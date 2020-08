وونگ کار وای کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس صاحب سبک هنگ کنگی قصد دارد با سریال «شکوفه‌های شانگهای» نخستین فعالیت تلویزیونی خود را تجربه کند.

وونگ کار وای بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین کارگردان‌های آسیایی از دهه‌ی ۹۰ میلادی تا به امروز است. فیلم‌ساز گزیده کاری که تنها ده فیلم بلند داستانی به همراه چند فیلم کوتاه در کارنامه حرفه‌ای او به چشم می‌خورد. آخرین فیلم کار وای یعنی «استاد بزرگ» مربوط به سال ۲۰۱۳ است و حالا این کارگردان هنگ کنگی بعد از چند سال استراحت قصد دارد با یک فیلم سینمایی و یک سریال فعالیت هنری خود را از سر بگیرد.

در اوایل بهار سال جاری اعلام شد بالاخره کار وای بر اساس رمان پرفروش «شکوفه‌ها» یک فیلم درام رمانتیک را جلوی دوربین خواهد برد. ماه گذشته به دنبال همه‌گیری بیماری کرونا روند ساخت «شکوفه‌ها» متوقف شد، اما این‌طور که پیداست به زودی فیلم‌برداری این اثر پی گرفته خواهد شد و در کنار آن کار وای ساخت سریال «شکوفه‌های شانگهای» را هم کلید می‌زند. این مجموعه تلویزیونی همانند فیلم جدید این کارگردان، اقتباسی از رمان «شکوفه‌ها» خواهد بود.

این سریال روایت‌گر سرگذشت یک میلیونر خودساخته به نام مستر بائو است که هو جی نقش وی را بازی خواهد کرد. بائو در مسیر زندگی خود با چهار معشوقه همراه می‌شود که هر یک نماد یک بخش از اهداف او هستند: ماجراجویی، افتخار، عشق و معصومیت. «شکوفه‌های شانگهای» در دهه‌ی ۹۰ میلادی رقم خواهد خورد، یعنی زمانی که شهر شانگهای به شکل فزاینده‌ای در حال ترقی و صنعتی شدن است. کار وای قصد دارد در پس زمینه‌ی حکایت عاشقانه‌اش، تاثیر این تغییرات اقتصادی و فرهنگی بر زندگی عامه مردم آن روزهای شانگهای را هم به تصویر بکشد.

وونگ کار وای در خصوص انتخاب این داستان و تعلق خاطرش به حال و هوای بخش‌های پیشرفته چین در چند دهه قبل بیان کرده است: «رمان برجسته‌ی جین یوچنگ، «شکوفه‌ها»، فرصت ایده‌آلی برای تصویرگری و به اشتراک گذاشتن عشق و علاقه‌ام به زادگاهم را در اختیارم گذاشت. با این سریال می‌خواهم مخاطبانم را به تماشای ماجراهای خیال‌انگیز اوایل دهه‌ی ۹۰ شانگهای دعوت کنم. روزگاری هیجان‌انگیز که راه رسیدن به شانگهای مدرن را هموار کرد.»

سریال «شکوفه‌های شانگهای» و احتمالا فیلم «شکوفه‌ها» در شهر شانگهای رقم خواهند خورد و کین ون کار، فیلم‌نامه‌نویس اهل شانگهای وظیفه نوشتن فیلم‌نامه این مجموعه را برعهده دارد. همچنین پیتر پائو فیلم‌بردار برنده جایزه اسکار که بیشتر او را به خاطر فیلم‌برداری فیلم «ببر خیزان، اژدهای پنهان» می‌شناسیم، قرار است فیلم‌بردار نخستین تجربه تلویزیونی وونگ کار وای باشد. در پایین می‌توانید پوستر رسمی سریال «شکوفه‌های شانگهای» را مشاهده کنید.

در دنیای فیلم‌های کار وای عموما با شخصیت‌هایی مجنون و تنها مواجه هستیم که گرفتار ماجراجویی‌های عاشقانه‌ی خاصی می‌شوند. بزرگ‌ترین خصیصه آثار او را می‌توان استفاده از نورپردازی اکسپرسیونیسمی و قاب‌های متراکم دانست که به زیبایی قادرند کش‌مکش‌های درونی شخصیت‌ها را به تصویر بکشد.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین اثر کار وای بی‌تردید فیلم تحسین شده «در حال و هوای عشق» است، اما سینمادوستان علاوه‌بر این اثر، او را با فیلم‌هایی همچون «چانگ‌کینگ اکسپرس»، «۲۰۴۶» و «استاد بزرگ» نیز به خاطر می‌آورند.

وونگ کار وای در اغلب آثارش نیم نگاهی به مختصات فرهنگی و اقتصادی هنگ کنگ و چین داشته است که می‌توان اوج این موضوع را در فیلم «فرشتگان سقوط‌کرده» پیدا کرد. این فیلم با ترکیب نگاه نقاش آلمانی مشهور، پیتر پل روبنس در تابلو مذهبی «فرشتگان سقوط‌کرده» با زیبایی‌شناسی‌های همیشگی کار وای یک تصویر تاریک و مغموم از مردم هنگ کنگ ارائه می‌دهد.

