ها سرنخ‌هایی به ما داده می‌شود که در این کتابخانه‌ی بزرگ رو به گسترش شبکه‌ی استریمی چه چیزهایی کار می‌کنند و چه چیزهایی نه.

شبکه‌ی نتفلیکس زمانی به شدت در مقابل افشار آمار محرمانه‌ی این شبکه واکنش داشت. اما به نظر می‌رسد در چند سال گذشته سعی کرده سیاست بازتری را اتخاذ کند. آن‌ها کم‌کم از عادت‌های تماشاگرانشان پرده برمی‌دارند.

اگر چه هنوز هم نتفلیکس از عضویت در منابع رسمی آمارگیری خودداری می‌کند و به شکل مستقل فقط اعداد پشت داستان‌های موفقش را افشا می‌کند. مثلا جدیدا هر روز ده سریال پربیننده و ده فیلم پربیننده‌شان را به روز می‌کنند. داده‌هایی را در اختیار دیگران قرار می‌دهند که مثبت باشد. همین داده‌ها هم تا حدی قابل اتکا هستند چون هر کسی که حداقل دو دقیقه از یک فیلم را دیده باشد جزو بینندگان آن محسوب خواهد شد. در حالی که قبلا شرط دیدن یک فیلم تماشای ۷۰ درصد آن بود.

هفته‌ی گذشته فهرست ده فیلم اریجینال شبکه‌ی نتفلیکس از طریق بلومبرگ منتشر شد و اطلاعات مجذوب‌کننده‌ای در اختیار ما قرار گرفت که به ما می‌گوید این فیلم‌های پرفروش شامل چه چیزهایی می‌شوند و در عین حال چه فیلم‌هایی و چرا در این فهرست قرار نمی‌گیرند. این نکته را هم توجه کنیم که نتفلیکس این آمار را درباره‌ی فیلم‌هایی داده که چهار هفته از نمایش‌شان گذشته باشد وگرنه فیلم «نگهبانانی از دیرباز» هنوز چهار هفته نشده ۷۲ میلیون نفر بیننده داشته و به همین دلیل نامش را در این فهرست نیاورده‌ایم.

فیلم ابرقهرمانی «نگهبانانی از دیرباز» در میان پربازدیدترین‌های نتفلیکس

۱. استخراج (Extraction)

کارگردان: سام هارگریو

بازیگران: کریس همسورث، گلشیفته فراهانی

امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

تعداد بیننده:‌ ۹۹ میلیون نفر

موفقیت فیلم «استخراج» که کریس همسورث بازیگر اصلی آن بود و قصه‌ی فیلم در بنگلادش می‌گذشت قطعا برای همه‌ی عوامل فیلم یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود. تازه قرار است دنباله‌ای هم روی این فیلم ساخته شود.

ستاره‌ی فیلم «ثور» در این جا نقش یک آدم اجیر شده در بازار سیاه را بازی می‌کند که قرار است پسربچه‌ی یکی از سران مافیای هند را از دست یکی دیگر از اعضای مافیا نجات بدهد. فیلم روز ۲۴ آوریل روی پلتفرم قرار گرفت که در حقیقت هر سال تاریخ شروع اکران تابستانی محسوب می‌شد. سال گذشته فیلم «انتقام جویان: پایان بازی» روز ۲۲ آوریل روی پرده‌ی سینماها رفت. با بسته شدن سینماها آن‌هایی که دنبال بلاک‌باسترهای هیجان‌انگیز بودند در شبکه‌های آنلاین دنبال چنین فیلم‌هایی گشتند.

یک ماه از قرنطینه و تعطیل عمومی گذشته بود و تعداد بازدیدکنندگان نتفلیکس ناگهان اوج گرفته بود. در این شرایط نمایش یک فیلم جدید جالب اتفاق مهمی محسوب می‌شد.

