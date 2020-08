نتفلیکس چند وقت پیش فیلم نگهابانانی از دیرباز (The Old Guard) را منتشر کرد که از تولید‌های خودش بود و اقتباسی از مجموعه کمیکی با همین نام. اگر با دیدن این فیلم هوس کردید ابرقهرمانانی را ببینید که فرمول‌های همیشگی را رعایت نمی‌کنند، در اینجا تعدادی از فیلم‌های ابرقهرمانی غیرمتعارف را آورده‌ایم که می‌توانید ببینید. از یک کمدی سیاه درباره‌ی ابرقهرمانانی که هیچ‌گونه قدرت ویژه‌ای ندارند گرفته تا فیلمی که جمعی از کاراکترهای معروف تاریخ ادبیات را کنار هم آورده.

۱. کیک اس (Kick-Ass)

کارگردان: متیو وان



متیو وان بازیگران: کلوئی گریس مورتز، نیکلاس کیج، آرون تیلور جانسون



کلوئی گریس مورتز، نیکلاس کیج، آرون تیلور جانسون سال تولید: ۲۰۱۰



اقتباس سینمایی متیو وان از کمیک‌های مارک میلر در دنیایی می‌گذرد که در آن خبری از قدرت‌های ماورایی و عجیب و غریب نیست. قهرمان‌های این فیلم، شهروندانی عادی هستند که خودسرانه به مبارزه‌ی با جرم و جنایت مشغول‌اند.یکی‌شان نوجوانی دبیرستانی است که تحت تاثیر فیلم‌های ابرقهرمانی سراغ آدم‌بدها می‌رود و حسابی کتک می‌خورد، و فقط در این فرایند تحمل دردش را بیشتر می‌کند، نه قدرت ویژه‌ای دارد و نه لباسی مخصوص. قهرمانان دیگر فیلم پدر و دختری هستند که برای انتقام مرگ مادر خانواده، طی تمرین‌هایی شدید و طولانی با انواع و اقسام سلاح و ابزار به جنگ با دنیای خلاف‌کاران می‌روند.

مثل دیگر فیلم‌های متیو وان، این‌ یکی هم اثری خوش‌ریتم و پر انرژی است که تکنیک‌های بصری‌اش را به رخ مخاطب می‌کشد. ولی همچنین خشونت زیادی هم به تصویر کشیده تا به خوبی تاثیر این نوع زندگی را روی آدم‌های واقعی نشان دهد.

۲. زبرامن (Zebraman)

کارگردان: تاکاشی میکه



تاکاشی میکه بازیگران: شو آیکاوا، کیوکا سوزوکی، نائوکی یاسوکوچی



شو آیکاوا، کیوکا سوزوکی، نائوکی یاسوکوچی سال تولید: ۲۰۰۴



زبرامن مثل بقیه‌ی فیلم‌های تاکاشی میکه عجیب و غریب است. داستان درباره‌ی معلم دبستانی به نام شینیچی ایچیواکا است که سودای ابرقهرمان شدن دارد. زندگی شخصی‌اش در حال فروپاشی است و او برای فرار از مشکلات عدیده‌ای که دارد، خودش را شبیه «زبرامن» می‌کند، ابرقهرمانی در یک سریال تلویزیونی که در بچگی شیفته‌اش بود. وقتی به دانش‌آموزی برمی‌خورد که مثل او عاشق زبرامن است، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود، و عجیب‌تر. ایچیواکا کم کم قدرت‌های ماورایی درون خودش کشف می‌کند و متوجه شباهت‌های زندگی خودش با سریال زبرامن می‌شود.

۳. هنکاک (Hancock)

