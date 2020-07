طبیعتا باکس آفیس هنوز تحت تاثیر کروناست و خیلی از سالن‌های سینمای آمریکا باز نشده‌اند هر چند به نظر می‌رسد کم‌کم تعداد سالن‌ها و فیلم‌های اکران شده لااقل در سینما-ماشین‌ها بیشتر می‌شود و سینماهای چین هم بعد از شش ماه با کنترل شدن ویروس کرونا در این کشور بازگشایی شدند. فیلم اجاره‌ای به کارگردانی دیو فرانکو هفته‌ی گذشته توانست عنوان صدرنشین جدول فروش را از آن خودش کند.

آمار فروش‌ها همچنان به شدت پایین است و بیشتر فیلم‌ها از چند هفته قبل اکران شده‌اند و روی پرده‌ی سینماها مانده‌اند اما نتوانسته‌اند به فروش قابل توجهی دست پیدا کنند. تقریبا تاریخ اکران همه‌ی فیلم‌ها تا آخر سال به هم خورده است. شرایط تحت‌تاثیر کووید ۱۹ روز به روز بدتر می‌شود و اکران فیلم‌های مهم مثل «انگاشته» (Tenet) نولان هر ماه به تعویق می‌افتد.

در همین حد اما در جدول فروش شاهد حضور ۴-۵ فیلم محدود هستیم که همه‌شان فیلم‌هایی هستند که با بودجه‌ی کم تولید شده‌اند و نکته‌ی جالب این که اکثرشان هم مربوط به ژانر وحشت هستند. دلیلش احتمالا این جاست که فیلم‌های ترسناک می‌توانند با بودجه‌های پایین ساخته شوند و در عوض مخاطبان خوب و زیادی دارند که فروش آن‌ها را تضمین می‌کنند درنتیجه راحت‌تر از فیلم‌های دیگر در این شرایط می‌توانند ریسک اکران را به جان بخرند.

فیلم «اجاره‌ای» (The Rental) که در صدر جدول است یکی از همین فیلم‌های ترسناک است. افتتاحیه‌ی فیلم به دلیل پاندمیک کووید ۱۹ در یکی از درایو-این‌ها یا همان سینما-ماشین‌های خودمان رقم خورد و در روز اولش با اکران در ۲۵۱ سالن سینما توانست ۱۳۰ هزار دلار فروش کند.

این فیلم ترسناک اولین تجربه‌ی کارگردانی دیو فرانکوست. او را به عنوان بازیگر در فیلم‌های زیادی از جمله فیلم سرگرم‌کننده‌ی «حالا منو می‌بینی» (Now you see me) دیده‌اید و البته برادر بزرگترش جیمز فرانکو را احتمالا می‌شناسید.

در نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم هم خودش مشارکت داشته و طرح داستانی را هم خودش داده است. دن استیونس، آلیسون بری همسر دیو فرانکو و جرمی آلن از بازیگران این فیلم هستند. همزمان با سالن‌های سینما فیلم در شبکه‌های VOD هم به نمایش درآمده است. به نظر می‌رسد تنها راه نجات فعلی سینما و فیلم‌ها و فیلمسازان استفاده از همین شبکه‌های آنلاین و نمایش خانگی باشد.

داستان زن و شوهری به نام میشل و چارلی که به همراه برادر چارلی جاش و دوست دختر او تصمیم می‌گیرند به تعطیلات بروند. ِآن‌ها خانه‌ای اجاره می‌کنند که منظره‌ای رو به اقیانوس دارد. درخواست مینا برای اجاره‌ی خانه بدون هیچ دلیل مشخصی پذیرفته نمی‌شود. چارلی هم یک فرم ثبت نام پر می‌کند و درخواست او را می‌پذیرند.

وقتی به ویلا که در نقطه‌ی دورافتاده‌ی قرار گرفته می‌رسند با تیلور صاحب آن آشنا می‌شوند. خیلی زود متوجه می‌شویم که یک نفر این گروه را تحت‌نظر گرفته است.

فیلم نقدهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرد و جالب است همه‌ی فیلم‌های ترسناکی که این روزها اکران شده‌اند به نسبت توانسته‌اند نظر منتقدان را جلب کنند.

امتیاز فیلم «اجاره‌ای» در سایت روتن تومیتوز ۷۲ درصد است و در سایت متاکریتیک امتیاز ۶۳ از ۱۰۰ را از منتقدان گرفته است. آن‌ها معتقدند که بعضی از حقه‌های ژانر کاری می‌کنند که فیلم «اجاره‌ای» کمی در دست انداز بیفتد اما سرمای تاثیرگذار فیلم و بازی قوی بازیگران در نهایت فیلم را به هدفی خوب برای طرفداران فیلم‌های ترسناک تبدیل می‌کند.

