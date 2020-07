از مولان تا آواتار؛ کرونا برنامه اکران آثار یک دهه را تغییر داد

امید به بهبود وضعیت اکران و به تپش افتادن دوباره نبض صنعت سینما در جهان با انتشار فهرستی از آثار سینمایی مهم امسال و سال‌های آینده هالیوود که اکران‌شان دوباره به تاخیر افتاده موقتا از میان رفته است.

فیلم سینمایی «مولان» (Mulan) یکی از مهم‌ترین بلاک‌باسترهای تابستان که بازسازی لایواکشن یکی از انیمیشن‌های معروف دیزنی است و قرار بود پس از چندین و چندبار تاخیر ۳۱ مردادماه امسال به نمایش دربیاید کاملا از لیست اکران خارج شده تا تاریخ جدید و مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

دیزنی در بیانیه خود اعلام کرده تغییر تاریخ اکران مولان به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا رخ داده است. این موضوع باعث شده بسیاری از ناظران تاکید کنند دیزنی بازار آمریکا را بر بازار جهانی ارجح دانسته است چرا که با وجود افزایش مبتلایان در آمریکا دیزنی می‌توانست فیلم را در مناطق دیگر جهان نمایش دهد.

استودیوی فیلم‌سازی پارامونت نیز اکران «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick‎) را به تاخیر انداخته است. این اثر سینمایی به کارگردانی جوزف کوشینسکی که نقش اصلی آن را تام کروز برعهده دارد دنباله فیلم تاپ گان ساخته سال ۱۹۸۶ است. همچنین فیلم سینمایی ترسناک «یک مکان ساکت ۲» (A Quiet Place 2) از آثار دیگر پارامونت هم که دنباله فیلم ترسناک سال ۲۰۱۷ این استودیو است با تاخیر در اکران روبرو شده است. هر دو این آثار قرار است حدودا یک سال بعد در ماه‌های ژوئیه و آوریل سال ۲۰۲۱ نمایش داده شوند.

دیزنی علاوه بر به‌تاخیرانداختن اکران مولان برنامه جدیدی برای اکران دنباله‌های فیلم سینمایی آواتار (Avatar) اعلام کرده و همچنین اسپین‌آف‌های جنگ ستارگان (Star Wars) هم با جابه‌جایی تاریخ اکران مواجه شدند. چهار دنباله در مجموعه آواتار به ترتیب در بازه تعطیلات کریسمس سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸ به شکل یکسال در میان اکران خواهند شد و سه فیلم از مجموعه جنگ ستارگان از سال ۲۰۲۳ به شکل سالانه شروع به اکران می‌کنند.

این تغییرات در تاریخ پخش آواتار باعث واکنش جیمز کامرون کارگردان این مجموعه سینمایی هم شد. کامرون گفت که هیچ کس بیش از او بخاطر این تغییرات ناراحت و ناامید نیست. او با اشاره به محدودیت‌های فعلی گفت به دلیل همه‌گیری بیماری امکان پیگیری بخش مجازی تولید این فیلم‌ها که در لس آنجلس در جریان بوده از میان رفته است و این بخش به‌اندازه فیلم‌برداری سر صحنه ضروری است.

درست چند ساعت پس از اعلام تغییرات تاریخ اکران در مجموعه آواتار شرکت سونی هم از فرصت استفاده کرد و تاریخ قبلی اکران آواتار ۲ یعنی ۱۷ دسامبر سال ۲۰۲۱ را برای فیلم جدید مرد عنکبوتی برگزید.

اما کمدی درام «گزارش فرانسوی» (The French Dispatch‎) به کارگردانی وس اندرسن با بازی فرانسیس مک‌دورمند محصول سرچلایت پیکچرز که پس از خریداری استودیوی فاکس قرن ۲۱ تحت مالکیت والت دیزنی درآمده هم فعلا از تقویم اکران خارج شده تا زمان دیگری برایش در نظر گرفته شود.

از دیگر محصولات فاکس قرن ‌بیستم می‌توان به «آخرین دوئل» (The Last Duel‎) به کارگردانی ریدلی اسکات و نقش‌آفرینی ستارگانی چون مت دیمون، بن افلک و آدام درایور اشاره کرد که اکرانش از کریسمس سال ۲۰۲۰ به اکتبر سال ۲۰۲۱ منتقل شده است.

با وجود تمامی این تغییرات ناامیدکننده برای مخاطبان و سینماگران دیزنی بعضی از محصولاتش را برای اکران در سال ۲۰۲۰ حفظ کرده است؛ البته عدم تغییر این تصمیم به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا در ادامه سال نیز بستگی خواهد داشت. برای مثال فیلم سینمایی «بیوه سیاه» (Black Widow) به کارگردانی کیت شورتلند با بازی اسکارلت جوهانسون در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰، «مرگ روی نیل» (Death on the Nile‎) به کارگردانی کنت برانا اواخر اکتبر سال ۲۰۲۰ و «داستان وست ساید» (West Side Story‎) ساخته استیون اسپیلبرگ در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ به نمایش درخواهند آمد.