ترکیب اسم ستاره‌ای مثل کریس همسورث و فرض بر این که یک فیلم اکشن پرسروصداست طبعا مخاطبان را برای فرار از این دوران دشوار جلب می‌کرد. این فیلم بدون شک نقطه عطفی برای کریس همسورث است تا خارج از دنیای مارول هم خودش را ثابت کند. فیلم‌های او مانند «شتاب»، «مردان سیاهپوش» و «اوقات بد در ال رویال» و حتی «بلک هت» مایکل مان که خارج از جهان ابرقهرمانی بودند همگی شکست خوردند.

موفقیت کریس اوانز در سریال «دفاع از جیکوب» که شنیده می‌شود دومین سریال بزرگ اپل تا امروز است به دنیای نمایش پیشنهاد می‌دهد که ستاره‌های تراز اول سینما باید آن‌قدر باهوش باشند که سراغ شبکه‌های استریمی بیایند.

۲. جعبه پرنده (Bird Box)

کارگردان: سوزان بیر

بازیگران: ساندرا بولاک، جان مالکوویچ

امتیاز متاکریتیک: ۵۱ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۸۹ میلیون نفر

«جعبه پرنده» اولین تولید بلاک باستر شبکه‌ی نتفلیکس فیلمی مبدعانه و مبتکرانه بود. فیلم به لحاظ تکنیکی احتمالا باید در صدر این فهرست قرار می‌گرفت. فیلم دسامبر سال ۲۰۱۸ اکران شد و در آن زمان مبنای دیدن فیلم ۷۰ درصد از آن بود. درنتیجه می‌شود گفت که تریلر ترسناک ساندرا بولاک بیشتر از «استخراج» دیده شده است.

فیلم بعد از آن اکران اول همچنان یک مورد مطالعاتی مجذوب‌کننده باقی ماند و این را فقط از روی تعداد بیننده‌هایش نمی‌گوییم بلکه پدیده‌ای در فرهنگ عامه‌ی مردم شد و چند هفته بعد از آن همه از تنها چیزی که حرف می‌زدند فیلم «جعبه پرنده» بود.

ترکیب خط داستانی سرزنده‌ی آن با تاریخ اکران هوشمندانه (وقتی بچه‌های در تعطیلی کریسمس بودند و خانواده‌ها کنار هم نیاز داشتند فیلمی را با هم تماشا کنند) و بازی درخشان ساندرا بولاک به عنوان یک ستاره‌ی قدیمی نیروی محرکه‌ای برای فیلم ایجاد کرد که هنوز جانشینی برای آن نداریم.

۳. محرمانه‌ی اسپنسر (Spenser Confidential)

کارگردان: پیتر برگ

بازیگران: مارک والبرگ، آلن آرکین، وینستون دوک

امتیاز متاکریتیک: ۴۹ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۸۵ میلیون نفر

روز ششم ماه مارس امسال فیلم اکران شد. درست پیش از آن که اعلام قرنطینه بشود و مجبور شویم که در خانه‌هایمان بمانیم. در نگاه اول به نظر می‌رسید فیلم اکشنی با بودجه‌ی زیاد و صحنه‌های اکشن پر از آتش‌سوزی و اتفاقات بزرگ باشد در شرایطی که به نظر می‌رسید دلمان برای دیدن چنین فیلم‌هایی روی پرده‌ی سینما تنگ می‌شود.

در حالی که فیلم با بودجه‌ی کمی ساخته شده بود (مثل خیلی دیگر از فیلم‌های نتفلیکس که در نهایت فیلم تلویزیونی هستند) و کیفیت آن هم پایین‌تر از متوسط بود اما هیچ‌کدام از این‌ها روی تعداد بینندگانش تاثیر نگذاشت.

دوباره این یک نمونه‌ی دیگر است از این که چه‌طور جفت شدن یک ستاره‌ی درست با ژانر مناسب موفقیت به بار می‌آورد و مارک والبرگ از آن دسته بازیگرانی است که با فیلم‌های اکشنش روی پرده‌ی بزرگ سینما طرفداران پروپاقرص خودش را در طول این سال‌ها حفظ کرده است.

ستاره‌ی او خارج از پرده‌ی بزرگ سینما نه تنها رو به افول نگذاشته که تاثیرگذارتر هم شده است. والبرگ هوشمندانه قراردادی را برای بازی در یکی دیگر از فیلم‌های نتفلیکس امضا کرده است.