ریچارد روپر از سایت شیکاگو تایمز از فیلم خیلی خوشش آمده و از چهار ستاره به آن سه ستاره و نیم داده و نوشته است: «فیلم «اجاره‌ای» می‌تواند به عنوان یک مورد مطالعه‌ی شخصیتی خیلی جدی و متقاعدکننده درباره‌ی چهار بزرگسال ناکارآمد در یک پایان هفته عمل کند. و وقتی کاراکتر دیوانه‌ی آدمکش به مخاطب معرفی می‌شود تغییر آن به یک فیلم ترسناک درخشان و فوق‌العاده است».

اوون گیلبرمن از ورایتی هم گفته است: «در فیلم تنش کافی و مهارت به چشم می‌خورد. برخی سکانس‌های فیلم ماهرانه و هنرمندانه ساخته شده‌اند و بعضی‌ها هم با اغماض تکان‌دهنده از کار درآمده‌اند که این احساس را می‌دهند از غریزه‌ی بهتر فیلم تخلف شده است. می‌شود گفت بیشتر فیلم ماهرانه است و آن‌قدر بزرگ می‌شود که جایگاه دیو فرانکو را به عنوان کارگردان تثبیت کند.»

فیلم در عرض یک هفته توانسته ۴۰۰ هزار دلار بفروشد.

در رتبه‌ی دوم جدول فیلم «یادگار» را داریم که باز هم یک فیلم اولی است و کارگردان آن ناتالی اریکا جیمز برای اولین بار پشت دوربین رفته است. این فیلم هم بازیگر چندان مطرحی ندارد و امیلی مورتیمر بازیگر سریال «نیوز روم» (اتاق خبر) در کنار رابین نوین مهم‌ترین بازیگران فیلم هستند که احتمالا اسمشان را هم نشنیده‌اید.

جالب این است که منتقدان این فیلم ترسناک را بیشتر از مخاطبان پسندیده‌اند. امتیاز فیلم در سایت imdb برابر ۵.۹ از ۱۰ است ولی در متاکریتیک منتقدان به آن امتیاز ۷۷ از ۱۰۰ را داده‌اند.

فیلم «یادگار» داستان کی و دخترش سام است که به خانه‌ی مادر کی به نام ادنا سفر می‌کنند. به مقصد که می‌رسند از همسایه‌ها می‌شنوند که ادنا مدتی است دیده نشده. خانه خالی است و کپک روی دیوارها را پوشانده است. وضعیت خانه جوری است که انگار ادنا دچار جنون بوده. آن‌ها به پلیس گزارش می‌دهند. سام چیزهای عجیب و غریبی در خانه می‌بیند و کابوس‌ها کی را تسخیر می‌کنند. کم‌کم به نظر می‌رسد طلسم جنونی در این خانه وجود دارد که همه‌ی اعضای آن را تسخیر می‌کند.

منتقد سایت راجر ایبرت نوشته است: ««یادگاری» و به خصوص فیلمنامه‌اش سرشار از جزییات ظریف و ماهرانه است. کاراکترها عمق دارند و آن حال و هوای غریب و ترسناکش تمام اتمسفر فیلم را تسخیر می‌کند. سه بازی مرکزی فیلم که از سه نسل از زنان خانواده است فیلم را درخشان می‌کند.»

فیلم «یادگار» اولین‌بار در جشنواره‌ی ساندنس به نمایش درآمد. فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد. منتقدان نوشته‌اند: «فیلم «یادگار» به روشی ماهرانه و هنرمندانه تنش را در اتمسفر بیم و وحشت ایجاد می‌کند. این فیلم دستاوردی برای ناتالی اریکا جیمز به عنوان فیلم اول محسوب می‌شود.»

فیلم «یادگار» در طول چهار هفته‌ی اکرانش یک میلیون دلار فروش داشته که صدهزار دلار آن مربوط به هفته‌ی گذشته است.

در رده‌ی سوم جدول فیلم «رنجور» را داریم که فیلمی از برت و درو پیرس است. فیلم برادران پیرس هم بازیگر مطرحی ندارد. این فیلم هم علاوه بر سینماها در شبکه‌های VOD هم به نمایش درآمده است.

