برندگان بخش تلویزیون بفتا ۲۰۲۰ مشخص شدند

برندگان بخش تلویزیون بفتا ۲۰۲۰ طی یک مراسم مجازی اعلام شدند تا بهترین سریال‌ها و بازیگران دنیای تلویزیون از نظر آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا را بشناسیم.

شاید ارزش جوایز بفتا به اندازه امی، اسکار یا حتی گلدن گلوب نباشد، اما هیچ تردیدی نیست که موفقیت در این مراسم سالیانه می‌تواند تاثیر مثبتی بر آینده کاری هر بازیگر، نویسنده یا کارگردانی داشته باشد. امسال به دنبال همه‌گیری کرونا برگزاری مراسم اهدای جوایز برگزیدگان بخش تلویزیون بقتا با تاخیر مواجه شد و دست آخر مسئولین اجرایی این مراسم مجبور شدند آن را به صورت مجازی برگزار کنند.

سریال «پایان دنیای لعنتی» (End of the F***ing World) یکی از خوش ساخت‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی انگلیسی طی سال‌های اخیر است و جشن بریتانیایی بفتا بیش از هر رویداد هنری دیگری ارزش این سریال را می‌داند. «پایان دنیای لعنتی» توانست بفتای بهترین سریال درام را از آن خود کند و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم به نائومی آکی هنرپیشه جوان این مجموعه رسید.

این‌طور که پیداست موفقیت‌های مینی‌سریال «چرنوبیل» کماکان ادامه دارد؛ زیرا این ساخته اچ‌بی‌او توانست در میان برندگان بخش تلویزیون بفتا ۲۰۲۰ دو سهم داشته باشد. نخست جایزه مهم بهترین مینی‌سریال و دیگری جایزه بهترین بازیگر مرد که به جرد هریس رسید. چرنوبیل پیش از این در ۷۱امین دوره مراسم جوایز امی نیز موفق ظاهر شده بود و توانست ۱۰ جایزه در بخش‌های مختلف از جمله بهترین مینی سریال، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه به دست آورد.

همچنین به دنبال اعتراضات مردمی در سراسر جهان پیرامون مسئله برابری نژادی و اعاده حقوق رنگین‌پوستان، جایزه ویژه بفتا ۲۰۲۰ به هنرپیشه نام آشنای انگلیسی، ادریس البا اهدا شد.

فهرست کامل برندگان بخش تلویزیون بفتا ۲۰۲۰

شایان به ذکر است این فهرست شامل برگزیدگان دستاوردهای فنی نیست؛ زیرا برندگان بخش‌های تولیدی تلویزیون چندی قبل طی یک مراسم جداگانه اعلام شدند که مینی‌سریال «چرنوبیل» توانست در بسیاری از شاخه‌ها برنده شود.

بهترین سریال درام

برنده: پایان دنیای لعنتی

نامزدها

تاج

پایان دنیای لعنتی

جنتلمن جک

گیری/حاجی

سریال «پایان دنیای لعنتی» یک کمدی سیاه انگلیسی است که نتفلیکس تا به امروز ۲ فصل و ۱۶ قسمت از آن را پخش کرده است. این سریال داستان دختر و پسر نوجوانی به اسم‌های جیمز و آلیسا را روایت می‌کند که تعادل روانی چندانی ندارند. آن‌ها برای پیدا کردن پدر جیمز سفر مخاطره‌انگیز و صد البته جذابی را با یکدیگر آغاز می‌کنند. فصل نخست این مجموعه تلویزیونی که در بریتانیا از طریق شبکه ۴ پخش می‌شود نیز مورد توجه بسیاری از سریال‌دوستان قرار گرفته بود و توانست نامزدی‌هایی در بفتا و امی سال ۲۰۱۸ کسب کند.

بهترین بازیگر زن

برنده: گلندا جکسون برای بازی در الیزابت گمشده است

نامزدها

سوران جونز برای بازی در جنتلمن جک

جودی کومر برای بازی در کشتن ایو

سامانتا مورتون برای بازی در من کرستی هستم

گلندا جکسون برای بازی در الیزابت گمشده است

«الیزابت گمشده است» یک فیلم تلویزیونی به کارگردانی آیزلینگ والش است که سال گذشته از طریق بی‌بی‌سی وان پخش شد. این فیلم یک اقتباس از رمان پرفروش اما هیلی با همین نام به شمار می‌رود و بازی گلندا جکسون در آن بسیار چشم‌گیر است. «الیزابت گمشده است» با الهام از زندگی مادربزرگ‌های هیلی نوشته شده است. کتاب و فیلم درباره پیرزن آلزایمری به نام ماود هستند که تصور می‌کند دوست خیالی‌اش به نام الیزابت گم شده و برای پیدا کردن او از انجام هیچ کاری کوتاهی نمی‌کند. به هنگام تماشای این فیلم، فارق از اینکه سبک کارگردانی یا روند داستانی آن را دوست‌داشته باشید یا نه، نمی‌توان از بازی گلندا جکسون ۸۴ ساله در نقش ماود ناراضی بود.

بهترین بازیگر مرد

برنده: جرد هریس برای بازی در چرنوبیل

نامزدها

کلوم ترنر برای بازی در اسیر

جرد هریس برای بازی در چرنوبیل

استیون گراهام برای بازی در فضیلت‌ها

تاکه‌هیرو هیرا برای بازی در گیری/حاجی

بهترین فیلم‌نامه کمدی

برنده: استاث آپارتمان‌ها را اجاره می‌دهد

نامزدها

فلیبگ

دختران دری

فاجعه

استاث آپارتمان‌ها را اجاره می‌دهد

بهترین لحظه (بر اساس آراء مردمی)

برنده: صحنه خواستگاری نسا از اسمیتی در سریال گاوین و استیسی

بهترین بازیگر زن برای یک برنامه کمدی

برنده: سیان کلیفورد برای فلیبگ

بهترین بازیگر مرد برای یک برنامه کمدی:

برنده: جیمی دمتریو برای استاث آپارتمان‌ها را اجاره می‌دهد

بهترین مستند تلویزیونی (تک قسمتی)

برنده: آخرین بازماندگان

بهترین مینی‌سریال

برنده: چرنوبیل

نامزدها

اعتراف

چرنوبیل

قربانی

فضیلت‌ها

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده: ویل شارپ برای بازی در گیری/حاجی

نامزدها

جو ابسولوم برای بازی در اعتراف

جاش اوکانر برای بازی در تاج

استلان اسکاشگورد برای بازی در چرنوبیل

ویل شارپ برای بازی در گیری/حاجی

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده: نائومی آکی برای بازی در پایان دنیای لعنتی

نامزدها

هلن بهان برای بازی در فضیلت‌ها

هلنا بونهام کارتر برای بازی در تاج

جاسمین جابسون برای بازی در پسر برتر

نائومی آکی برای بازی در پایان دنیای لعنتی

بهترین برنامه برای سرگرمی

برنده: فقط بیا برقص

نامزدها

بزترین رقصنده

مسابقه رپ انگلستان

فقط بیا برقص

صدای انگلستان