۴. ۶ زیرزمینی (۶ Underground)

کارگردان: مایکل بی

بازیگران: رایان رینولدز، ملانی لوران

امتیاز متاکریتیک: ۴۱ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۸۳ میلیون نفر

فرمول برنده‌ی ستاره‌های بزرگ سینما در فیلم‌های اکشن بزرگ ادامه پیدا می‌کند. آن هم در زمانی که تماشاگران مشتاق تماشای فیلم جدید هستند. برای فیلم آشفته‌ی «شش زیرزمینی» مایکل بی که قرار است سرآغاز یک سری فیلم اکشن تحت همین نام باشد موفقیت بزرگی بود.

رایان رینولدز نقش اول فیلم را بازی می‌کند که پیش از این با «ددپول» نشان داده بود از آن بازیگرانی است که می‌تواند یک تنه صحنه را در اختیار بگیرد. منتقدان البته اصلا از فیلم خوششان نیامد.

این فیلم درباره‌ی یک قهرمان جدید است. داستان شش مامور که ردشان قابل پیگیری نیست. آن‌ها گذشته‌شان را خاک کرده‌اند تا آینده را بسازند. منتقدان معتقد بودند که این فیلمی آشفته و غیرطبیعی و مضحک است که البته برای دوستداران فیلم‌های مایکل بی می‌تواند دعوتنامه‌ای به دیدن فیلم هم باشد. بعضی منتقدان هم مثل منتقد امپایر معتقد بودند که فیلم پتانسیل تبدیل شدن به یک فیلم خوب را داشته است و به خصوص از بازی رایان رینولدز در آن تعریف کرده‌اند.

۵. راز جنایت (Murder Mystery)

کارگردان: کایل نواچک

بازیگران: آدام سندلر، جنیفر انیستون

امتیاز متاکریتیک: ۳۸ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۷۳ میلیون نفر

تابستان گذشته بسیاری از ستاره‌ها دوره‌ی افولشان را طی کردند و فیلم‌های ستاره‌های تراز اول روی پرده‌ی بزرگ شکست خورد. در چنین شرایطی آدام سندلر و جنیفر انیستون با هم در فیلم «راز جنایت» حاضر شدند تا نشان بدهند که طرفدارانشان هنوز از آن‌ها ناامید نشده‌اند و جایی هم نرفته‌اند. فقط در خانه نشسته‌اند و منتظر فیلم تازه‌ی آن‌ها هستند.

یک کمدی از آن‌ها که بر پایه‌ی دست و پا چلفتی بودن کاراکترهایش است درباره‌ی زوجی که در تعطیلاتشان وسط یک توطئه‌ی خانوادگی و قتل و سرقت گیر می‌افتند. خیلی زود فیلم توانست موفقیت زیادی کسب کند و آن یکی فیلم سندلر را کنار بزند. سندلر بعد از مدت‌ها برای بازی در فیلم «جواهرات تراش‌نخورده» نقدهای مثبتی دریافت کرده بود.

۲ فیلم که حالتان را خوب‌ می‌کند؛ کریسمس گذشته و راز جنایت

او پنج سال پیش قرارداد قابل توجهی با نتفلیکس امضا کرد و تبدیل به اولین ستاره‌ی اصلی بزرگ سینما شد که متوجه منافع مشارکت طولانی با شبکه‌های استریمی شده بود.

«راز جنایت» بزرگترین فیلم او با شبکه‌ی نتفلیکس بود. فیلم نشانه‌ای از طرفداران جنیفر انیستون هم داشت که رتبه‌ی فیلم را در این فهرست ارتقا دادند. طرفدارانی که احتمالا از سریال «فرندز» (دوستان) به این طرف همراه او هستند.

