مراسم جوایز امی ۲۰۲۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد

به دنبال همه‌گیری بیماری کرونا مراسم جوایز امی ۲۰۲۰ نیز همانند بسیاری از مراسم‌های فرهنگی و هنری سال جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

طی ماه‌های اخیر کرونا چرخه صنعت سرگرمی و دنیای هنر را دچار اخلال کرده است. از ابتدای بهار سینماها در سراسر جهان تعطیل شدند و تولید بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها هم به منظور حفظ سلامت عوامل تولیدشان متوقف شد. حالا با فرا رسیدن زمان برگزاری مراسم‌ها و جشنواره‌های مرتبط با دنیای سینما و تلویزیون در سال جدید، شاهد برگزاری آن‌ها به صورت مجازی به خاطر محدودیت‌های حاصل از این بیماری هستیم. جیمی کیمل مجری هفتاد و دومین دوره‌ی مراسم اهدای جوایز امی با ارسال نامه‌هایی به نامزدهای بخش‌های مختلف این مراسم، اعلام کرده است بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراسم سالیانه ارزیابی تولیدات تلویزیونی به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد.

جزئیات چندانی از نحوه برگزاری امی ۲۰۲۰ در دسترس نیست، اما کیمل اطمینان داده تحت این شرایط نیز یک شب ویژه را برای تماشاگران و نامزدها رقم خواهد زد. تیم تولید مراسم امی در خانه یا هر محلی که کاندیداها صلاح ببینند حضور پیدا می‌کنند تا واکنش‌ها و شور و هیجان آن‌ها را برای علاقه‌مندان به تصویر بکشند. هنوز نمی‌دانیم که آیا از قبل به برندگان اطلاع داده می‌شود یا نه و اینکه چه مقدار از مراسم به صورت زنده پخش خواهد شد، اما می‌توان به وعده‌های جیمی کیمل اعتماد کرد؛ زیرا او بارها توانایی‌های خود در اجرای مناسب و قابل‌قبول مراسم‌های هنری را ثابت کرده‌است.

نامزدهای امی ۲۰۲۰ اعلام شدند؛ پیشتازی «نگهبانان» و رکوردشکنی نتفلیکس

پس از اعلام نامزدهای جوایز امی ۲۰۲۰ برخی از دوست‌داران و فعالین حوزه سینما و تلویزیون نامزد نشدن چند بازیگر و سریال در بخش‌های مختلف را ناشی از بدسلیقگی مراسم امی دانستند.

عدم نامزدی باب ادنکرک در بخش «بهترین بازیگر مرد سریال درام» یکی از تعجب‌آورترین نکات لیست نامزدهای امی ۲۰۲۰ است. این بازیگر پنجاه و هفت ساله نقش به سزایی در موفقیت فصل پنجم سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» داشت، مجموعه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از سریال دوستان آن را هم‌تراز با «بریکینگ بد» می‌دانند و با توجه به تحسین گسترده بازی ادنکرک در نقش ساول، نامزد نشدن او در رشته «بهترین بازیگر مرد سریال درام» جای تعجب دارد.

دیگر ناکام امسال دنیای تلویزیون در بخش بازیگری آل پاچینو است. بسیاری تصور می‌کردند او به واسطه عملکرد قابل‌قبولش در سریال «شکارچی‌ها» نامزد شاخه بهترین بازیگر امی امسال شود.

در بخش سریال‌ها هم فصل جدید «دروغ‌های کوچک بزرگ» و «وست ورلد» را می‌توان بزرگ‌ترین ناکام‌ها لقب داد. با توجه به موفقیت‌های چشم‌گیر فصل نخست «دروغ‌های کوچک بزرگ» و بازخوردهای مثبت مربوط به فصل دوم این سریال، انتظار داشتیم در مراسم امی شاهد حداقل چهار یا پنج نامزدی برای یکی از موفق‌ترین سریال‌های اچ‌بی‌او در سال گذشته باشیم، اما چنین نشد و تنها لورا درن و مریل استریپ نامزد «بهترین بازیگر مکمل زن سریال درام» شده‌اند.

«وست ورلد» هم دیگر سریال پرهزینه، اما ناکام بزرگ‌ترین رویداد سالیانه تلویزیونی است. به جز دو نامزدی در بخش «بهترین بازیگر مرد مکمل سریال درام» برای جفری رایت و تندی نیوتون، در هیچ‌کدام از بخش‌های اصلی خبری از فصل سوم این مجموعه تلویزیونی نیست تا بتوان گفت قسمت‌های جدید «وست ورلد» علاوه‌بر عامه مردم، در راضی کردن منتقدین نیز ناکام مانده است.

همچنین شایان به ذکر است که برگزاری نود و سومین دوره از مراسم اسکار نیز از شیوع کرونا تاثیر پذیرفته و با تاخیری دو ماهه، به جای ۲۸ فوریه سال ۲۰۲۱ در تاریخ ۲۵ آوریل سال میلادی آینده (۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

