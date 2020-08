اطلاعات چندانی از تاریخ پخش فصل سوم سریال شکارچی ذهن (Mindhunter) و چگونگی روند ساخت آن در دسترس نیست، اما برخی گزارشات نشان می‌دهند فینچر تا چندی دیگر به سراغ ساخت ادامه این مجموعه خواهد رفت. در این مطلب به مرور تمامی اطلاعات و اخبار منتشر شده پیرامون فصل جدید «شکارچی ذهن» می‌پردازیم.

دیوید فینچر بی‌تردید یکی مهم‌ترین کارگردان‌های حال حاضر سینمای جهان است. فیلم‌سازی که در آخرین سال‌های قرن بیستم با درام‌های روانشناختی «هفت» و «باشگاه مبارزه» خود به عنوان یک کارگردان آینده‌دار مطرح کرد و در ادامه با درام‌های معمایی همچون «بازی»، «زودیاک» و «دختر گم‌شده» نشان داد چه استعداد شگرفی در ساخت قصه‌های چالش‌برانگیز در مدیوم سینما دارد. فینچر بعد از تجربه‌ی موفقی که با فصل نخست سریال «خانه پوشالی» داشت، در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت باری دیگر به دنیای سریال‌سازی پا بگذارد و در یک همکاری مجدد با نتفلیکس سریال «شکارچی ذهن» را بسازد. مجموعه‌ای که خیلی زود به محبوب دوست‌داران آثار جنایی-معمایی تبدیل شد و حالا بسیاری از طرفداران آن به دنبال کشف جزئی‌ترین اطلاعات پیرامون فصل بعدی سریال «شکارچی ذهن» از میان اخبار منتشر شده در این‌باره هستند.

سریال «شکارچی ذهن» یک تفاوت مهم با اغلب آثار هم سبکش دارد، این مجموعه به جای ارائه جنایتکارانی تیپیکال به بیننده و قرار گرفتن در جبهه‌ی پلیس‌ها، سعی دارد ذهنیت جنایتکاران را تصویرگری کند و یک اثر سوبژکتیو باشد. داستان سریال در خصوص حرفه و فعالیت دو مأمور سازمان اف‌بی‌آی به نام‌های هولدن فورد (با بازی جاناتان گروف) و بیل تنچ (با بازی هولت مک‌کالانی) با همکار روانشناس‌شان وندی کار (با بازی آنا تورو) است. آن‌ها در گفت‌وگو با قاتلان سریالی به دنبال فهمیدن طرز فکر آنان به امید کشف دلیل اصلی جنایات هستند. آن‌ها وظیفه دارند تا با قاتلان سریالی صحبت کنند و به دنبال انگیزه و روش کار آن‌ها باشند تا علاوه‌بر حل پرونده‌های درحال رسیدگی، از وقوع قتل‌های مشابه نیز جلوگیری شود.

آیا به زودی تاریخ پخش فصل سوم سریال «شکارچی ذهن» مشخص می‌شود؟

متاسفانه تا به امروز اطلاع دقیقی از زمان پخش فصل جدید «شکارچی ذهن» در دسترس نیست، اما نتفلیکس به صورت رسمی اعلام کرده این سریال «لغو» نشده است. چندی قبل ورایتی گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد قرارداد بازیگران «شکارچیان ذهن» با نتفلیکس به پایان رسیده است و بدین ترتیب آن‌ها دیگر تعهدی به این مجموعه ندارند و این سرویس وی‌او‌دی برای استفاده دوباره از آن تیم بازیگری باید قراردادهای جدیدی با آن‌ها منعقد کند. البته با توجه به برنامه کاری متراکم فینچر تصور نمی‌کنیم طی ماه‌های پیش رو شاهد آغاز پیش تولید فصل سوم سریال «شکارچی» ذهن باشیم، در نتیجه اگر برخی از اعضای تیم بازیگری درگیر پروژه‌های سینمایی یا تلویزیونی جدیدی شوند چندان جای نگرانی نیست.

هیچ‌کس به طور دقیق نمی‌داند چه زمانی فصل سوم سریال جدید فینچر به نتفلیکس می‌آید، اما هالیوود ریپورتر در آذر ماه طی گزارشی اعلام کرده بود تا پیش از پایان ساخت فیلم «منک» (Mank) خبری از ساخت ادامه این مجموعه نخواهد بود؛ در نتیجه حداقل تا یک سال دیگر نباید منتظر فصل سوم «شکارچی ذهن» باشیم. همچنین تصور نمی‌کنیم فعلا فیلم‌نامه یا داستان کلی قسمت‌های بعدی این سریال آماده باشد و به همین خاطر تمام گمانه‌زنی‌هایی که در این‌باره وجود دارد فاقد ارزش و اعتبار هستند.

«منک» یک فیلم زندگی‌نامه‌ای به کارگردانی دیوید فینچر است که در آن به سرگذشت هرمن جی. منکیویچ، نویسنده فیلم‌نامه فیلم «همشهری کین» پرداخته می‌شود و برای القای بهتر حس و حال دوران زندگی این هنرمند، فیلم به صورت سیاه و سفید ساخته و اکران خواهد شد.

