جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۰ فهرست آثار شرکت‌کننده در این رویداد سینمایی را اعلام کرده است. این جشنواره که امسال با ۵۰ فیلم جدید کار خود را آغاز می‌کند با حضور دو فیلم ایرانی از دو کارگردان زن همراه است.

دو نماینده زن سینمای ایران در تورنتو

فیلم سینمایی «گروه بندر» (Bandar Band) ساخته منیژه حکمت یکی از آثار شرکت‌کننده ایرانی در این رویداد معتبر بین‌المللی است. گروه بندر یک فیلم جاده‌ای است که در بخش سینمای جهان معاصر جشنواره نمایش داده می‌شود و درباره سفر یک روزه یک گروه موسیقی از جنوب ایران است به سوی تهران؛ سفری که با عبور از مناطقی درگیر سیلاب همراه می‌شود. این فیلم ۷۵ دقیقه‌ای محصول مشترک ایران و آلمان است و بازیگرانی چون پگاه آهنگرانی، رضا کولغانی و مهدیه موسوی را به کار گرفته است.

حکمت را به عنوان کارگردان با فیلم‌هایی چون «زندان زنان» در اواخر دهه هفتاد، «سه زن» در اواسط دهه هشتاد و جدیدترین فیلمش یعنی «جاده قدیم» به خاطر می‌آوریم؛ گرچه حجم گسترده‌تری از فعالیت‌های حرفه‌ای او در سینمای ایران به عنوان تهیه‌کننده در جریان بوده و است.

اما فرنوش صمدی دیگر کارگردان زن ایرانی است که با اولین فیلم بلندش «خط فرضی» (۱۸۰ Degree Rule) در بخش دیسکاوری جشنواره فیلم تورنتو حضور دارد. فیلم صمدی داستان یک معلم مدرسه ساکن تهران را روایت می‌کند که قرار است در یک عروسی در شمال ایران شرکت کند. در حالی که همسر او مانع رفتنش به این مراسم می‌شود زن تصمیمی می‌گیرد که عواقب دردناک و سنگینی را در پی دارد.

خط فرضی با نقش‌آفرینی سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، آزیتا حاجیان و حسن پورشیرازی همراه است در حالی که علی مصفا تهیه‌کننده این فیلم ۸۳ دقیقه‌ای بوده.

صمدی پیش از این بر ساخت فیلم‌های کوتاه متمرکز بود و نامش را هنگام حضور در بعضی رویدادهای بین‌المللی مربوط به آثار کوتاه سینمایی شنیده‌ایم. این کارگردان زن برای ساخت فیلم‌های کوتاهی چون «سکوت» و «نگاه» مورد توجه قرار گرفت و چندی پیش عضو آکادمی اسکار شد.

اما نگاهی داشته باشیم به آثار مطرح بین‌المللی که در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۰ به نمایش درخواهند آمد.

به شکل کلی انتخاب ۵۰ فیلم برای نمایش در بخش‌های مختلف جشنواره نشان از کاهش چشمگیر آثار حضور یافته در این رویداد دارد چرا که سال گذشته تعداد این آثار به ۳۰۰ اثر رسیده بود. موضوعی که با وجود همه‌گیری ویروس کرونا و شرایط فعلی چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

انتظار می‌رود که شکل برگزاری رویداد ترکیبی باشد از نمایش مجازی فیلم‌ها و البته در موارد محدودی پخش فیلم در سالن‌های روباز یا سالن‌هایی که فاصله‌گذاری اجتماعی را به شکل جدی رعایت کرده‌اند اما خبری از فرش قرمز و نشست‌های خبری فیزیکی نخواهد بود.

۵۰ فیلم سینمایی از ۳۲ کشور جهان

جشنواره امسال با نمایش فیلم سینمایی «آرمانشهر آمریکایی» (American Utopia) به کارگردانی اسپایک لی افتتاح خواهد شد و با اکران «پسر مناسب» (A Suitable Boy) ساخته میرا نایر به کار خود پایان می‌دهد.

