هفتاد و هفتمین جشنواره‌ی فیلم ونیز روز دوم سپتامبر (۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹) برگزار می‌شود و امسال از این جهت اهمیتش بیشتر شده است که بعد از ماجرای ویروس کرونا و قرنطینه‌ها و برگزار نشدن جشنواره‌ها این اولین جشنواره‌ی سینمایی مهمی است که برگزار می‌شود. خبر مهم‌تر این که سه فیلم از سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۰ حضور خواهند داشت.

جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ حال و هوای زنانه‌ای هم دارد. ریاست هیات داوران برعهده‌ی کیت بلانشت بازیگر مشهور استرالیایی است و از جمع فیلم‌های بخش مسابقه هشت فیلم از کارگردانان زن حضور دارند.

امسال تعداد فیلم‌هایی که در جشنواره‌ی ونیز به نمایش درمی‌آیند به نسبت سال گذشته کمتر شده و ۶۰ فیلم قرار است روی پرده بروند. رقمی که سال گذشته به ۸۰ می‌رسید. با این حال هنوز هم درباره‌ی چگونگی برگزاری فیزیکی یک جشنواره به عظمت ونیز در روزهای کرونا گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد.

داوران جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

اکثریت داوران بخش‌ رقابتی هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز را زنان تشکیل می‌دهند. به جز کیت بلانشت که ریاست هیات داوران را برعهده دارد جوآنا هاگ کارگردان انگلیسی فیلم «یادگاری»، ورونیکا فرانتس کارگردان اتریشی و لودواین سانیه بازیگر فرانسوی بقیه‌ی زنان عضور هیات داوران هستند. کریستین پتزولد کارگردان آلمانی فیلم «اوندین» و کریستی پویو کارگردان رومانیایی فیلم «سیرانوادا» به همراه نیکولا لاجیویا نویسنده‌ی ایتالیایی گروه هیات داوران را تکمیل می‌کند.

این گروه از هیات داوران شیر طلای جشنواره‌ی ونیز را به بهترین فیلم اهدا می‌کنند. سال گذشته این جایزه به فیلم «جوکر» رسید. امسال فیلم «خورشید» مجید مجیدی در کنار فیلم‌های دیگر برای گرفتن شیر طلا رقابت می‌کند.

رئیس هیات داوران بخش رقابتی افق‌ها که به فیلم‌هایی می‌پردازد که از جریان اصلی فاصله دارند کلر دنی کارگردان فرانسوی است. کریستین واچون تهیه‌کننده‌ی آمریکایی، اوسکات آلگریا کارگردان اسپانیایی، فرانچسکا کومنچینی کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایتالیایی سریال «گومورا» و کاتریل شوری تهیه‌کننده داوران این بخش خواهند بود. در این بخش هم فیلم «جنایت بی‌دقت» از شهرام مکری و هم فیلم «دشت خاموش» از احمد بهرامی از سینمای ایران حضور دارند.

فیلم «روابط» ساخته‌ی دانیله لوچتی فیلم افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰ است.

فیلم‌های بخش رقابتی جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

برای ما طبعا مهم‌ترین اتفاق حضور فیلم «خورشید» مجید مجیدی در این بخش است. مجیدی که با فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» نتوانست آن‌طور که می‌خواست و هدف سازندگانش بود جشنواره‌های بزرگ جهانی را هدف قرار بدهد حالا با فیلمی که یادآور «بچه‌های آسمان» اوست در جشنواره‌ی ونیز حضور پیدا می‌کند. یادمان نرود که «بچه‌های آسمان» اولین فیلم ایرانی بود که توانست نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار بشود.

علی نصیریان، جواد عزتی و طناز طباطبایی به همراه جمعی از کودکان کار بازیگران فیلم «خورشید» هستند که داستانش در رابطه با کودکان کار است. فیلم «خورشید» در جشنواره‌ی فجر موفق شد چندین جایزه از جمله بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمنامه را به دست بیاورد. فیلمنامه‌ی «خورشید» را مجید مجیدی و نیما جاویدی با هم نوشته‌اند. در ضمن فیلم مجیدی با عنوان «بچه‌های خورشید» در جشنواره‌ی ونیز شرکت می‌کند.

