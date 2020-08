سریال سرقت پول (Money Heist) برای فصل پنجم و پایانی تمدید شد

نتفلیکس سریال «سرقت پول» (Money Heist) را برای فصل پنجم و پایانی تمدید کرد تا قطار این سریال محبوب اسپانیایی زبان به سمت ایستگاه پایانی‌اش حرکت کند. سریال اسپانیایی «سرقت پول» با اسم «خانه کاغذی» هم که ترجمه‌ی اسپانیایی اسم سریال است شهرت دارد.

معمولا سریال‌های غیرانگلیسی زبان با اقبال جهانی چندانی مواجه نمی‌شوند، اما طی سال‌های اخیر به لطف سرویس‌هایی همچون نتفلیکس و آمازون شاهد افزایش محبوبیت مجموعه‌های اروپایی و آسیایی در میان عامه سریال‌دوستان در سراسر جهان هستیم. سریال «سرقت پول» (خانه کاغذی) در ابتدا یک مینی سریال ۱۵ قسمتی بود که از طریق شبکه اسپانیایی آنتنا ۳ پخش شد، اما پس از بازخوردهای مثبت فراتر از انتظاری که نسیب این مجموعه تلویزیونی شد، نتفلیکس حق پخش آن را خرید و در سال ۲۰۱۷ پخش جهانی «سرقت پول» را آغاز کرد. این مجموعه از زمان آغاز انتشارش توانست به یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های نتفلیکس تبدیل شود و حالا شاهد تمدید آن برای فصل پنجم و پایانی هستیم.

الکس پینا، خالق سریال «سرقت پول» پیرامون فصل پایانی این مجموعه در مصاحبه با اینترتینمنت ویکلی بیان کرده است: «ما همانند بازی شطرنج، استراتژی خود را از یک رویه‌ی فکری به یک رویه‌ی تهاجمی تغییر می‌دهیم که نتیجه‌ی آن مشاجره و درگیری است.» این روش فیلم‌نامه‌نویسی سبب شده «سرقت پول» در تمامی بخش‌های خود، حتی ضعیف‌ترین قسمت‌هایش بازهم تازه نفس و سرگرم کننده باقی بماند. طبق صحبت‌های اخیر پینا آن‌ها قصد دارند در فصل جدید، حماسی‌ترین قسمت‌های کل سریال را به تصویر بکشند.

پرفوسور و تیمش در قسمت‌های آتی قرار است همراهان تازه‌ای پیدا کنند. میگل آنخل سیلوستره که او را بیشتر به‌خاطر بازی در مجموعه «حسی» (Sense8) به خاطر داریم، به همراه پارتریک کریدو، بازیگر جوان و آینده‌دار اسپانیایی به جمع بازیگران فصل جدید «سرقت پول» اضافه شده‌اند. بر اساس شایعات یکی از این دو نفر قرار است در زمره دشمنان شخصیت‌های اصلی قرار بگیرد. هرچند دقیقا نمی‌دانیم این دشمن جدید کیست و چه ویژگی‌هایی دارد، اما الکس پینا او را چنین توصیف کرده است: «یک دشمن کاریزماتیک، باهوش و قابل‌توجه که می‌تواند شخصیت‌های محوری داستان را به چالش بکشد».

فیلم‌برداری فصل پنجم این مجموعه به زودی آغاز خواهد شد و در سال ۲۰۲۱، طی ۱۰ قسمت از طریق نتفلیکس پخش می‌شود. فصل چهارم «سرقت پول» که ۱۵ فروردین (۳ آوریل) پخش شد، توانست در ماه نخست انتشارش بیش از ۶۵ میلیون بیننده پیدا کند و تنها فصل سوم سریال «چیزهای عجیب» با ۶۷ میلیون بیینده در سال میان سریال‌های پخش شده از نتفلیکس طی سال ۲۰۲۰ عملکرد بهتری نسبت به این مجموعه داشته است.

