جشنواره فیلم نیویورک اعلام کرده فیلم صخره عشاق (Lovers Rock) جدیدترین اثر استیو مک‌کویین فیلم شب افتتاحیه این رویداد خواهد بود.

پنجاه و هشتمین دوره این جشنواره نسبت به گذشته به شکل متفاوتی برگزار خواهد شد. این رویداد نوع جدیدی از نمایش مجازی را با تعداد محدودی اکران فیزیکی تحت پروتکل‌های بهداشتی ترکیب خواهد کرد.

صخره عشاق قسمت اول از یک مجموعه سریال کوتاه به نام «تبر کوچک» (Small Axe) است که مک‌کویین کارگردانی کرده و قرار است در جشنواره فیلم نیویورک علاوه بر پخش زودهنگام قسمت اول شاهد اکران دو قسمت دیگر از آن هم باشیم. مک‌کویین کارگردان آثاری چون «گرسنگی» (Hunger)، «شرم» (Shame) و «بیوه‌ها» (Widows) است. او از صاحب‌نام‌ترین فیلم‌سازان سیاه‌پوست معاصر است که بابت معروف‌ترین اثرش یعنی «۱۲ سال بردگی» (Years a Slave 12) موفق به کسب جوایز مختلفی از جمله جایزه اسکار، گلدن گلوب و بفتای بهترین فیلم شد.

براساس آنچه از خط داستانی مجموعه تبر کوچک منتشر شده کلیت سریال از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ جریان دارد و هر قسمت آن داستان متفاوتی از مهاجران سیاه‌پوست کارائیبی بریتانیا را روایت می‌کند؛‌ کسانی که سعی می‌کنند زندگی‌شان را با وجود نژادپرستی و تبعیض با اراده خود شکل دهند. صخره عشاق قسمت اول این سریال، داستانی است درباره عشق و موسیقی در یک مهمانی که اوایل دهه ۱۹۸۰ اتفاق می‌افتد.

اما قسمت دوم این مجموعه که قرار است در جشنواره به نمایش دربیاید «مانگرو» (Mangrove) نام دارد و داستان واقعی گروه مانگرو ۹ – گروهی از فعالین سیاه‌پوست که در طول اعتراضات سال ۱۹۷۰ با پلیس لندن درگیر شدند – و دادگاه‌های جنجالی مرتبط با آن را بازگو می‌کند. این دادگاه‌ها اولین تصدیق رسمی قضایی بودند بر رفتارهای ناشی از نفرت نژادی میان نیروهای پلیس یک کلانشهر چون لندن و از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارند.

در نهایت قسمت سوم مجموعه «قرمز،‌ سفید و آبی» (Red, White and Blue) نام گرفته که بر داستان واقعی زندگی لروی لوگان تمرکز دارد. لوگان در کودکی حمله دو پلیس به پدرش را مشاهده کرد و همین موضوع برای او انگیزه‌ای شد تا به نیروهای پلیس شهر بپیوندد و سعی کند از درون رفتار نژادپرستانه‌ آن‌ها را تغییر دهد.

دو قسمت اول از مجموعه تلویزیونی مک‌کویین آنقدر اعتبار داشته که پییش از این هم در فهرست آثار برگزیده جشنواره بین‌المللی کن ۲۰۲۰ قرار گرفته بود. البته فضای سال ۲۰۲۰ و پاگرفتن اعتراضات گسترده جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» (Black Lives Matter) در ایالات متحده آمریکا هم بر توجه جهانی نسبت به این آثار افزوده است. استیو مک‌کویین نیز مدتی پیش پس از انتخاب دو قسمت از مجموعه تبر کوچک به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره کن، این دو فیلم را به جورج فلوید سیاه‌پوست کشته‌شده توسط پلیس تقدیم کرده بود.

براساس آنچه مدیران جشنواره اعلام کرده‌اند در هفته‌های آتی شاهد اعلام لیست کامل آثار شرکت‌کننده در این رویداد خواهیم بود. جشنواره فیلم نیویورک ۲۰۲۰ چهارم مهرماه سال جاری آغاز و بیستم مهرماه به پایان می‌رسد.

در ادامه سال میلادی جاری شاهد برگزاری چندین جشنواره معتبر خواهیم بود. ابتدا در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ هفتاد و هفتمین جشنواره‌ی فیلم ونیز آغاز به کار می‌کند. در ادامه جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ قرار است ۲۰ شهریورماه امسال افتتاح شده و کار خود را تا ۲۹ شهریور پایان دهد. چنان که اشاره شد با عبور از تابستان در اوایل مهر شاهد برگزاری جشنواره فیلم نیویورک خواهیم بود.

در اواخر تیرماه چهار جشنواره مطرح و شناخته‌شده در سطح جهان از جمله جشنواره‌های ونیز، تورنتو، نیویورک و تلیوراید اعلام کردند امسال به دلیل شرایط ویژه پیش آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا به جای رقابت همکاری خواهند داشت.

در این بیانیه آمده بود: امسال از رقابت با هم‌قطاران‌مان در جشنواره‌های پاییز فاصله گرفته‌ایم و به جای آن همکاری خواهیم کرد. ما در حال به اشتراک‌گذاشتن ایده‌ها و اطلاعات هستیم و جشنواره‌های خود را به عنوان یک پلتفرم متحد برای بهترین آثاری که بتوانیم بیابیم عرضه می‌کنیم. اینجاییم تا به فیلم‌سازان، مخاطبان، روزنامه‌نگاران و اعضای صنعت که این اکوسیستم را توسعه می‌دهند خدمت کنیم. نیاز داریم این کار را با همکاری با یکدیگر انجام دهیم.

