نامزدهای امی ۲۰۲۰ اعلام شدند؛ پیشتازی «نگهبانان» و رکوردشکنی نتفلیکس

نامزدهای جوایز امی ساعات پربیننده ۲۰۲۰ (۲۰۲۰ Primetime Emmy Awards) اعلام شدند و مجموعه «نگهبانان» (Watchmen) محصول شبکه اچ‌بی‌او با ۲۶ نامزدی صدرنشین سریال‌های تلویزیونی شد؛ همچنین نتفلیکس موفق شد رکورد بیشترین تعداد نامزدی برای یک شبکه تلویزیونی را بکشند.

لیست نامزدهای هفتاد و دومین دوره جوایز امی ساعات پربیننده (۷۲nd Primetime Emmy Awards) در شرایطی اعلام شد که شبکه نت‌فلیکس با ۱۶۰ نامزد بیشتر از هر شبکه تلویزیونی یا سرویس پخش فیلم دیگری کاندید دریافت جایزه شد. نت‌فلیکس با این رکورد از عدد ۱۳۷ نامزد که سال گذشته توسط اچ‌بی‌او به ثبت رسیده بود عبور کرد؛ این شبکه سال گذشته به لطف سریال بازی تاج و تخت به چنین رکوردی رسیده بود.

در حالی که مجموعه‌های «وراثت» (Succession) از شبکه اچ‌بی‌او و مجموعه «اوزارک» (Ozark‎) محصول نت‌فلیکس با ۱۸ نامزد پیشروی بخش آثار درام بودند سریال «خانم میزل شگفت‌انگیز» (The Marvelous Mrs. Maisel‎) محصول آمازون با ۲۰ نامزد مهم‌ترین مجموعه بخش کمدی بود. گرچه چنان که اشاره شد صدرنشین اصلی مراسم سریال نگهبانان تولید اچ‌بی‌او بود که ۲۶ نامزدی دریافت جایزه داشت.

از اتفاقات قابل توجه مراسم حضور شبکه جدید دیزنی پلاس در بخش بهترین مجموعه‌های درام بود. این شبکه با سریال «مندلورین» (The Mandalorian‎) در مراسم دیروز مورد توجه قرار گرفت و ۱۵ عنوان نامزدی به دست آورد.

گرچه اچ‌بی‌او موفق نشد از نظر تعداد نامزدها به پای نت‌فلیکس برسد اما می‌توان ادعا کرد آثارش به شکل متوسط عملکرد بهتری داشتند چرا که این شبکه با ۲۱ برنامه تلویزیونی ۱۰۷ عنوان نامزدی داشت در حالی که تعداد برنامه‌های نت‌فلیکس که این شبکه را موفق به شکستن رکورد کرد حدودا دو برابر بود.

در نهایت یکی از ناکامان بزرگ مراسم سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul) بود. احتمالا بیشترین میزان اعتراض هواداران در شبکه‌های اجتماعی هم به نادیده‌گرفتن این مجموعه مربوط بود. گرچه این سریال در میان نامزدهای دریافت جایزه بهترین مجموعه درام قرار داشت اما بی‌توجهی به بازیگران مجموعه از جمله باب ادنکیرک و ریا سیهورن به بعضی حرف و حدیث‌ها دامن زد.

جوایز امی ۲۰۲۰ طبق روال همیشگی باید در پایان تابستان امسال برگزار شود اما ممکن است وضعیت ویروس کرونا تاریخ و شکل برگزاری مراسم را تغییر دهد.

در ادامه می‌توانید فهرست نامزدهای مهم‌ترین جوایز امی ساعات پربیننده ۲۰۲۰ را بیشتر بررسی کنید:

بهترین سریال‌های درام

بهتره با سال تماس بگیری (Better Call Saul)

تاج (The Crown)

سرگذشت ندیمه (The Handmaid’s Tale)

کشتن ایو (Killing Eve)

مندلورین (The Mandalorian)

اوزارک (Ozark)

چیزهای عجیب (Stranger Things)

وراثت (Succession)

بهترین سریال‌های کمدی

زیاد ذوق‌زده نشو (Curb Your Enthusiasm)

برای من مرده (Dead to Me)

جای خوب (The Good Place)

ناامن (Insecure)

