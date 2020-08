به نظر می‌رسد اکران سینماهای جهان با باز شدن سینماهای چین کم‌کم دارد جان تازه‌ای می‌گیرد و این هفته تعداد فیلم‌های تازه‌وارد به باکس آفیس از دو سه هفته‌ی گذشته بیشتر شده‌اند. هر چند برخی از این فیلم‌ها هیچ فروشی نکرده‌اند و فروش بقیه هم چنگی به دل نمی‌زند اما دیدن ده فیلم در جدول خودش امیدوارکننده است. فیلم گونیز (The Goonies) مهم‌ترین تازه‌وارد به جدول فروش هفتگی است.

در صدر جدول همچنان فیلم ترسناک «اجاره‌ای» جا خوش کرده است. فیلم در دومین هفته‌ی اکرانش باز هم توانسته آخر هفته ۳۰۰ هزار دلار بفروشد و فروش کلی‌اش را به نزدیک یک میلیون دلار برساند.

فیلم «اجاره‌ای» اولین ساخته‌ی دیو فرانکو، برادر جیمز فرانکو در مقام کارگردان است که همسرش آلیسون بری هم در آن نقش اول را بازی می‌کند. داستان دو زوج که یک خانه را برای تعطیلات اجاره می‌کنند. البته این اتفاق راحت نمی‌افتد. اول پیشنهاد یکی از آن‌ها رد می‌شود و بعد یکی دیگر تقاضانامه پر می‌کند و پیشنهادش را می‌پذیرند. وقتی به خانه می‌رسند با صاحبخانه‌ی مرموز آن آشنا می‌شوند و کمی بعد متوجه می‌شوند که یک نفر آن‌ها را تحت نظر دارد.

منتقدان از فیلم بدشان نیامده و در سایت متاکریتیک به آن امتیاز ۶۳ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها معتقدند اولین تلاش فرانکو بسیار خوددارانه بوده و به خصوص در طول پرده‌ی ترسناک آخر خیلی خوب کارگردانی‌اش خودش را نشان می‌دهد. اینکه شما را همیشه لبه‌ی تیغ نگه می‌دارد. می‌شود گفت که تقریبا یک سکانس بی‌خودی و بلااستفاده در فیلم وجود ندارد.

منتقد شیکاگو تایمز از چهار ستاره به فیلم سه ستاره و نیم داده و نوشته است: «فیلم «اجاره‌ای» می‌تواند به عنوان یک مورد مطالعه‌ی شخصیتی خیلی جدی و متقاعدکننده درباره‌ی چهار بزرگسال ناکارآمد در یک پایان هفته عمل کند. و وقتی کاراکتر دیوانه‌ی آدمکش به مخاطب معرفی می‌شود تغییر آن به یک فیلم ترسناک درخشان و فوق‌العاده است».

در رتبه‌ی دوم جدول فیلم «گونیز» قرار دارد که کمدی ماجراجویانه‌ی خانوادگی است و البته محصول ۱۹۸۵ است. این چهارمین هفته‌ی اکران فیلم است و با فروش ۲۰۰ هزار دلار در آخر هفته‌ی گذشته توانسته خودش را به رتبه‌ی دوم باکس آفیس برساند و مجموع فروشش هم ۴۰۰ هزار دلار شده است.

گویا در سینمای جهان هم به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر اکران فیلم‌های جدید به ضرر تهیه‌کننده‌ها تمام می‌شود و برای روشن نگهداشتن چراغ سینماها روی اکران فیلم‌های قدیمی حساب باز کرده‌اند.

داستان یک سری بچه که در محله‌ی گونی با خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند اما حالا قرار است خانه‌ها که تحت رهن بوده‌اند به فروش بروند. این پسربچه‌ها که اسم گروه خودشان را گونیز گذاشته‌اند تصمیم می‌گیرند که آخر هفته را کنار یکدیگر بگذرانند. هر کدام از آن‌ها یک ویژگی دارد: یکی مبتکر است، آن یکی پرحرف و یکی مثبت اندیش و دیگری چاق.

آن‌ها می‌خواهند خانه‌هایشان را از اجراییه‌ی سند رهنی نجات بدهند و در این مسیر ماجراجویی‌های جالبی برایشان اتفاق می‌افتد. بعد از نمایش این فیلم در طول سال‌های بعد گونیز اصطلاحی شد معادل آدم‌های خل و چل.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۶۲ از ۱۰۰ است. منتقد امپایر درباره‌اش گفته بود که طرح فیلم براساس آرکتایپ‌ها و کهن‌الگوهاست و ماجراجویی‌های بچه‌ها جوری در این طرح تنیده شده که لحظات مفرح و دوست‌داشتنی برایتان به دنبال می‌آورد.

فیلم نشان می‌دهد که اسپیلبرگ چه‌قدر خوب می‌تواند مخاطبش را سرگرم کند چون اصل داستان فیلم گونیز متعلق به اسپیلبرگ بوده و از روی طرح او کریس کلمبوس فیلمنامه را نوشته است.

رده‌ی سوم جدول باز هم در اختیار یک فیلم قدیمی خاطره‌انگیز است. «پارک ژوراسیک» ساخته‌ی استیون اسپیلبرگ موفق شده در اکران دوباره‌اش در عرض هفت هفته نزدیک به یک میلیون دلار فروش کند و فروش آخر هفته‌ی گذشته‌اش هم ۱۰۰ هزار دلار بوده است.

فیلم محصول ۱۹۹۳ است و سام نیل و لارا درن بازیگرانش هستند. داستان دانشمندان زمین‌شناسی که به یک تم پارک با تم دایناسورها می‌روند و متوجه می‌شوند که بچه‌های داخل پارک در معرض خطر حمله‌ی نمونه‌های دایناسورهایی هستند که در پارک وجود دارد و به اشتباه آزاد شده‌اند. حالا باید راهی برای فرار از این مهلکه پیدا کنند.

«پارک ژوراسیک» یکی از پولسازترین و هیجان‌انگیزترین فیلم‌های ماجراجویانه‌ی تاریخ سینماست که باعث به وجود آمدن یک فرنچایز موفق شد. فیلم به لحاظ تاریخی و فرهنگی چنان در آمریکا تاثیرگذار بود که کتابخانه‌ی ملی آمریکا آن را ثبت کرد. فیلم در سه رشته‌ی فنی نامزد اسکار شد و هر سه جایزه را هم گرفت.

منتقدان هم آن زمان از فیلم بدشان نیامد و به آن امتیاز ۶۸ از ۱۰۰ را دادند. البته فیلم یک سره هم ستایش دریافت نکرده. مثلا منتقد امپایر نوشته بود: «به عنوان سفری به جهان فانتزی «پارک ژوراسیک» از آن وحدت احساسی کلاسیک‌های اسپیلبرگ مثل «آرواره‌ها» یا «برخورد نزدیک از نوع سوم» بی‌بهره است. با این حال هنوز هم رویکرد معصومانه و بازیگوشانه‌اش باعث می‌شود با حال خوب از سینما بیرون بروید.»

فیلم رده‌ی چهارم جدول تازه همین هفته اکران شده و توانسته ۱۰۰ هزار دلار هم فروش کند. فیلم خاطره‌انگیز و دوست داشتنی «سفر به آینده» محصول ۱۹۸۵ و ساخته‌ی رابرت زمه‌کیس که بین اهالی هالیوود هم بسیار محبوب است. کریستوفر لوید بازیگر نقش دکتر براون شمایل محبوب و مشهور این فیلم است.

«بازگشت به آینده» داستان مارتی مک‌فلای پسر ۱۷ ساله‌ای است که به طور اتفاقی توسط ماشین زمانی که دکتر براون درست کرده ۳۰ سال در تاریخ به عقب می‌رود.

برنده‌ی یک جایزه‌ی اسکار فنی و البته نامزد اسکار فیلمنامه اثر بسیار موفقی از کار درآمد. منتقدان هم دوستش داشتند و به آن امتیاز ۸۷ از ۱۰۰ را دادند.

منتقد بوستون گلوب که به فیلم امتیاز کامل ۱۰۰ را داده بود نوشت: «این بهترین فیلم جریان اصلی سینما از زمان «ای.تی» تا امروز است. اثر سطح بالایی که به یادمان می‌آورد هالیوود هنوز هم می‌تواند آثار واقعا بزرگ سرگرم‌کننده تهیه کند. طرح فیلم آن‌قدر سختگیرانه و ظریف و زیرکانه توسعه پیدا کرده که هر چیزی پشت طرح اصلی آشکار شود احتمالا در تعجب سرخوشانه‌ی مخاطب نقصان ایجاد می‌کند.»

این فیلم زمه‌کیس هم مثل «پارک ژوراسیک» اسپیلبرگ آن‌قدر موفق بود که پشت سر خودش یک فرنچایز ایجاد کند. فیلمی که با بودجه‌ی ۱۹ میلیون دلاری ساخته شده بود ۳۹۱.۵ میلیون دلار توانست فروش کند. حالا هم که می‌بینید بعد از گذشت سی و چند سال هنوز هم می‌تواند خودش را در روزهای کرونایی وارد باکس آفیس کند.

اما بالاخره در رده‌ی پنجم جدول یک فیلم تازه‌وارد جدید داریم: «زشت بزرگ» (Big Ugly) اکشنی ساخته‌ی اسکات وایپر است. فیلم داستان رئیس مافیای لندن را روایت می‌کند که نیلین یکی از اعضای سازمانش را به ویرجینیای غربی می‌فرستد تا عملیات پولشویی را به همراه یک فروشنده‌ی نفت انجام دهد. این ماجرا باعث به هم ریختن رابطه‌ی آمریکا و انگلستان می‌شود.

مالکوم مکداول معروفترین هنرپیشه‌ی فیلم است که نقش رئیس مافیای لندن را بازی می‌کند. اسکات وایپر کارگردان فیلم اولین اثر سینمایی‌اش را سال ۱۹۹۵ ساخت و این چهارمین فیلم بلندش محسوب می‌شود. هیچ‌وقت کارگردان مطرحی نبوده و این یکی فیلمش هم چندان نتوانسته نظر منتقدان را جلب کند.

البته به عنوان یک فیلم اکشن با بودجه‌ی خیلی مختصر ۶ میلیون دلاری ساخته شده و در حال حاضر هم نزدیک ۳۴۰ هزار دلار فروخته و بعید نیست که فروش فیلم به حدی برسد که سرمایه‌اش برگردد. از آن فیلم‌هایی است که در هر صورتی شکست‌خورده محسوب می‌شود. امتیازش در سایت متاکریتیک ۴۷ از ۱۰۰ است. منتقدان در نقدهایشان از آشفتگی فیلم گفته‌اند و این که از همان ابتدای فیلم هرگز نمی‌دانید که این فیلم به چه سمتی می‌رود. هر اتفاقی در این فیلم می‌افتد. انگار ژانرها و طرح‌های داستانی مختلف با هم ترکیب شده باشند. آدم‌های زیادی وسط معرکه‌ی فیلم مشت می‌خورند و بازیگران زن هم سرگردان هستند که وسط این بلبشو چه کار می‌کنند.

خارج از پنج فیلم پرفروش جدول باز هم فیلم‌های قدیمی داریم. رتبه‌ی ششم در اختیار فیلم محبوب موزیکال رومانتیک «گریس» با بازی جان تراولتا و ساخته‌ی رندل کلیسر محصول ۱۹۷۸ است. فیلم توانسته در اکران فعلی ۱۰۰ هزار دلار در آخر هفته بفروشد.

در رتبه‌ی هفتم جدول فیلم «سرزمین تابستان» (Summerland) را داریم که این یکی هم فیلم تازه‌وارد جدید است. محصول ۲۰۲۰ ساخته‌ی جسیکا سویل که اولین فیلم بلندش محسوب می‌شود. یک درام جنگی انگلیسی که با بودجه‌‌ای معادل ۸۵۰ هزار پوند ساخته شده است.

داستان فیلم در اواسط دهه‌ی هفتاد رخ می‌دهد. آلیس نویسنده‌ای است که در شهری کنار دریا زندگی می‌کند. بچه‌های محل او را جادوگر صدا می‌زنند و آزارش می‌دهند. او از دهه‌ی چهل در همین دهکده ساکن بوده. در طول جنگ جهانی دوم تحت‌تاثیر اتفاقات جنگ پناهنده‌ای از لندن به آن‌جا می‌آید که اول کار آلیس نگران است او مخل کارش شود اما کم‌کم دوستی و علاقه‌ای بین‌شان شکل می‌گیرد.

فیلم آخر هفته‌ی گذشته فروشی نداشته و در کل هم ۳۸ هزار دلار خارج از آمریکا فروخته است.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۵۵ از ۱۰۰ است و منتقد امپایر معتقد است که آرترتون در نقش آلیس بار دیگر موفقیتش را به رخ می‌کشد و سویل هم موفق می‌شود خودش را به عنوان کارگردانی نشان بدهد که فیلمی قابل دیدن ساخته است. لوکیشن‌های فیلم دیدنی و چشم‌نوازند و بازی‌های فیلم نکته‌ی مثبتش هستند و هر چند این‌ها کافی نیست اما از خیلی فیلم‌های این سال‌ها بهتر عمل می‌کند.

رده‌ی هشتم و نهم جدول هم در اختیار دو فیلم ترسناکی است که هفته‌های گذشته هم در جدول فروش حضور داشتند: «یادگار» و «رنجور». اما آن‌ها این آخر هفته فروشی نکردند.

باکس آفیس هفته؛ حضور کم رمق فیلم‌های جدید در سینما

فیلم تعداد هفته اکران فروش آخر هفته فروش کل اجاره‌ای

The Rental ۲ ۰.۳ ۰.۹ گونیز

The Goonies ۴ ۰.۲ ۰.۴ پارک ژوراسیک

Jurassic Park ۷ ۰.۱ ۰.۹ بازگشت به آینده

Back to the Future ۱ ۰.۱ ۰.۱ زشت بزرگ

The Big Ugly ۲ ۰.۱ ۰.۳ گریس

Grease ۱ ۰.۱ ۰.۱ سرزمین تابستانی

Summerland ۱ ۰ ۰ رنجور

The Wretched ۱۴ ۰ ۱.۸ یادگار

Relic ۵ ۰ ۰

*رقم فروش‌ها به میلیون دلار است.