۶. مرد ایرلندی (The Irishman)

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران: رابرت دنیرو، آل پاچینو، جو پشی

امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۶۴ میلیون نفر

در شرایطی که نتفلیکس زمان بیشتر و پول بیشتری صرف گسترش فهرست فیلم‌هایش با همکاری کارگردانان بزرگ و مشهور کرد تا در اسکار هم سر و صدا به پا کند، بینندگانش نشان دادند که به اندازه‌ی رای‌دهندگان اسکار مشتاق دیدن این فیلم‌ها از شبکه‌ی استریمی نیستند.

آمار اکتبر گذشته نشان می‌داد که مردم بیشتر تریلرهای درجه چندم را نگاه کرده‌اند تا این که به تماشای فیلم «روما»ی آلفونسو کوارون بنشینند. هیچ‌کدام از فیلم‌های نتفلیکس که در فصل جوایز موفق بودند در فهرست ده فیلم پربیننده نیامدند.

پیش از نمایش «مرد ایرلندی» نتفلیکس روش آمارگیری را تغییر داد چون تقریبا مطمئن بود با این که این پروژه‌ی ۱۵۹ میلیون دلاری بزرگ است اما تعداد کمی ممکن است ۷۰ درصد از این فیلم ۲۱۰ دقیقه‌ای را ببینند. اما به هر حال ساخته شدن این فیلم دستاوردی برای نتفلیکس بود. فیلمی بزرگ و پرستاره و در حد استانداردهای فیلم‌های افسانه‌ای استودیوها که در عین حال بسیار خالص و اصیل بود.

این تنها فیلمی است که در فصل جوایز موفق بوده و در این فهرست هم حضور دارد.

۷. مرز سه گانه (Triple Frontier)

کارگردان: جی.سی چاندور

بازیگران: بن افلک، اسکار آیزاک

امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۶۳ میلیون نفر

یکی دیگر از نمونه‌های ستاره‌ی سینمایی که با ژانر اکشن متناسب است با این تفاوت که نسبت به بقیه‌ی فیلم‌های حاضر در این فهرست عوامل سطح بالاتری دارد.

جی.سی چاندور با فیلم‌های «مارجین کال»، «همه چیز از دست رفته است» و «خشن‌ترین سال» به شهرت رسید. او به طرز کنایه‌آمیزی تصمیم گرفت بزرگترین فیلمش را تا امروز برای شبکه‌ی نتفلیکس بسازد. یک تریلر سرقتی که در کلمبیا اتفاق می‌افتاد و داستان پنج رفیق قدیمی و مامور مخصوص پیشین بود که می‌خواهند مافیای مواد مخدر آمریکای جنوبی را به زانو درآورند.

آن‌ها از بن افلک به عنوان بازیگر نقش اول استفاده کردند و با اعتبار او ۶۳ میلیون بیننده به دست آوردند.

فیلم سرگرم‌کننده‌ای بود و از متوسط تولیدات نتفلیکس جلوه‌ی بیشتری داشت. درست شبیه یک فیلم سینمایی حماسی بود که مردم دیدنش را روی پرده‌ی بزرگ از دست داده بودند. به علاوه یادآور این بود که چه‌طور طرفداران بن افلک با او تعامل دارند. آن هم درست وقتی که دو سال پیش فیلم «حسابدار» در سینماها با بازی او شکست خورده بود. دلیل دیگری که مثل خیلی از ستاره‌های دیگر این فهرست احتمالا در آینده صفحه‌ی کوچک تلویزیون برای او جای امن‌تری خواهد بود.

۸. میسی اشتباهی (The Wrong Missy)

کارگردان: تایلر اسپیندل

بازیگران: دیوید اسپید، لارن لاپکوس

امتیاز متاکریتیک: ۳۳ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۵۹ میلیون نفر

کمدی رمانتیکی که منتقدان نقدهای منفی تندی رویش نوشتند و از اسم ستاره‌های بزرگ هم بی‌بهره است. این فیلم فقط به لطف ویروس کرونا توانسته در این فهرست جا بگیرد. درست مثل دو فیلم دیگری که در ادامه می‌بینیم.