روش کامینسکی (The Kominsky Method)

خانم میزل شگفت‌انگیز (The Marvelous Mrs. Maisel)

شتز کریک (Schitt’s Creek)

آنچه در سایه انجام می‌دهیم (What We Do in the Shadows)

بهترین سریال‌های کوتاه

آتش‌های کوچک در همه جا (Little Fires Everywhere)

خانم آمریکا (Mrs. America)

غیرقابل‌باور (Unbelievable)

ناراست‌کیش (Unorthodox)

نگهبانان (Watchmen)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌‌های درام

جیسون بیتمن (Ozark)

استرلینگ کی. براون (This Is Us)

استیو کرل (The Morning Show)

برایان کاکس (Succession)

بیلی پورتر (Pose)

جرمی استرانگ (Succession)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌‌های درام

جنیفر انیستون (The Morning Show)

الیویا کولمن (The Crown)

جودی کومر (Killing Eve)

لورا لینی (Ozark)

سندر او (Killing Eve)

زندیا (Euphoria)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های کمدی

آنتونی اندرسون (Black-ish)

دان چیدل (Black Monday)

تد دانسون (The Good Place)

مایکل داگلاس (The Kominsky Method)

یوجین لوی (Schitt’s Creek)

رامی یوسف (Ramy)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های کمدی

کریستینا اپل‌گیت (Dead to Me)

ریچل بروزناهان (The Marvelous Mrs. Maisel)

لیندا کاردلینی (Dead to Me)

کاترین اوهارا (Schitt’s Creek)

عیسی ری (Insecure)

تریس الیس راس (Black-ish)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های کوتاه

جرمی آیرونز (Watchmen)

هیو جکمن (Bad Education)

پل مسکال (Normal People)

جرمی پوپ (Hollywood)

مارک رافلو (I Know This Much Is True)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های کوتاه

کیت بلانشت (Mrs. America)

شیرا هاس (Unorthodox)

رجینا کینگ (Watchmen)

اکتیویا اسپنسر (Self Made)

کری واشینگتن (Little Fires Everywhere)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های درام

جانکارلو اسپوزیتو (Better Call Saul)

بردلی ویتفورد (The Handmaid’s Tale)

بیلی کروداپ (The Morning Show)

مارک داپلاس (The Morning Show)

نیکلاس براون (Succession)

کایرن کالکین (Succession)

متیو مکفدین (Succession)

جفری رایت (Westworld)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های درام

لورا درن (Big Little Lies)

مریل استریپ (Big Little Lies)

هلنا بونهام کارتر (The Crown)

سمیرا وایلی (The Handmaid’s Tale)

فایونا شا (Killing Eve)

جولیا گارنر (Ozark)

سارا اسنوک (Succession)

تندی نیوتن (Westworld)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کمدی

آندری براگر (Brooklyn Nine-Nine)

ویلیام جکسون هارپر (The Good Place)

آلن آرکین (The Kominsky Method)

استرلینگ کی. براون (The Marvelous Mrs. Maisel)

تونی شلهوب (The Marvelous Mrs. Maisel)

ماهرشالا علی (Ramy)

کینان تامپسون (Saturday Night Live)

دن لیوای (Schitt’s Creek)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کمدی

بتی گیلپین (GLOW)

داری کاردن (The Good Place)

ایوان اورجی (Insecure)

الکس برنستین (The Marvelous Mrs. Maisel)

مارین هینکل (The Marvelous Mrs. Maisel)

کیت مک‌کینان (Saturday Night Live)

سیسیلی استرانگ (Saturday Night Live)

آنی مورفی (Schitt’s Creek)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کوتاه یا فیلم‌های تلویزیونی

دیلن مک‌درمات (Hollywood)

جیم پارسونز (Hollywood)

تایتوس بورگس (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

یحیی عبدالمتین دوم (Watchmen)

جوان آدپو (Watchmen)

لوئی گاست جونیور (Watchmen)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کوتاه یا فیلم‌های تلویزیونی

هالند تیلور (Hollywood)

اوزو ادودا (Mrs. America)

مارگو مارتیندیل (Mrs. America)

تریسی اولمن (Mrs. America)

تونی کولت (Unbelievable)

جین اسمارت (Watchmen)