کارگردان: پیتر برگ



پیتر برگ بازیگران: ویل اسمیت، شارلیز ترون، جیسون بیتمن



ویل اسمیت، شارلیز ترون، جیسون بیتمن سال تولید: ۲۰۰۸



هنکاک هم مثل انیمیشن شگفت‌انگیزان (The Incredibles) رویکردی واقع‌بینانه به ابرقهرمانان و مسائل پیرامونشان دارد و نشان می‌دهد که اقدامات قهرمانانه‌ی آن‌ها فارغ از این که چقدر جذاب و نجات‌بخش‌اند، چه آسیب‌ها و خساراتی را به مردم و فضای شهری وارد می‌کند. ویل اسمیت در نقش هنکاک ظاهر شده، ابرقهرمانی الکلی که بیشتر به خاطر خساراتی که به دور و برش وارد می‌‌کند معروف شده تا به اقدامات قهرمانانه. وقتی جان رِی با بازی جیسون بیتمن را نجات می‌دهد (که برحسب اتفاق، تخصصش روابط عمومی است) و در حین نجات او یک قطار را از ریل خارج می‌کند، رِی تصمیم می‌گیرد به هنکاک کمک کند تا تصویر بهتری از خودش به جامعه نشان دهد و انقدر منفور نماند. ولی وقتی معلوم می‌شود ابرقهرمان‌های دیگری هم جز او وجود دارند، ماجرا سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

۴. هل‌بوی (Hellboy)

کارگردان: گیرمو دل‌تورو



گیرمو دل‌تورو بازیگران: ران پرلمن، جان هرت، سلما بلیر



ران پرلمن، جان هرت، سلما بلیر سال تولید: ۲۰۰۴



یک موجود قرمزرنگ شاخ‌ و دُم‌ دار که یک‌راست از دنیای هیولاهای جهنمی آمده. خیلی شبیه قهرمان‌ها به نظر نمی‌رسد نه؟ ولی هل‌بوی از آن ابرقهرمان‌هایی است که دوستش خواهید داشت. یک دلیلش این است که با ماجراهایی به قدمت تاریخ دست و پنجه نرم می‌کند و دشمنانش موجوداتی کهن و ترسناک هستند که سر و کله زدن با آن‌ها کار هرکسی نیست. خیلی حال و حوصله‌ی کسی یا چیزی را ندارد و برای همین خیالتان از بابت دیالوگ‌های کلیشه‌ای و «قهرمان‌‌بازی‌»های معمول راحت باشد. شاید خودش را بیخیال نشان دهد، ولی برای مسئولیتی که رویش گذاشته‌اند هر کاری می‌کند.

دنیای هل‌بوی دنیای موجودات منحصر به فرد و جدا افتاده است. اصلا خود هل‌بوی قرار بوده سرنوشتش این باشد که دروازه‌های جهنم را باز کند و چندین هیولای باستانی هولناک را روی زمین بیاورد، و آخرالزمانی خونین رقم بزند. ولی خوشبختانه زیر دست مرد خوبی بزرگ می‌شود و حالا روحیه‌ای «انسانی» پیدا کرده.

حواستان باشد حتما نسخه‌ی گیرمو دل‌تورو را ببینید که دو قسمت است و ران پرلمن هل‌بوی‌اش را بازی کرده. دیدن نسخه‌ی جدیدتر همه‌ی تصوراتتان را خراب می‌کند.

۵. مردان اسرارآمیز (Mystery Men)

کارگردان: کینکا آشر



کینکا آشر بازیگران: ویلیام اچ. میسی، بن استیلر، جنین گرافلو



ویلیام اچ. میسی، بن استیلر، جنین گرافلو سال تولید: ۱۹۹۹



این فیلم در سال ۱۹۹۹ منتشر شد و خیلی جلوتر از زمان خودش بود. الان هم اگر ببینیدش، با این که کمی قدیمی به نظر می‌رسد ولی باز هم دیدگاهی جدید از فیلم‌های ابرقهرمانی به شما می‌دهد. بن استیلر، هنک ازاریا، پل روبنز، ویلیام اچ. میسی، جنین گاروفالو و کل میچل نقش گروهی از ابرقهرمان‌های دسته‌ دو را بازی می‌کنند که می‌خواهند خودشان را به سطح بالای ابرقهرمانان برسانند. وقتی معروف‌ترین ابرقهرمان شهر یعنی کاپیتان شگفت‌انگیز (گرگ کینر) دشمن قسم‌خورده‌ی خودش را آزاد می‌کند تا بهانه‌ای برای مبارزه داشته باشد، نقشه‌اش برعکس عمل می‌کند و این تیم ابرقهرمان‌های درجه دو فرصتی پیدا می‌کنند تا خودش نشان دهند.

