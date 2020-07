شارلیز ترون از معدود بازیگران زنی است که توانسته جایگاه خود را در نقش یک بازیگر سرسخت فیلم‌های اکشن تثبیت کند.

او در یکی از مصاحبه‌های اخیرش در حاشیه کنفرانس کامیک-کان به همین موضوع اشاره کرده و توضیح داده که چطور ۱۵ سال پیش شرایط کاملا متفاوتی را تجربه کرده و باید به فیلم‌سازها ثابت می‌کرده می‌تواند هم‌پای بازیگر مرد فیلم عملکرد مناسبی داشته باشد.

ترون برای توضیح نوع نگاه فیلم‌سازان به بازیگران زن فیلم‌های اکشن سراغ فیلم «کسب و کار ایتالیایی» (The Italian Job) رفته و از آن اثر مثال می‌آورد. این بازیگر زن می‌گوید هنگام حضور در این فیلم متوجه شده درک بسیار نادرستی از زنان و حضورشان در ژانر اکشن وجود دارد.

ترون می‌گوید گرچه بخش مهمی از اکشن فیلم کسب و کار ایتالیایی مربوط به ماشین‌ها می‌شد اما در همان اثر هم نیاز به فعالیت‌های فیزیکی سختی وجود داشت و فشار زیادی برای هماهنگ‌کردن بازیگران و بدلکاران در جریان بود. در این فرایند برای ایجاد هماهنگی نگاه بسیار تبعیض‌آمیزی حاکم شد.

به گفته شارلیز ترون یکی از نمونه‌های نگاه تبعیض‌آمیز آنجا بود که او ۶ هفته پیش از شروع فیلم‌برداری برای داشتن تمرین‌های سخت بیشتر فراخوانده شد. چیزی که درباره هیچکدام از بازیگران مرد فیلم اتفاق نیفتاد و چنین تبعیضی از نظر ترون بسیار توهین‌آمیز بود.

فیلم کسب‌وکار ایتالیایی که براساس یک فیلم بریتانیایی به همین نام ساخته سال ۱۹۶۹ تولید شده بود ترون را در کنار مارک والبرگ،‌ ادوارد نورتون، جیسون استاتهام و دونالد ساترلند درون یک باند خلافکار به نمایش می‌گذاشت. شارلیز ترون می‌گوید با او چنان رفتاری شده بود که باعث شد کاملا عصبانی شود و تلاش کند با تمام وجود نشان دهد چه در چنته دارد. به گفته او این وضع به جایی کشیده شد که عملکردش از تمام مردان گروه فراتر رفت؛ برای مثال در طول یکی از تمرینات مارک والبرگ قادر به ادامه نبود در حالی که شارلیز ترون به راحتی کار را پیش ‌برد.

کارنامه کاری شارلیز ترون از فیلم‌های متنوعی تشکیل شده. حضور در نقش آیلین وورنوس یک قاتل سریالی در فیلم سینمایی «هیولا» (Monster) که برایش اسکار به ارمغان آورد یکی از این نمونه‌ها است اما فیلم‌هایی چون «مکس دیوانه: جادهٔ خشم» (Mad Max: Fury Road) و ایفای نقش ایمپورتر فیوریزا، «بلوند اتمی» (Atomic Blonde) و ایفای نقش لورین بروتن در کنار آثار متاخری چون «نگهبانانی از دیرباز» (The Old Guard‎) که ترون در آن نقش اندی رهبر یک گروه از جنگجویان را ایفا می‌کند نشان داده این بازیگر برای حضور در فیلم‌های اکشن و ایفای نقش زنان سرسخت یک گزینه کاملا مناسب است.

به گفته این بازیگر مشهور هالیوود در فیلم نگهبانانی از دیرباز او با یک کارشناس جهت تقویت مهارت‌های رزمی‌اش کار می‌کرده و طول مدت این تمرین‌ها به چیزی حدود ۴ ماه رسیده است. در این ۴ ماه تمرکز بازیگر و مربی تمرین‌دهنده او روی فنون و روش‌هایی بوده که ترون می‌توانسته ظرف زمانی کوتاه‌تر در آن‌ها به خبرگی و چیره‌دستی برسد و نتیجه کار نیز مثبت بوده است.

شارلیز ترون می‌گوید رویکردش در آثار اکشن نسبت به گذشته تغییر کرده. در واقع در فیلم‌های قدیمی‌تر مساله صرفا نوعی ثابت‌کردن خود بوده؛ اثبات اینکه در صحنه درگیری یک زن قادر است مردی تنومند را شکست دهد بدون آنکه مخاطب تعجب کند یا پس زده شود چرا که سال‌ها روی پرده سینما چیزی خلاف این را دیده بوده است.

منبع متن: digikala