بازی تاج و تخت بهترین سریال قرن بیست و یکم شد

سریال «بازی تاج و تخت» (گیم آف ترونز) در جوایز دیجیتال اسپای و از نظر کاربران این رسانه‌ی بریتانیایی به عنوان بهترین سریال قرن بیست ‌و یکم انتخاب شده ‌است.

سریال «بازی تاج و تخت» از زمان پخش فصل نخستش تا به امروز همواره از محبوب‌ترین و پربحث‌ترین سریال‌های تلویزیونی بوده‌ است. مجموعه‌ای برگرفته از رمان «نغمه آتش و یخ» که به واسطه‌ی شخصیت‌های جذاب و غافلگیری‌های داستانی که داشت توانست به یک پدیده‌ی اجتماعی تبدیل شود. تا پیش از «بازی تاج و تخت» کمتر مجموعه تلویزیونی توانسته بود ترکیب دلچسبی از قصه‌های فانتزی با دنیای واقعی ارائه دهد، به همین خاطر این سریال عظیم و پرهزینه شبکه اچ‌بی‌او توانست در کنار نظر مثبت عامه مردم، توجه اغلب منتقدین را هم به خود جلب کند.

بسیاری تصور می‌کردند «بازی تاج و تخت» پس از پایان کمی ناامید کننده‌اش، جایگاه و ارزش خود طی سالیان گذشته را از دست خواهد داد، اما این مجموعه تلویزیونی توانسته در جوایز دیجیتال اسپای عنوان بهترین سریال قرن ۲۱ام را کسب کند تا نشان دهد اقتباس تلویزیونی «نغمه‌ آتش و یخ» کماکان حکمران دنیای سریال‌ها است.

جرج آر. آر. مارتین تا به امروز تنها پنج جلد از سری اصلی رمان‌های «نغمه آتش و یخ» را تکمیل و منتشر کرده‌ است، از آنجایی که هر فصل از سریال تقریبا رخدادهای یک کتاب را به تصویر می‌کشید شبکه اچ‌بی‌او مجبور شد داستان فصل‌های پایانی را توسط تیم نویسندگی خود روایت کند و همین امر باعث شد از لحاظ کیفی افت محسوسی میان بخش‌های انتهایی «بازی تاج و تخت» با فصل‌های ابتدایی‌اش احساس شود. پس از پخش فصل هشتم، بسیاری از طرفداران و منتقدین نسبت به عملکرد و تصمیمات شخصیت‌ها و اتفاقات داستانی شکایت داشتند و حتی کمپین‌هایی برای تغییر پایان سریال تشکیل دادند!

جزئیات جدید درباره پیش‌درآمد «بازی تاج و تخت» از زبان جورج آر.آر.مارتین

نظرسنجی جدید دیجیتال اسپای نشان می‌دهد با تمام این تفاسیر، بازی تاج و تخت کماکان جایگاه ویژه‌ای در نظر سریال‌دوستان دارد؛ زیرا این مجموعه با غلبه بر سریال‌های مهم و محبوبی همچون «بریکینگ بد» و «شرلوک» توانسته عنوان بهترین سریال پخش شده در هزاره‌ی جدید را به خود اختصاص دهد. پس از این ساخته اچ‌بی‌او سریال‌های «چیزهای عجیب»، «دکتر هو»، «شرلوک» و «برکینگ بد» به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم بهترین سریال‌های قرن ۲۱ام از نظر کاربران دیجیتال اسپای را به خود اختصاص داده‌اند. جوایز دیجیتال اسپای از برجسته‌ترین جوایز حوزه‌ی سینما و تلویزیون به شمار می‌روند.

این جایزه تنها موفقیت «گیم آو ترونز» پس از فصل پایانی نه چندان موفقش نیست، بلکه این سریال پیش از این توانسته بود در مراسم امی ۲۰۱۹ نامزد ده رشته‌ی مختلف شود و در نهایت دو جایزه از جوایز بخش بازیگری را به خود اختصاص دهد. علاوه‌بر این‌ها فصل هشتم این مجموعه، موفق به دریافت جوایز و نامزدی‌هایی از بنیاد فیلم آمریکا، انجمن کارگردانان آمریکا و انجمن بازیگران آمریکا شد.

