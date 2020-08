سریال «دارک» بدون شک یکی از موفق‌ترین و برترین سریال‌های غیرانگلیسی زبان چند سال اخیر است و حالا سازندگان این مجموعه قصد دارند در یک همکاری مجدد با نتفلیکس سریال «۱۸۹۹» را بسازند.

سریال «دارک» به واسطه‌ی داستان بسیار درگیر کننده و شخصیت‌های پیچیده‌اش توانست تنها با سه فصل به یکی از بهترین مجموعه‌های ساخته شده در ژانر فراطبیعی و علمی–تخیلی تبدیل شود. «دارک» نخستین سریال کاملا آلمانی زبان نتفلیکس بود و داستان آن با گم شدن مرموز دو کودک آغاز می‌شود و بعد از گذشت تنها چند قسمت ماجرا ابعاد بسیار پیچیده و غافلگیرکننده‌ای به خود می‌گیرد که بیننده در ابتدا هرگز تصور آن را هم نمی‌کرد. فصل سوم و پایانی دارک در اوایل تیر ماه منتشر شد و توانست نظر مثبت اغلب منتقدین و سریال‌دوستان را به دست آورد. پس از پایان یافتن این مجموعه ۲۶ قسمتی، سازندگان آن قصد دارند طی یک همکاری دوباره با نتفلیکس سریال «۱۸۹۹» را بسازند.

نقد فصل سوم سریال دارک؛ بهترین پایان‌بندی تاریخ سریال‌های علمی-تخیلی

سریال جدید باران بو اودار و یانتیه فریز یک مجموعه‌ی ترسناک و تاریخی است. این زوج آلمانی این‌بار به سراغ اروپایی‌های خسته از مشکلات اقتصادی در قرن نوزدهم رفته‌اند؛ زن‌ها و مردهایی که به امید یافتن یک زندگی بهتر قصد دارند به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کنند.

قسمت نخست سریال «۱۸۹۹» «کشتی» نام خواهد داشت و در آن آغاز سفر مهاجران از لندن به سوی ایالات متحده را شاهد خواهیم بود. سفری که به هیچ‌وجه شبیه تصورات شیرین مسافرانش نیست و خیلی زود سایه کرخت و کریه موجودات فراطبیعی بر کشتی غالب می‌شود تا سرنوشت سرنشینانش را خلاف خواستشان رقم بزنند و اینجاست که نبرد برای بقا در این شرایط پیچیده آغاز می‌شود.

هنوز اطلاعاتی از زمان پخش یا تعداد قسمت‌های «۱۸۹۹» در اختیار نداریم و تنها می‌دانیم این سریال به صورت انحصاری از طریق نتفلیکس منتشر خواهد شد و احتمالا در سال ۲۰۲۱ شاهد پخش آن باشیم.

منبع: Gizmosheets

