شارلیز ترون جدیدترین ابرقهرمان زن سینما شد

فیلم نگهبانانی از دیرباز به عنوان یکی از مهم‌ترین فیلم‌های نتفلیکس پخش شده و هم مخاطبان و هم منتقدان از آن استقبال کرده‌اند. فیلم نگهبانانی از دیرباز اثری در ژانر ابرقهرمانی است که جینا پرینس بایدوود آن را کارگردانی کرده و شارلیز ترون را در نقش یک ابرقهرمان تصویر کرده است. ترون البته قبلا در فیلم‌های ابرقهرمانی دیگری مثل «هنکاک» بازی کرده بود اما خودش ابرقهرمان نبود.

به نظر می‌رسد بعد از آن که پتی جنکینز فیلم «واندروومن» (زن شگفت‌انگیز) را کارگردانی کرد ترس فیلمسازان زن از کارگردانی فیلم‌های ابرقهرمانی با بودجه‌های زیاد ریخته است. البته هزینه‌ی تولید فیلم «نگهبانانی از دیرباز» زیر ۱۰۰ میلیون دلار بوده و فیلم با بودجه‌ی ۷۰ میلیون دلاری ساخته شده است.

درباره‌ی تولید فیلم نگهبانانی از دیرباز

فیلم جینا پرینس بایدوود داستان آندروماک است که اندی صدایش می‌کنند. اندی از قوم سکاهاست و به همراه بوکر و جو و نیکی چهار جنگجو هستند که در طول چند قرن مبارزه کرده‌اند و ویژگی ماورالطبیعه‌شان آن است که توانایی احیا کردن خودشان و بهبود زخم‌هایشان را دارند و از این توانایی‌شان برای کمک به مردم استفاده می‌کنند.

کوپلی افسر سابق سازمان سیا آن‌ها را استخدام می‌کند تا یک گروه از بچه‌های دزدیده شده در سودان جنوبی را نجات بدهند. از آن طرف نیل فریمن جزو نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان است که در یک علمیات گلویش بریده می‌شود اما بدون حتی یک خراش خودش بهبود پیدا می‌کند. بقیه‌ی نامیراها متوجه حضور نیل می‌شوند که یکی از خودشان است و قبل از این که ارتش متوجه چیزی بشود و او را برای آزمایش‌ها ببرند نجاتش می‌دهند.

این وسط گروه به رازهای زیادی پی می‌برند از جمله این که آن‌ها کاملا هم نامیرا نیستند و توانایی‌شان برای بهبود زخم‌ها به تدریج کم می‌شود.

ماه مارس سال ۲۰۱۷ بود که اسکای دنس مدیا حقوق ساخت فیلم از روی کتاب کمیک «نگهبانانی از دیرباز» نوشته‌ی گرگ روکا با طراحی‌های لئاناردو فرناندز را خرید. گرگ روکا رمان‌نویس، فیلمنامه‌نویس و نویسنده‌ی کتاب‌های کمیک است که روی کمیک‌های مشهوری از جمله «واندروومن» و «بت‌وومن» از جهان کمیک‌های دی.سی کار کرده است. فیلمنامه‌ی فیلم را خود روکا برمبنای کمیک‌بوک‌هایش نوشت.

روکا در قراردادش در یک مورد خیلی صریح بود. این که سکانس اصلی که رابطه‌ی عاشقانه‌ی میان کاراکترهای جو و نیکی را برجسته می‌کند و در کمیک‌بوک وجود دارد به همان شکل در اقتباس سینمایی هم باشد.

جولای سال ۲۰۱۸ آن‌ها جینا پرینس بایدوود را برای کارگردانی فیلم استخدام کردند. بایدوود ۵۱ ساله در قرن بیست و یکم چند فیلم مطرح ساخته بود از جمله «عشق و بسکتبال» (۲۰۰۰)، «زندگی مخفی زنبورها» (۲۰۰۸) و «فراسوی نورها» (۲۰۱۴). فیلم‌هایش البته درام و رمانتیک بودند و تخصصی در ساختن فیلم‌های ابرقهرمانی یا اکشن نداشت.

با بودجه‌ی ۷۰ میلیون دلاری تولید فیلم بایدوود تبدیل به اولین زن کارگردان سیاهپوست شد که یک فیلم با بودجه‌ی بزرگ از روی کمیک‌بوک‌ها می‌سازد.

مارس ۲۰۱۹ شبکه‌ی نتفلیکس حقوق پخش فیلم را خرید و بازیگران فیلم انتخاب شدند. یک نکته‌ی بامزه در انتخاب بازیگران وجود داشت. ورونیکا نیگو برای بازی در نقش کویین انتخاب شد که در کتاب ژاپنی است اما به درخواست ورونیکا که خودش ویتنامی بود ملیت کاراکتر و یک سری جزییات مربوط به ژاپنی بودن او را تغییر دادند. یکی از نکاتی که توسط کارگردان تغییر کرد شیوه‌ی مرگ کاراکتر او بود که پرهزینه‌تر و باشکوه‌تر برگزار شد.

فیلمبرداری اواسط می ۲۰۱۹ در اروپا شروع شد. انگلستان لوکیشن اصلی فیلمبرداری بود. فیلم دهم جولای ۲۰۲۰ روی شبکه‌ی نتفلیکس قرار گرفت و خیلی زود نتفلیکس گزارش داد که ۷۲ میلیون نفر به تماشای فیلم نشسته‌اند.

