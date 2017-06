مایکروسافت نسخه بازی‌سازی شده اولین قسمت از مجموعه بازی‌های Age of Empires را معرفی کرد. این بازی یکی از بهترین عنوان‌ها استراتژیک به حساب می‌آید که برای خیلی از گیمرها بسیار خاطره انگیز است. حالا قرار است این عنوان با کیفیت خیلی بهتر راهی بازار شود.

مایکروسافت اعلام کرد که این بازی کلاسیک با کیفیت ۴K اجرا می‌شود. بافت‌های از کیفیت بهتری برخوردار شده‌اند و صداگذاری بازی هم از اول انجام شده تا صداها کیفیت بهتری داشته باشند.

اکنون ۲۰ سال از عرضه بازی Age of Empires می‌گذرد و مایکروسافت تصمیم گرفته نسخه بازسازی شده آن را با عنوان Age of Empires Definitive Edition راهی بازار کند. این بازی شامل مضامین اضافی که قبلا برای آن عرضه شده بود هم می‌شود و گیمرها می‌توانند نسخه الحاقی Rise of Rome را هم تجربه کنند. در این بازی ۱۶ تمدن مختلف و ۱۰ سناریوی داستانی وجود دارد.

مایکروسافت تغییراتی هم در گیم‌پلی بازی به وجود آورده تا همه چیز روان‌تر اجرا شود. همچنین مشخص شده که می‌شود Age of Empires جدید را به صورت چند نفره هم بازی کرد. سیستم Achievements هم به این عنوان اضافه شده است.

براساس اطلاعات منتشر شده برای اجرا این بازی به ویندوز ۱۰ نیاز خواهید داشت. مدل پردازنده هم باید Dual Core یا Core i3 به بالا باشد. این عنوان روی کارت‌های گرافیکی Intel HD 4000 و محصولات Nvidia و AMD اجرا می‌شود. ۴ گیگابایت رم و ۸ تا ۱۰ گیگابایت حافظه خالی هم نیاز خواهید داشت.

منبع: wccftech