فیلم «خورشید» مجیدی در این بخش با فیلم‌های زیر رقابت دارد:

بین مردن/In Between Dying

کارگردان: حلال بیداروف

محصول: آذربایجان، ایالات متحده

خواهران ماکالوسو/ Le Sorelle Macaluso

کارگردان: اما دانته

محصول: ایتالیا

دنیایی که در راه است/ The World To Come

کارگردان: مونا فستوولد

محصول: ایالات متحده

نظم جدید/ Nuevo Orden

کارگردان: میشل فرانکو

محصول: مکزیک، فرانسه

معشوقان/ Lovers

کارگردان: نیکول گارسیا

محصول: فرانسه

لیلا در حیفا/ Laila in Haifa

کارگردان: آموس گیتایی

محصول: اسرائیل، فرانسه

هم‌قطاران عزیز/ Dear Comrades

کارگردان: آن دری کونچالوفسکی

محصول: روسیه

همسر یک جاسوس/ Wife Of A Spy

کارگردان: کیوشی کوراساوا

محصول: ژاپن

تکه‌هایی از یک زن/ Pieces Of A Woman

کارگردان: کورنل موندروزو

محصول: کانادا، مجارستان

خانم مارکس/ Miss Marx

کارگردان: سوزانا نیکیارلی

محصول: ایتالیا، بلژیک

پدر ما/ Padrenostro

کارگردان: کلادیو نوچه

محصول: ایتالیا

هرگز دیگر برف نمی‌بارد/ Never Gonna Snow Again

کارگردان: مالگورزاتا زوموسکا و میکال انگلرت

محصول: لهستان، آلمان

مرید/ The Disciple

کارگردان: چایتانیا تامانه

محصول: هند

کو وادیس، آیدا؟/ Quo Vadis, Aida?

کارگردان: جاسمیلا زبانیک

محصول: بوسنی و هرزگوین، اتریش، رومانی، هلند، آلمان، لهستان، فرانسه، نروژ

و فردا، کل دنیا/ And Tomorrow The Entire World

کارگردان: جولیا وون هاینز

محصول: آلمان، فرانسه

شبانه/ Notturno

کارگردان: جیانفرانکو رزی

محصول: ایتالیا

سرزمین خانه به‌ دوش‌/ Nomadland

کارگردان: کلویی ژائو

محصول: ایالات متحده

کلویی ژائو مشهورترین کارگردان این بخش است. در فیلم «سرزمین خانه به دوش‌» فرانسیس مک‌دورمند (بازیگر اسکاری فیلم «سه بیلیبورد خارج از ابینگ، میزوری») نقش اول را بازی می‌کند.