فیلم ابرقهرمانی «نگهبانانی از دیرباز» در میان پربازدیدترین‌های نتفلیکس

بازیگران فیلم نگهبانانی از دیرباز

شارلیز ترون قهرمان اصلی فیلم و مهم‌ترین بازیگر آن است. این بازیگر ۴۴ ساله‌ی اهل آفریقای جنوبی که یک جایزه‌ی اسکار هم در کارنامه‌اش دارد نقش اندی را بازی می‌کند. اول سال ۱۹۹۷ با بازی در فیلم «وکیل مدافع شیطان» در هالیوود به شهرت رسید. برای بازی در فیلم «هیولا» برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شد. فیلمی که در آن گریم سختی شده بود و به هیچ عنوان از زیبایی چهره‌اش در فیلم بهره‌ای نگرفته بودند.

شارلیز ترون هم در فیلم‌های موفق تجاری مثل «مکس دیوانه: جاده خشم»، «پرومتئوس» و «سفیدبرفی و شکارچی» بازی کرده و هم بازی‌اش در فیلم‌هایی مانند «تالی» و «بزرگسال جوان» (Young Adult) مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.

سال گذشته که شارلیز ترون برای ایفای نقش اندی در فیلم «نگهبانانی از دیرباز» انتخاب شد یکی از گرانقیمت‌ترین بازیگران زن هالیوود بود.

ماتیاس اسکون‌آرتس بلژیکی هم یکی دیگر از گروه چهار ابرقهرمان متفاوت ماست. او نقش بوکر را بازی می‌کند. اسکون‌آرتس بازیگر ۴۲ ساله از ۱۳ سالگی در فیلم‌های هنری اروپایی بازی می‌کرد اما بازی در فیلم فرانسوی «زنگار و استخوان» ژاک اودیار او را به جهان معرفی کرد و بعد با بازی در نقش اول فیلم «دور از اجتماع خشمگین» روبه‌روی کری مولیگان در هالیوود هم بازیگر محبوبی شد. البته پیش از آن هم روبه‌روی تام هاردی در فیلم «کندو» (The Drop) در یک فیلم آمریکایی بازی کرده بود.

دیگر بازیگر مهم فیلم «نگهبانانی از دیرباز» چیوتل اجیفور است. بازیگری که از اواسط دهه‌ی نود در سینماست اما سال ۲۰۱۳ به واسطه‌ی فیلم «۱۲ سال بردگی» چیوتل اجیفور او را شناختیم. همان سال برای بازی در این فیلم نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. او در فیلم «نگهبانانی از دیرباز» نقش کوپلی را بازی می‌کند. همان کسی که این تیم را برای یک ماموریت استخدام می‌کند.

بقیه‌ی بازیگران فیلم چندان شناخته شده نیستند.

نظر منتقدان

منتقدان اکثرا نظر مثبتی نسب به فیلم داشتند و معتقد بودند که جینا پرینس بایدوود دیدگاه پیچیده و جدیدی را به ژانر ابرقهرمانی تزریق کرده و توانسته از محدودیت‌های ‌مرسوم این ژانر جان سالم به در ببرد.

امتیاز فیلم در روتن تومیتوز ۸۱ درصد و در سایت متاکریتیک ۷۰ از ۱۰۰ است.

کیت اربلند (ایندی‌وایر-۸۳ از ۱۰۰): علیرغم همه‌ی مشابهت‌ها فیلم «نگهبانانی از دیرباز» جوری در ساختارش مدیریت شده که هم پایه و اساس درستی داشته باشد و هم خیلی سرگرم‌کننده از کار دربیاید. پیوند انتظارات با پیچش‌های عجیب و غریب باعث شده که بیشتر لحظات فیلم الهام‌بخش از کار دربیایند. با توجه به علاقه‌ی کارگردان به آدم‌های پیچیده «نگهبانانی از دیرباز» پروژه‌ی مناسبی برای او به نظر می‌رسد.

جاشوا یل (آی.جی.ان-۷۰ از ۱۰۰): داستان فیلم دری به سمت اسطوره‌شناسی مجذوب‌کننده‌ی جنگاوران قدیمی و جاودانگی باز می‌کند. البته وقتی نوبت به توضیح دادن می‌رسد که چه‌طور همه‌ی این چیزها کار می‌کنند اوضاع کمی به هم می‌ریزد و ناخوشایند می‌شود. با این حال فیلم «نگهبانانی از دیرباز» ارزش نگاه کردن دارد اگر شما هوس کرده باشید چیزی نو و جدید در سینما ببینید. فیلمنامه‌ی فیلم چفت و بست چندانی ندارد اما در عوض کاراکترهای متقاعدکننده‌ای پیش روی مخاطب می‌گذارد که به خصوص با بازی خوب شارلیز ترون شما را تا انتهای فیلم مشتاق نگه می‌دارد.

جیمز دایر (امپایر-۴۰ از ۱۰۰): علیرغم این که فیلم لحظات اکشن محکمی دارد و داستانش از افغانستان تا سودان و پاریس را دربرمی‌گیرد فیلم «نگهبانانی از دیرباز» اثری مبتذل و پیش پاافتاده در باب انتقام و توطئه است که روایت ناشیانه و خام‌دستانه‌ای هم دارد. فیلم در استعاره‌های درگیرکننده‌ای زیادی افراط به خرج داده است.