«سرزمین خانه‌به‌‌دوش» (Nomadland) از دیگر فیلم‌های مهم امسال جشنواره به کارگردانی کلویی ژائو یک درام آمریکایی است که ابتدا در جشنواره ونیز روی پرده خواهد رفت و سپس به فاصله کمی در جشنواره تورنتو نیز نمایش داده می‌شود. فرانسیس مک‌دورمند در کنار دیوید استراترن از بازیگران اصلی این اثر سینمایی‌اند. ژائو کارگردانی چینی است که با فیلم «سوارکار» (The Rider) مورد تحسین جهانی قرار گرفت و برای مارول فیلم سینمایی «جاودانگان» (The Eternals) را کارگردانی می‌کند که قرار است سال ۲۰۲۱ اکران شود.

سرزمین خانه‌به‌‌دوش درباره زنی است که پس از دست‌دادن اموالش در رکود بزرگ اقتصادی رهسپار سفری به سوی غرب می‌شود و در یک ماشین ون روزگار می‌گذراند.

توماس وینتربرگ کارگردان مطرح دانمارکی که با فیلم‌هایی چون «جشن» (Festen‎) و «شکار» (The Hunt) شناخته شده است امسال با «یک دور دیگر» (Another Round) در این رویداد هنری حضور دارد. مدس میکلسن شخصیت اصلی این فیلم سینمایی است که بازیگر اصلی فیلم شکار هم بود. یک دور دیگر یک اثر کمدی است با موضوعاتی همچون پیرشدن، اعتیاد به الکل و رفاقت.

«مادران حقیقی» از دیگر آثار حاضر در جشنواه فیلم تورنتو یک درام ژاپنی است که در میان فیلم‌های منتخب جشنواره فیلم کن نیز قرار داشت. این اثر مطرح از فیلم‌ساز شاخص سینمای معاصر ژاپن نائومی کاواسه یک داستان تاثربرانگیز خانوادگی درباره عشق و فرزندخواندگی را روایت می‌کند.

فرانسوا اوزون کارگردان فرانسوی موفق سال‌های اخیر سینمای فرانسه هم امسال بیکار ننشسته و فیلم «تابستان ۸۵» (Summer of 85) را روانه جشنواره کرده که اثری عاشقانه است و در دهه هشتاد میلادی جریان دارد.

تعدادی از آثار شرکت‌کننده در جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ ساخته بازیگرانی بوده‌اند که امسال در قامت کارگردان ظاهر شده‌اند. برای مثال هلی بری بازیگر ۵۳ ساله آفریقایی آمریکایی که برای بازی در فیلم سینمایی «مهمانی هیولا» (Monster’s Ball) در سال ۲۰۰۱ جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را به دست آورده امسال با فیلم «کبودشده» (Bruised) به عنوان کارگردان در این رویداد حاضر شده است.

رجینا کینگ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم «اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند» (If Beale Street Could Talk‎) با فیلم «یک شب در میامی» (One Night in Miami) حرفه کارگردانی را آغاز کرده است. در نهایت ویگو مورتنسن هم که اخیرا بابت نقش‌آفرینی در فیلم کتاب سبز (Green Book‎) مورد توجه قرار گرفت و کارنامه پربار و بلندبالایی در حوزه بازیگری دارد با فیلم «سقوط» (Falling) به حوزه کارگردانی وارد شده است.

جایزه اصلی جشنواره فیلم تورنتو به «خرگوش جوجو» رسید

با وجود شرایط به‌هم‌ریخته فعلی امسال ترکیب معمولا قدرتمند آثار مستند جشنواره فیلم تورنتو از سال‌های گذشته هم سرحال‌تر است و چهره‌های شاخصی چون ورنر هرتسوک، فردریک وایزمن و سم پولارد آثار خود را روانه این بخش کرده‌اند.

جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ قرار است ۲۰ شهریورماه امسال افتتاح شده و ۲۹ شهریور به کار خود پایان دهد.

جایزه اصلی جشنواره فیلم تورنتو تحت عنوان جایزه منتخب مردم به فیلمی اهدا می‌شود که از نظر مخاطبان بهترین اثر جشنواره است. عموما و طبق سنتی که در سال‌های گذشته برقرار بوده فیلمی که این جایزه را به دست می‌آورد در میان آثاری قرار می‌گیرد که با شانسی بیشتر در فصل جوایز و مراسم اسکار حضور دارد.

سال گذشته فیلم سینمایی‌ «خرگوش جوجو» (Jojo Rabbit) ساخته تایکا وایتیتی موفق شد مهم‌ترین جایزه این جشنواره را تصاحب کند. «داستان ازدواج» (Marrage Story) به کارگردانی نوآ بامباک و «انگل» (Parasite) ساخته بونگ جون-هو نیز به ترتیب دومین و سومین فیلم‌های محبوب مخاطبان این رویداد سینمایی بودند.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل ۵۰ فیلم شرکت‌کننده در جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ را بررسی کنید:

۱- خط فرضی /۱۸۰ Degree Rule

کارگردان: فرنوش صمدی

محصول: ایران

۲- ۷۶ روز / ۷۶ Days

کارگردان: ها وو، واتسی چن

محصول: آمریکا

۳- یک پسر مناسب / A Suitable Boy

کارگردان: میرا نایر

محصول: هند، بریتانیا

۴- آمونیت / Ammonite

کارگردان: فرانسیس لی

محصول: بریتانیا

۵- یک دور دیگر / Another Round

کارگردان: توماس وینتربرگ

محصول: دانمارک

۶- گروه بندر / Bandar Band

کارگردان: منیژه حکمت

محصول: ایران، آلمان

۷- بینز / Beans

کارگردان: تریسی دییر

محصول: کانادا

۸- آغاز / Beginning

کارگردان: دئا کولومبگاشویلی

محصول: گرجستان، فرانسه

۹- کبودشده / Bruised

کارگردان: هلی بری

محصول: آمریکا

۱۰- تالار شهر / City Hall

کارگردان: فردریک وایزمن

محصول: آمریکا

۱۱- گاوچران بتونی / Concrete Cowboy

کارگردان: ریکی اشتاب

محصول: آمریکا

۱۲- آرمان‌شهر آمریکایی / American Utopia

کارگردان: اسپایک لی

محصول: آمریکا

۱۳- دشمنان ملت / Enemies of the State

کارگردان: سونیا کنبک

محصول: آمریکا

۱۴- سقوط / Falling

کارگردان: ویگو مورتنسن

محصول: کانادا، بریتانیا

۱۵- فونا / Fauna

کارگردان: نیکلاس پردا

محصول: مکزیک، کانادا

۱۶- شهاب‌سنگ: ملاقات‌کنندگانی از جهان‌های تیره‌تر / Fireball: Visitors from Darker Worlds

کارگردان: ورنر هرتسوگ، کلیو اوپنهایمر

محصول: بریتانیا، آمریکا

۱۷- غزه عشق من / Gaza mon amour

کارگردان: ترزان ناصر، عرب ناصر

محصول: فلسطین، فرانسه، آلمان، پرتقال، قطر

۱۸-سریع فرار کن / Get the Hell Out

کارگردان: ایفان وانگ

محصول: تایوان

۱۹-جو بل نیکو / Good Joe Bell

کارگردان: رینالدو مارکوس گرین

محصول: آمریکا

۲۰- بسیار اهمیت می‌دهم / I Care A Lot

کارگردان: جی بلیکسون

محصول: بریتانیا

۲۱- سرخپوست ناخوشایند / Inconvenient Indian

کارگردان: میشل لاتیمر

محصول: کانادا

۲۲- مثل یک دختر بلندش کن / Lift Like a Girl

کارگردان: مایه زاید

محصول: مصر، آلمان، دانمارک

۲۳- برزخ / Limbo

کارگردان: بن شاروک

محصول: بریتانیا

۲۴- خانه حافظه

کارگردان: ژوان پائولو، میراندا ماریا

محصول: برزیل، فرانسه

۲۵- ماتین لوتر کینگ/اف.بی.آی/ MLK/FBI

کارگردان: سم پولارد

محصول: آمریکا

۲۶- نظم جدید / New Order

کارگردان: میشل فرانکو

محصول: مکزیک

۲۷- شب پادشاهان / Night of the Kings

کارگردان: فیلیپ لاکوت

محصول: فرانسه، کانادا، سنگال، ساحل عاج

۲۸- سرزمین خانه‌به‌‌دوش / Nomadland

کارگردان: کلویی ژائو

محصول: آمریکا

۲۹- مرد غیرعادی / No Ordinary Man

کارگردان: آشلینگ چین-یی، چیس‌ جوینت

محصول: کانادا

۳۰- شبانه / Notturno

کارگردان: جانفرانکو رزی

محصول: ایتالیا، فرانسه، آلمان

۳۱- یک شب در میامی / One Night in Miami

کارگردان: رجینا کینگ

محصول: آمریکا

۳۲- پنگوئن بلوم / Penguin Bloom

کارگردان: گلندن آیون

محصول: استرالیا، آمریکا

۳۳- تکه‌های یک زن / Pieces of a Woman

کارگردان: کورنل موندروزو

محصول: آمریکا، کانادا، مجارستان

۳۴- مقدمات باهم‌بودن برای یک دوره نامعلوم زمانی / Preparations to Be Together For an Unknown Period of Time

کارگردان: لیلی هوروت

محصول: مجارستان

۳۵- کو وادیس، آیدا؟ / Quo Vadis, Aida?

کارگردان: یاسمیلا زبانیک

محصول: بوسنی و هرزگوین، نروژ، هلند، اتریش، رومانی، فرانسه، آلمان، لهستان، ترکیه

۳۶- سایه در ابر / Shadow In The Cloud

کارگردان: روزان لیانگ

محصول: آمریکا، نیوزیلند

۳۷- شیوا بیبی / Shiva Baby

کارگردان: اما سلیگمن

محصول: آمریکا، کانادا

۳۸- شکوفه بهار

کارگردان: سوزان لیندن

محصول: فرانسه

۳۹- تابستان ۸۵ / Summer of 85

کارگردان: فرانسوا اوزون

محصول: فرانسه

۴۰- بهترین‌ها هنوز در راه‌ است

کارگردان: جین وانگ

محصول: چین

۴۱- مرید /The Disciple

کارگردان: چیهانیا تامهان

محصول: هند

۴۲- پدر / The Father

کارگردان: فلورین زلر

محصول: بریتانیا، فرانسه

۴۳- وراثت / The Inheritance

کارگردان: ایفریم آسیلی

محصول: آمریکا

۴۴- شرکت جدید: یک دنباله متاسفانه ضروری‌ / The New Corporation: An Unfortunately Necessary Sequel

کارگردان: جوئل بیکن، جنیفر ابوت

محصول: کانادا

۴۵- روز‌ سوم / The Third Day

کارگردان: فلیکس برت، دنیس کلی

محصول: بریتانیا

۴۶- حقه‌باز / Trickster

کارگردان: میشل لاتیمر

محصول: کانادا

۴۷- مادران حقیقی / True Mothers

کارگردان: نائومی کاواسه

محصول: ژاپن

۴۸- زیر آسمان باز / Under the Open Sky

کارگردان: میوا نیشیکاوا

محصول: ژاپن

۴۹- تخلف / Violation

کارگردان: مادلین سیمز-فیوئر، داستی مانچینلی

محصول: کانادا

۵۰- آتش‌سوزی / Wildfire

کارگردان: کتی بریدی

محصول: بریتانیا، ایرلند

