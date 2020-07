استودیوی یونیورسال پیکچرز و گروه سینمایی ای‌ام‌سی (بزرگترین سالن‌دار زنجیره‌ای آمریکا و جهان) به یک توافق تاریخی دست پیدا کرده‌اند که براساس آن فاصله زمانی میان تاریخ شروع اکران فیلم در سالن‌های سینما و حضور آن در پلتفرم‌های دیگر (همچون VODها) به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.

طبق این توافق جدید یونیورسال می‌تواند ۱۷ روز پس از شروع اکران فیلم‌هایش در مجموعه سالن‌های ای‌‌ام‌سی فیلم را به پلتفرم‌های دیگر بسپارد در حالی که در گذشته فیلم باید ۹۰ روز در سالن‌ها باقی می‌ماند و صرفا با سررسیدن این مدت زمانی امکان نمایش در پلتفرم‌های دیگر فراهم می‌شد.

یونیورسال همچنین مختار خواهد بود که بعضی از آثار سینمایی مد نظرش را بیش از ۱۷ روز در سالن‌ها نگه دارد؛ برای مثال مجموعه‌هایی چون سریع و خشمگین و دنیای ژوراسیک که احتمالا پرمخاطب‌تر خواهند بود می‌توانند روزهای بیشتری را برای اکران در اختیار داشته باشند.

اما اهمیت این تصمیم در چیست و چرا دو طرف در این مورد به توافق رسیده‌اند؟ با توجه به شرایط فعلی صنعت سینما در آمریکا و شدت‌یافتن همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور امکان حضور گسترده مخاطبان در سالن‌های سینما فراهم نیست. در واکنش به این شرایط استودیوهای بزرگ درباره آثار مهم‌شان به چند شکل تصمیم‌گیری کرده‌اند.

بعضی از استودیوها ترجیح داده‌اند پروژه‌های آماده اکران‌شان را به تعویق بیاندازند تا آن‌ها را در زمان مناسب‌تر در ایالات متحده و سایر کشورهای جهان به نمایش بگذارند برای مثال می‌توان به فیلم سینمایی «مولان» ساخته دیزنی اشاره کرد که از بلاک‌باسترهای بزرگ تابستان بوده و اکران آن تا به امروز چندین‌بار به تاخیر افتاده است.

گروه دیگری ترجیح می‌دهند فیلم‌هایشان را اکران کنند اما برای شروع کار را از کشورهای دیگر آغاز کنند که در حال حاضر در زمینه بیماری کرونا شرایط باثبات‌تری نسبت به ایالات متحده دارند و شانس استقبال مردم از آثار سینمایی و حضور در سالن‌ها در این کشورها بیشتر است. در این مورد هم می‌شود به فیلم «انگاشته» اثر جدید کریستوفر نولان توجه داشت که حال مشخص شده قرار است اکرانش را ابتدا بیرون آمریکا آغاز کند و با تاخیری چند هفته‌ای به ترتیب در برخی شهر‌های آمریکا هم نمایش داده‌ شود.

در نهایت دسته دیگری از پروژه‌ها که احتمالا آن‌ چنان بزرگ نیستند یا انتخاب دیگری را پیش پای تولیدکنندگان قرار نداده‌اند همین امسال اکران خواهند شد. قرارداد جدید یونیورسال و گروه سینمایی ای‌ام‌سی بیشتر بر چنین آثاری متمرکز است. این دسته از آثار نیاز دارند بخشی از بازگشت مالی خود را از طریق سایر پلتفرم‌ها بویژه سرویس‌های ویدیو به‌درخواست (VOD) به دست آورند.

اما چنین امکانی با وجود قاعده اکران ۹۰ روزه در سالن‌های سینما چندان عملی به نظر نمی‌رسید. در واقع اگر همه‌چیز خوشبینانه پیش برود ممکن است از این دست آثار حدودا یکی دو هفته استقبال شود اما عمده آن‌ها کشش حضور بیش از دو هفته را ندارند و چنین وضعیتی هم برای سالن‌داران زیان‌بخش خواهد بود و هم استودیوها را در وضعیت پیچیده‌تری قرار می‌دهد.

این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که قانون اکران ۹۰ روزه بیشتر برای حفاظت از سینما و سالن‌ها وضع شده تا این صنف و عواملش بتوانند در برابر هجوم گسترده‌ سرویس‌های دیگر مقاومت کنند. اما در شرایط فعلی این قانون کارکرد و معنای گذشته را ندارد.

دانا لنگلی رییس استودیوی یونیورسال درباره این توافق می‌گوید: همکاری با مجموعه ای‌ام‌سی ناشی از تمایل جمعی ما برای اطمینان از آینده پررونق اکوسیستم توزیع فیلم و برآوردن تقاضای مصرف کننده با انعطاف پذیری بیشتر بوده است.

توافق فعلی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مدتی پیش یونیورسال و گروه سینمایی ای‌ام‌سی در همین حوزه وارد یک منازعه جدی شدند. در واقع چندماه پیش بود که این گروه سینمایی اعلام کرد دیگر حاضر به پخش آثار یونیورسال در سالن‌هایش نیست چرا که این استودیو با نادیده‌گرفتن قوانین قبلی هنگام بسته‌شدن سالن‌ها اقدام به پخش فیلم « تور جهانی ترول‌ها» در سرویس‌های VOD کرد. گرچه این تصمیم یونیورسال برای استودیو ثمربخش بود و به عنوان یک الگوی موفق پخش شناخته شد اما نارضایتی گسترده سالن‌دار بزرگ آمریکا را به‌همراه داشت.

با وجود مشکلات قبلی به نظر می‌رسد همه‌گیری ویروس کرونا چنان فشاری به صنعت سینمای آمریکا وارد کرده که جایی برای ادامه‌دادن این مشاجره‌ها وجود ندارد. دست کم این توافق جدید نشان می‌دهد سالن‌داران حاضرند از خط قرمزهای قبلی‌شان کوتاه بیایند و با کمک استودیوها راهی برای برون‌رفت از این شرایط پیچیده و بحرانی پیدا کنند.

منبع متن: digikala