داستان فیلم در سال ۱۹۸۵ اتفاق می‌افتد. مگان به خانه‌ی گمبل‌ها می‌رود تا از دخترشان پرستاری و مراقبت کند. او در زیرزمین موجودی را پیدا می‌کند که به دختر کوچک غذا می‌دهد. مگان می‌خواهد فرار کند اما آقای گمبل در را روی او می‌بندد. به زمان حال برمی‌گردیم و بن را می‌بینیم که والدینش قرار است از هم جدا شوند و بن پیش پدرش می‌رود. او با پسری به نام دیلون رفیق می‌شود و آن‌ها درختی پیدا می‌کنند که روی آن همان نشانه‌ای است که اوایل فیلم روی در خانه‌ی گمبل‌ها دیده بودیم. وقتی یک روز بن سراغ دیلن می‌رود صاحبخانه ادعا می‌کند که فرزندی ندارد و بن مشکوک می‌شود و شروع به تحقیق درباره‌ی جادوگری می‌کند که بچه‌ها را می‌دزدد. موجودی که گویا در پوست زن همسایه فرو رفته است.

این فیلم هم به نظر منتقدان متوسط ارزیابی شد و امتیاز ۶۱ از ۱۰۰ را دریافت کرد اما مخاطبانی که آن را دیده‌اند امتیاز ۵.۸ از ۱۰ را به آن داده‌اند.

منتقدان آستین کرونیکل می‌گوید: «شاید سازندگان فیلم «رنجور» باید احساس گناه کنند که به وضوح چیزهایی را از فیلم «پنجره‌ی عقبی» آلفرد هیچکاک دزدیده‌اند و البته از خیلی فیلم‌های اسلشر دیگری که در کمپ‌های تابستانی می‌گذرد و فیلم‌های مربوط به عوامل ماورالطبیعه در دهکده‌های کوچک هم چیزهایی برداشته‌اند اما واقعیت این جاست که از نسخه‌ی خام هیچ‌کدام از این‌ها استفاده نکرده‌اند و در هر صحنه‌ی فیلم می‌شود بدعت و نوآوری سازندگانش را دید.»

«رنجور» در طول ۱۳ هفته ۱.۸ میلیون دلار فروش داشته و هفته‌ی پیش میزان فروشش در سینماها صفر بوده است.

در نهایت رتبه‌ی چهارم جدول باز هم به یک فیلم ترسناک ماورالطبیعی به نام «تعقیب شده» (Followed) اختصاص دارد. آنتوان له کارگردان «دنبال شده» هم فیلم اولی است. تقریبا تمام فیلم از طریق فیلمبرداری از روی صفحه‌ی کامپیوتر روایت می‌شود و اتفاقاتی که در یک ویدیو وبلاگ می‌افتد روایت فیلم را شکل می‌دهد.

جان سویج و کلسی گریسولد بازیگران فیلم هستند که نام‌های آشنایی به نظر نمی‌رسند. فیلم در فستیوال بربانک که البته جشنواره‌ی مشهوری نیست جایزه‌ی بهترین فیلم ترسناک را از آن خودش کرد.

فیلم داستان یک ویدیو بلاگر جنجالی است که گم می‌شود و آخرین ویدیوهایی که در وبلاگش گذاشته نشان می‌دهد که در هتل لنوکس اقامت داشته است. هتلی که در پایین‌شهر لس‌آنجلس قرار دارد و مشهور است که از آن هتل‌های تسخیر شده توسط نیروهای ماورالطبیعه است. پیش از گم شدن ویدیو بلاگر از دوستانش خواسته بود به او کمک کنند تا فیلمی درباره‌ی هالووین در این هتل بسازد.

نکته‌ی جالب این که سازندگان فیلم داستان هتل لنوکس را بر اساس وقایع هتل سیسیل بسط دادند که خودش در پایین‌شهر لس‌آنجلس است و اتفاقا به مرگ‌های ناگهانی که در آن اتفاق افتاده و خشونت شهرت دارد.

فیلمنامه‌ی ۱۴۴ صفحه‌ای فیلم در عرض ۱۲ روز فیلمبرداری شد. فیلم در طول شش هفته‌ی اکرانش ۵۰۰ هزار دلار فروش داشته و البته هفته‌ی گذشته کسی برای دیدنش به سینما نرفته است. فیلم «تعقیب شده» هنوز آن‌قدر مهجور است که امتیاز متاکریتیک هم ندارد ولی گویا تماشاگران سینما از دیدن لذت نبرده‌اند و امتیاز آن در imdb معادل ۴.۹ از ۱۰ است. در جشنواره‌ای که شرکت داشته البته منتقدان در شبکه‌های اجتماعی رویکرد مثبتی به آن داشته‌اند و به خصوص از شیوه‌ی فیلمبرداری نوآورانه‌ی آن استقبال کردند.

