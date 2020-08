انیمیشن جدید پیکسار معرفی شد

با دو تصویر زیبا از انیمیشن لوکا (Luca) به عنوان اثر جدید پیکسار رونمایی شد. این انیمیشن قرار است روایتگر ماجراجویی‌های یک نوجوان ایتالیایی در بحبوحه‌ی روزهای بلوغش باشد.

درحالی که بسیاری از کمپانی‌های پخش و توزیع فیلم به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا و تعطیلی سینماها، فیلم‌ها و انیمیشن‌هایشان را از چرخه اکران خارج می‌کنند، استودیو پویانمایی پیکسار قصد دارد یک انیمیشن جدید را به برنامه اکران خود اضافه کند.

انیمیشن تازه پیکسار «لوکا» نام دارد و داستان یک پسر نوجوان ایتالیایی به همین اسم را در یک تابستان فراموش‌نشدنی و خیال‌انگیز به تصویر می‌کشد. لوکا روزهای گرم سال را به همراه دوست جدیدش با اسکوترسواری، خوردن پاستا و جلاتو سپری می‌کند، اما یک راز عجیب تمام اتفاقات داستان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لوکا یک هیولای دریایی است و همین مسئله سبب می‌شود از میانه‌های انیمیشن رابطه او با دوست جدید و صمیمی‌اش رنگ بویی خاص به خود بگیرد.

کارگردانی این انیمیشن به انریکو کاساروسا سپرده است، فیلم‌سازی که او را بیشتر با انیمیشن کوتاه «La Luna» به‌خاطر می‌آوریم. این انیمیشن توانست نامزد جوایز معتبری همچون بهترین انیمیشن کوتاه اسکار شود. کاساروسا انیمیشن «لوکا» را بسیار شخصی دانسته است؛ زیرا ماجراهای آن در شهر ریویرا، زادگاه او رقم می‌خورد و به موضوعات احساسی و مهمی همچون ارزش دوستی می‌پردازد. او در این خصوص بیان داشته است:

«دوستی‌های کودکانه تاثیر قابل‌توجهی روی مسیر زندگی ما دارند و آینده افراد را تعیین می‌کنند. این روابط بن‌مایه‌ی داستان و شخصیت لوکا را تشکیل می‌دهند. به همین خاطر انیمیشن «لوکا» در کنار تصویرگری زیبایی‌های سواحل ایتالیا در یک تابستان فراموش نشدنی، سیر تغییر و تحول شخصیت اصلی‌اش را هم به نمایش در می‌آورد.»

پیکسار قصد داشت در تابستان جاری انیمیشن «روح» (Soul) را به روی پرده ببرد، اما شیوع کرونا و تعطیلی گسترده‌ی سینماهای سراسر جهان مانع از این کار شد. این کمپانی قصد دارد در ماه نوامبر (۱۱ آبان تا ۱۱ آذر) انیمیشن «روح» را اکران کند و پس از آن به دنبال نمایش عمومی انیمیشن «لوکا» در سال ۲۰۲۱ است. تاریخ اکران اولیه این پویانمایی ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۸ خرداد ۱۴۰۰) در نظر گرفته شده‌است، اما تراکم آثار در صف اکران و ادامه یافتن بیماری کرونا می‌تواند زمان دیدار ما با ماجراجویی‌های لوکا را به تاخیر بیندازد.

پیکسار سال گذشته با «داستان اسباب‌بازی ۴» به سراغ یکی از مجموعه‌های محبوب خود رفت و با این انیمیشن جذاب موفق شد جایزه اسکار بهترین پویانمایی را از آن خود کند. «داستان اسباب‌بازی ۴» با بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری توانست به فروشی بالغ‌بر ۱ میلیارد دلار در سراسر جهان دست یابد که آن را به هشتمین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۹، نهمین انیمیشن پرفروش تمام تاریخ و بیست‌وسومین فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل کرد.