فیلم دو ماه بعد از قرنطینه اکران شد و بعید به نظر می‌رسد که تماشاگرانش به خاطر بازیگران اصلی آن به تماشایش نشسته باشند. بیشتر نشانه‌ی قدرتی است که نتفلیکس ظرف این دو ماه پیدا کرده بود. فیلم البته نمونه‌ی خوبی برای نشان دادن استعداد لاپکوس است و منتقدان سر این نکته اتفاق نظر دارند. کمدینی که برای بازی در سریال «نارنجی مد تازه است» شناخته می‌شود.

با توجه به این که نتفلیکس سابقه‌ی طولانی در پرورش استعدادها دارد می‌شود انتظار داشت که در آینده کمدی‌های بیشتری از لاپکوس در این شبکه ببینیم. ماجرای مردی که فکر می‌کند زن رویاهایش را به تعطیلات دعوت کرده اما بعد متوجه می‌شود که به اشتباه به زن دیگری از یک قرار دیگر پیام داده است.

۹. پلتفرم (The Platform)

کارگردان: گالدر گازتلو اوروتیا

بازیگران: ایوان ماساگوئه، زوریون اگیلئور

امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

تعداد بیننده: ۵۶ میلیون نفر

یکی دیگر از موفقیت‌هایی که از قرنطینه ناشی می‌شود و البته تنها فیلم خارجی زبان این فهرست است. یک دستاورد تاثیرگذار که نشان می‌دهد شبکه‌ی استریمی رشد پیدا کرده و مخاطبان خارجی هم زیاد دارد.

چه چیزی باعث شده که مردم بیشتر از فیلم «روما»ی آلفونسو کوارون جذب این فیلم استعاری ترسناک بی سر و صدا شوند؟ فیلمی که داستان یک ویرانشهر است جایی که مردم بر سر غذا باید با هم مبارزه کنند تا زنده بمانند.

نقد فیلم پلتفرم؛ در نکوهش جامعه‌ی معاصر انسانی

جوابش احتمالا در موفقیتی است که اخیرا فیلم «شیوع» سودربرگ هم به دست آورده است. خیلی از ما در دوران قرنطینه دنبال داستان‌های تخیلی هستیم که از جهاتی به واقعیتی که در حال حاضر مجبور به زندگی با آن هستیم نزدیک باشد. حالا «پلتفرم» نگاه تندی دارد اما به اندازه‌ی کافی وحشت از مکان‌های بسته و پارانویا در آن هست که به وضع عصبی امروز ما تکانی بدهد.

۱۰. قرار بی نقص (The Perfect Date)

کارگردان: کریس نلسون

بازیگران: نوآ سنتینئو، لارا مارانو

امتیاز متاکریتیک: –

تعداد بیننده: ۴۸ میلیون نفر

تلاش شبکه‌ی استریمی نتفلیکس برای احیای فیلم‌های ژانر نوجوانانه و تین‌ایجری بعد از این که تقریبا شاهد دیدن این فیلم‌ها روی پرده‌ی سینما هم نیستیم. حضور فیلم «قرار بی‌نقص» در این فهرست نیازمند کمی توضیح است.

تابستان گذشته نتفلیکس با فیلم «به همه‌ی پسرهایی که پیش از این دوستشان داشتم» و چند کمدی-رمانتیک نوجوانانه‌ی دیگر توانست مخاطبان زیادی را جلب کند. فیلم «قرار بی نقص» بعد از آن فیلم‌ها اکران شد در شرایطی که حالا این پلتفرم به عنوان جایی برای دیدن فیلم‌های کمدی نوجوانانه خودش را تثبیت کرده بود.

فیلم به خصوص در همان ماه‌های اول قرنطینه اکران شد که مردم نیاز به تماشای فیلم در خانه داشتند. بار دیگر این فیلم ثابت می‌کند که شبکه‌های استریمی چه‌قدر می‌توانند در ستاره کردن بازیگران تاثیرگذار باشند. تعداد فالوئرهای بازیگر نقش اول این فیلم بعد از اکران به ۱۹ میلیون نفر رسید در حالی که موفقیت این بازیگران خارج از شبکه‌های تلویزیونی جای اما و اگر دارد.

منبع: Guardian