فیلم‌های بخش افق‌های جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

سیب‌ها/ Apples

کارگردان: کریستوس نیکو

محصول: ایتالیا

جنگ سوم/ La Troisième Guerre

کارگردان: جیووانی آلویی

محصول: فرانسه

نقطه عطف/ Milestone

کارگردان: ایوان آیر

محصول: هند

دشت خاموش/ The Wasteland

کارگردان: احمد بهرامی

محصول: ایران

مردی که پوستش را فروخت/ The Man Who Sold His Skin

کارگردان کائوتر بن هانیا

محصول: تونس، فرانسه، آلمان، بلژیک، سوئد

من، درندگان/ I Predatori

کارگردان: پیترو کاستلیتو

محصول: ایتالیا

عامه/ Mainstream

کارگردان: جیا کاپولا

محصول: آمریکا

شامپانزه/ Genus Pan

کارگردان: لاو دیاز

محصول: فیلیپین

برخورد زانکا/ Zanka Contact

کارگردان: اسماعیل ال ایراکی

محصول: فرانسه، مراکش، بلژیک

جنگ و صلح/ Guerra E Pace

کارگردان: مارتینا پارنتی، ماسیمو دانولفی

محصول: ایتالیا، سوییس

شب پادشاهان/ La Nuit Des Rois

کارگردان: فیلیپ لاکوت

محصول: ساحل عاج، فرانسه، کانادا

کوره/ The Furnace

کارگردان: رادریک مکی

محصول: استرالیا

جنایت بی‌دقت/ Careless Crime

کارگردان: شهرام مکری

محصول: ایران

غزه عشق من/ Gaza Mon Amour

کارگردان: تارزان ناصر، عرب ناصر

محصول: فلسطین، فرانسه، آلمان، پرتغال، قطر

جنگل تراژیک/ Selva Tragica

کارگردان: یولنه اولایزولا

محصول: مکزیک، فرانسه، کلمبیا

هیچ جای خاص/ Nowhere Special

کارگردان: اوبرتو پاسولینی

محصول: ایتالیا، رومانی، بریتانیا

گوش کن/ Listen

کارگردان: آنا روشا دو سوسا

محصول: بریتانیا، پرتغال

بهترین‌ها هنوز در راه است/ The Best Is Yet To Come

کارگردانی: وانگ جینگ

محصول: چین

گربه زرد/ Yellow Cat

کارگردان: آدیلخان یرزانوف

محصول: قزاقستان، فرانسه

شهرام مکری فیلمساز محبوب جشنواره‌ی ونیز است و با فیلم «ماهی و گربه» پیش‌تر در این جشنواره حضور داشته و جایزه‌ی ویژه‌ی بخش افق‌ها را هم گرفته بود. فیلم «جنایت بی‌دقت» درباره‌ی تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران یک فیلم در سینما درباره آن حرف می‌زنند و با شروع فیلم، داستان آن‌ها و قصه‌ی فیلم یکی می‌شود. یک تجربه‌ی جدید دیگر از سوی شهرام مکری که باز هم در آن با بابک کریمی همکاری داشته که در دو فیلم قبلی مکری هم جلوی دوربین رفته بود.

«دشت خاموش» احمد بهرامی هم به شرایط دشوار کاری و روابط انسانی پیچیده‌ی چند خانواده می‌پردازد که در یک محیط کارگری زندگی می‌کنند. فرخ نعمتی از بازیگران فیلم بهرامی است و تهیه‌کننده‌ی آن هم سعید بشیری است که در تلویزیون مجموعه‌ی «دو قدم مانده به صبح» را تهیه کرده بود.

بخش‌های غیررقابتی جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

در بخش‌های غیررقابتی داستانی و مستند هم ده‌ها فیلم دیگر به نمایش درمی‌آیند که فقط برخی از آن‌ها اسامی آشنایی دارند.

آلیس رورواکر فیلمساز ایتالیایی که او را با فیلم‌هایی مثل «لازاروی خوشحال» که برنده‌ی جایزه‌ی فیلمنامه‌ی کن شده بود می‌شناسیم با فیلم «موعظه‌ی دهقان» در بخش غیررقابتی حضور دارد.

آبل فرارا فیلمساز بزرگ با فیلم «زندگی ورزشی» و لوکا گوادینینو کارگردان فیلم مشهور «مرا با نام خودت صدا بزن» با فیلم «سالواتوره: کفاش رویاها» در بخش غیرداستانی جشنواره‌ی فیلم ونیز مشهورترین اسامی هستند.

شیر طلایی جشنواره ونیز ۲۰۱۹ به «جوکر» رسید

جشنواره‌ی فیلم ونیز ده روز به کارش ادامه می‌دهد و روز بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ با اعلام برندگان اختتامیه‌اش برگزار می‌شود.

شیر افتخاری هفتاد و هفتمین جشنواره‌ی فیلم ونیز هم به دو سینماگر زن رسیده است. تیلدا سوینتن، بازیگر مشهور ۵۹ ساله بریتانیایی و آن هوی، کارگردان مشهور ۷۳ ساله چینی شیر افتخاری ونیز را به پاس یک عمر فعالیت سینمایی‌شان دریافت خواهند کرد.

منبع: Guardian

The post حضور ۳ فیلم ایرانی در جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala