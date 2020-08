فیلم او فردا می‌میرد (She Dies Tomorrow) تریلری که از ۱۰ مرداد سال جاری به شکل محدود در سینماهای آمریکا اکران خود را آغاز کرده با تحسین منتقدان مواجه شده است.

این فیلم سینمایی قرار است از ۱۷ مردادماه در سرویس‌های VOD نیز در اختیار مخاطبان قرار بگیرد. او فردا می‌میرد را ایمی سایمتز کارگردانی کرده در حالی که کیت لین شیل (بازیگر نقش لیزا ویلیامز در سریال خانه پوشالی) و جین آدامز (بازیگر نقش کری ایکن در فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک) در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در فیلم سینمایی او فردا می‌میرد امی پس از بیدارشدن از خواب به این نتیجه می‌رسد که قرار است فردا آخرین روز زندگی‌اش باشد. همین فکر که تمام ذهن امی را فراگرفته تمام بحران‌های به‌سختی سرکوب‌شده زندگی او را دوباره بیدار می‌کند. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که خیال امی درباره مرگ محتومش به دوستانش هم سرایت می‌کند.

در وبسایت متاکریتیک در مجموع ۱۴ نقد درباره فیلم او فردا می‌میرد منتشر شده که نمره متای ۸۱ را برای فیلم رقم زده است. هر ۱۴ نقد منتشر شده در این وبسایت مثبت است و فیلم نقد منفی و میانه نداشته است. شاخص رضایت منتقدان در وبسایت راتن‌تومیتوز نیز حاکی از رضایت ۸۶ درصدی منتقدان است که از مجموع ۳۵ نقد به دست آمده است. در میان این نقدهای منتشر شده ۳۰ منتقد از فیلم رضایت داشته و ۵ منتقد اثر را نپسندیده‌اند.

در ابتدا قرار بود این اثر سینمایی اواخر اسفند سال گذشته در فستیوال فرهنگی جنوب از جنوب غربی (SXSW) نمایش داده شود اما شیوع بیماری کرونا این رویداد را لغو کرد. مدتی بعد شرکت تولید و توزیع فیلم نئون (توزیع‌کننده آثاری چون «من تونیا هستم» و «انگل») حق پخش او فردا می‌میرد را خریداری کرد.

ایمی سایمتز کارگردان این تریلر تحسین‌شده آمریکایی عمده شهرتش را مدیون بازیگری و کارگردانی آثار تلویزیونی است. بازیگر فیلم‌هایی چون رنگ سرچشمه (Upstream Color)، کارگردان چند قسمت از مجموعه تلویزیونی «آتلانتا» (Atlanta) پیش از این در سال ۲۰۱۲ فیلم مستقل و منتقدپسند «خورشید نمی‌درخشد» (Sun Don’t Shine‎) را هم کارگردانی کرده بود.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نظرات منتقدان درباره این اثر سینمایی ۸۴ دقیقه‌ای که برای نمایش در رده سنی R دسته‌بندی شده است.

اریک کوهن / ایندی‌وایر

امتیاز متا: ۹۱

فیلم درگیرکننده ایمی سایمتز آخرالزمان را همچون یک بحران وجودی تصویر می‌کند … سایمتز در یک دهه اخیر دو فیلم کارگردانی کرده اما کمتر کارگردان آمریکایی وجود دارد که نگاهی در این حد منحصربه‌فرد داشته باشد.

او فردا می‌میرد ایده‌های اولیه خود را در جهت‌های جدید رشد می‌دهد و الگویی برای کاوش روابط پیش‌بینی‌ناپذیر انسانی تحت سرکوب و فشار ارایه می‌دهد.

فیلم روایت سحرانگیزی دارد که با وحشت کنونی جهان امروز درهم آمیخته است؛ این آمیزش به حدی است که انگار فیلم پس از وقایع ماه‌های اخیر در جهان ساخته شده باشد.

جان دی‌فور / هالیوود ریپورتر

امتیاز متا: ۹۰

فیلم جذاب و استادانه ایمی سایمتز یکی از معدود آثاری است که نه‌ تنها نشان می‌دهد چگونه یک ایده آزاردهنده می‌تواند در ذهن فرد ریشه کرده و همه‌چیز را دچار توقف کند بلکه قدم بعدی را هم پیش‌بینی می‌کند؛ اینکه ایده به شکل موفقی به سایرین منتقل شود. در این نوع نگاه هر یک از ما ناخواسته کنار مغاکی ایستاده‌ایم و صرفا منتظر محرکی هستیم تا مجبورمان کند بر این مغاک خیره شویم.

چنین آثاری دلیل وجود سینمای هنری را نشان می‌دهند، اینکه چرا دوباره به محض بازگشت به شرایط عادی و نشستن کنار سایر انسان‌ها [پایان همه‌گیری ویروس کرونا] باید سراغ دیدن چنین آثاری برویم.

تیم گریرسون / اسکرین‌دیلی

امتیاز متا: ۹۰

او فردا می‌میرد اثری است بی‌پروا و هم‌زمان تشویش‌برانگیز که برخلاف زندگی واقعی، درست در لحظه‌ای که باید به پایان می‌رسد.

در درام موثر ایمی سایمتز باور زن که قرار است فردا بمیرد می‌تواند از سطح یک پارانویای صرف فراتر برود.

فیلمی سراسیمه‌کننده، مبتکرانه و به شکل غافلگیرکننده‌ای همراه با نوعی بازیگوشی در مورد انکار جمعی ما نسبت به فانی‌بودن‌مان. آنچه به عنوان تصویر زنی در آستانه فروپاشی عصبی آغاز می‌شود … به درامی مبهم بدل می‌شود که در عین حال تم‌های وحشت روانشناختی و نوعی کمدی‌ پوچ‌گرایانه را هم از خود بروز می‌دهد.

فیلم با لحن چندگانه و بااعتمادبه‌نفسش مخاطبان را ازخودبی‌خود و هم‌زمان دست‌پاچه می‌کند.

سم آدامز / اسلیت

امتیاز متا: ۸۰

او می‌میرد از آن دست فیلم‌هایی است که پیش از فهمیدنش باید چندین بار دیده شود (پس از دوبار تماشای فیلم هنوز حس می‌کنم به سختی از لایه سطحی آن فراتر رفته‌ام).

اما چیزی جذب‌کننده در مرکز فیلم قرار دارد که وادارتان می‌کند دوباره به آن برگردید…ترکیبی از اشتیاق کیت لین شیل، قوت و شدت اخلاقی جین آدامز، تصاویر گیرای سایمتز، شیوه‌ای که تصاویر را درون ذهن‌تان می‌کارد تا وقتی تصویر درون قصه پدیدار می‌شود احساس ‌کنید پیشتر آنجا بوده‌اید و تصویر را دیده‌اید.

فیلم درباره چرخه‌هایی است که درون تعدادی الگوی مشخص قرار گرفته‌اند اما قادر به تشخیص این الگوها نیستید.

تامریس لفلی / ورایتی

امتیاز متا: ۷۰

فیلم گاهی اوقات بیش از حد تجربی [آثاری که بسیاری از قواعد معمول سینما را زیر پا می‌گذارند] به نظر می‌رسد و در ریتم و رسیدن به هدف کند عمل می‌کند اما با این وجود هرگز به فیلمی عادی تبدیل نمی‌شود. فیلم یک کیفیت بکر و نادر دارد؛ یک اثر هنری شخصی که در مجموع کاملا احساس صداقت را منتقل می‌کند.

سایمتز نشان می‌دهد که بیش از حد مشغول‌بودن به زندگی و در نهایت مواجهه با مرگ خویش تا چه حد می‌تواند ترسناک باشد. آیا برای امر اجتناب‌ناپذیر آماده‌ام؟ کسی هست که آماده باشد؟

چاک بوون / مجله اسلنت

امتیاز متا: ۶۳

برای پرهیز از هر گونه کلیشه‌پردازی و نه صرفا پرهیز از کلیشه‌های ژانر، سایمتز از نوعی ابهام بهره می‌برد…اما ایده یک ترس مسری از مرگ باعث می‌شود شخصیت‌ها برای بیشترین بهره‌برداری از لحظه کنونی وارد گفت‌وگوهایی شوند که در نهایت کلیشه‌های درونی خود را دارد.

دغدغه اصلی کارگردان در فیلم حال و هوا است که از طریق ترس و وحشت خاصی ایجاد می‌شود که با درنگ بر اشیا زندگی روزمره، استفاده از تصاویر آهسته و طرح‌های رنگی آشفته ایجاد می‌شود.

فضای آخرالزمانی فیلم بویژه فضای حاکم بین شخصیت‌های اصلی یادآور فیلم «دعوت» (The Invitation) ساخته کارین کوساما است. پایان آن فیلم هم همچون این اثر به شکل ناامیدکننده‌ای معمولی است اما کوساما به قهرمانانش فضای تنفس بیشتری می‌دهد تا خود را درون ناامیدی‌ها، تلخی‌ها و نوعی تصنع خفه‌کننده آشکار کنند. اما در فیلم او فردا می‌میرد سایمتز تنها به امی و جین نزدیک شده پیش از آنکه فیلمش همچون یک فرصت از دست‌رفته متلاشی شود.