برخی تحلیل‌گران معتقدند این تغییرات می‌تواند آثار زیان‌باری بر ارزش سهام شرکت‌هایی چون دیزنی داشته باشد. تعویق اکران این فیلم‌های سینمایی به معنای درآمد کمتر بویژه در سال میلادی جاری است و این موضوع می‌تواند به نگرانی بیشتر سهام‌داران منجر شود. از سوی دیگر سالن‌داران نیز همراه با این تصمیمات استودیوها دچار زیان‌های مالی گسترده‌ای خواهند شد. گرچه در شرایطی که تولیدکنندگان هالیوود تصمیم بگیرند آثار پرهزینه‌شان را در بدترین وضعیت ممکن روی پرده ببرند هم بازدهی تجاری پایین ممکن است به سالن‌داران و استودیوها لطمه بزند اما بعضی سالن‌داران معتقدند رسیدن به کسری از فروش سال گذشته هم بهتر از وضعیت فعلی است.

بد نیست به یکی دیگر از موردانتظارترین آثار سال ۲۰۲۰ هم اشاره کرد که هنوز قرار است در ماه نوامبر امسال اکران شود؛ فیلم سینمایی «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die) به کارگردانی کری فوکوناگا با بازی دنیل کریگ بیست و پنجمین فیلم مجموعه جیمز باند است که داستان تاخیر در اکران و تولیدش خود حکایت مفصل جداگانه‎‌ای می‌طلبد اما ظاهرا هنوز قرار است در پایان سال ۲۰۲۰ روی پرده برود.

در نهایت چنان که در روزهای گذشته مشخص شد فیلم «انگاشته» (Tenet) از دیگر بلاک‌باسترهای مهم تابستان و اثر جدید کریستوفر نولان که امید می‌رفت بتواند رونق را به سالن‌های سینما بازگرداند هم از فهرست اکران خارج شده. موضوعی که به حدس و گمانه‌زنی‌های گوناگون در رابطه با مدل اکران فیلم و تاریخ احتمالی آن دامن زده است.

در ادامه می‌توانید تاریخ‌های اکران جدید آثار شاخص سینمایی که دچار جابه‌جایی شده‌اند را بررسی کنید:

مولان

تاریخ قبلی اکران: ۲۱ اوت ۲۰۲۰ / ۳۱ مرداد ۹۹

تاریخ جدید اکران: نامشخص

تاپ گان: ماوریک

تاریخ قبلی اکران: ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ / ۳ دی ۹۹

تاریخ جدید اکران: ۲ ژوئیه ۲۰۲۱ / ۱۱ تیر ۱۴۰۰

یک مکان ساکت ۲

تاریخ قبلی اکران: ۴ سپتامبر ۲۰۲۰ / ۱۴ شهریور ۹۹

تاریخ جدید اکران: ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

آواتار ۲

تاریخ قبلی اکران: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ / ۲۶ آذر ۱۴۰۰

تاریخ جدید اکران: ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ / ۲۵ آذر ۱۴۰۱

آواتار ۳

تاریخ قبلی اکران: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ / ۱ دی ۱۴۰۲

تاریخ جدید اکران: ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ / ۳۰ آذر ۱۴۰۳

آواتار ۴

تاریخ قبلی اکران: ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ / ۲۸ آذر ۱۴۰۴

تاریخ جدید اکران: ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ / ۲۷ آذر ۱۴۰۵

آواتار ۵

تاریخ قبلی اکران: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۷ / ۲۶ آذر ۱۴۰۶

تاریخ جدید اکران: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۸ / ۲ دی ۱۴۰۷

اولین فیلم جدید جنگ ستارگان

تاریخ قبلی اکران: ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ / ۲۵ آذر ۱۴۰۱

تاریخ جدید اکران: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ / ۱ دی ۱۴۰۲

دومین فیلم جدید جنگ ستارگان

تاریخ قبلی اکران: ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ / ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ جدید اکران: ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ / ۲۸ آذر ۱۴۰۴

سومین فیلم جدید جنگ ستارگان

تاریخ قبلی اکران: ۱۸ دسامبر ۲۰۲۶ / ۲۷ آذر ۱۴۰۵

تاریخ جدید اکران: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۷ / ۲۶ آذر ۱۴۰۶

فیلم جدید مرد عنکبوتی

تاریخ قبلی اکران: ۵ نوامبر ۲۰۲۱ / ۱۴ آبان ۱۴۰۰

تاریخ جدید اکران: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ / ۲۶ آذر ۱۴۰۰

گزارش فرانسوی

تاریخ قبلی اکران: ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ / ۲۵ مهر ۹۹

تاریخ جدید اکران: نامشخص

آخرین دوئل

تاریخ قبلی اکران: ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ / ۵ دی ۹۹

تاریخ جدید اکران: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ / ۲۳ مهر ۱۴۰۰