۶. اسکای های (Sky High)

کارگردان: مایک میچل



مایک میچل بازیگران: کرت راسل، مری الیزابت ونستد، مایکل آنگارانو



کرت راسل، مری الیزابت ونستد، مایکل آنگارانو سال تولید: ۲۰۰۵



داستان دبیرستانی است که در آن دانش‌آموزان را به دو دسته‌ی قهرمان و کمک‌دست قهرمان (همان sidekick، مثل رابین برای بتمن) تقسیم می‌کند و آینده شغلی‌شان بر این اساس تعیین می‌شود. ویل پسر دو تن از مشهورترین ابرقهرمان‌هاست و انتظار زیادی از او می‌رود که جزو دسته‌ی قهرمانان قرار گیرد. ولی چون هنوز هیچ قدرت ویژه‌ای از خودش بروز نداده، او را در گروه کمک‌دست‌ها می‌گذارند. در نهایت وقتی بالاخره قدرت‌های درونی‌اش فرصت بروز پیدا می‌کنند، مشهور می‌شود. البته درسی که از این ماجرا می‌گیرد این است که قدرت‌های ماورایی شخصیت انسان را نمی‌سازد، نحوه‌ی به کارگیری این قدرت‌هاست که اهمیت دارد.

۷. موشک‌زن (The Rocketeer)

کارگردان: جو جانستون



جو جانستون بازیگران: جنیفر کانلی، بیلی کمبل، آلن آرکین



جنیفر کانلی، بیلی کمبل، آلن آرکین سال تولید: ۱۹۹۱



اگر به دنبال یک فیلم ابرقهرمانی هستید که حس و حال و اتمسفری قدیمی‌تر دارد و در دورانی می‌گذرد که ماشین‌های بخار عجیب و غریب محبوبیت دارند (اصطلاحا steampunk) موشک‌زن را ببینید. کلیف سکورد (بیلی کمپل) یک خلبان است که بعد از بستن موشکی استثنایی و فوق سریع به خودش، تبدیل به موشک‌زن می‌شود. متاسفانه، این موشک اختراع هاوارد هیوز است که از او دزدیده‌اند و به همین دلیل موشک‌زن داستان با این که صرفا موشک را پیدا کرده و دزد اصلی کس دیگری است، سوژه‌ی تحقیقات اف بی آی می‌شود.

۸. غول آهنی (The Iron Giant)

کارگردان: برَد بِرد



برَد بِرد صداپیشگان: وین دیزل، جنیفر آنیستون، ایلای مارینتال



وین دیزل، جنیفر آنیستون، ایلای مارینتال سال تولید: ۱۹۹۹



نیاز به گفتن نیست که غول آهنی چقدر فیلم خوبی است. حتی می‌توان گفت غول آهنی بهترین سوپرمنی است که بعد از نسخه‌ی ریچارد دانر ساخته شده،با این که درباره‌ی خود سوپرمن نیست. داستان رُبات غول‌پیکری که یک دوستی عمیق و جذاب با پسرکی ماجراجو (هوگارت) شکل می‌دهد. وقتی این غول مهربان و احساساتی در انبار پشت خانه‌ی هوگارت پنهان می‌شود، او تعدادی از کتاب‌های کمیکش را می‌آورد تا برای رُبات قصه‌ بخواند که خوابش ببرد. و به او می‌گوید که خیلی شبیه سوپرمن است. «اونم مثل تو رو زمین فرود اومده، نمی‌دونسته باید چیکار کنه و از قدرتاش فقط در جهت خیر استفاده می‌کرده، و هیچوقت کارای شرورانه نمی‌کرده».

هوگارت به این غول آهنی دل‌نازک،‌ که ظاهرش شبیه یکی از ضدقهرمان‌های کمیک بوکی است، می‌گوید که او هم جزو آدم خوب‌هاست، مثل سوپرمن. بهترین قصه‌هایی که از سوپرمن به یاد داریم به ما فهمانده‌اند که قدرت سوپرمن در نیروهای فرازمینی‌اش خلاصه نمی‌شود و تاثیری که روی دنیا و اطرافیانش می‌گذارد مهم است. همان‌طور ک مارلون براندو در سوپرمن ریچارد دانر می‌گفت: «مردم می‌تونن آدمای خیلی خوبی باشن کال ال، دلشون هم می‌خواد که باشن. فقط یه چیزی می‌خوان که راهو نشونشون بده».

وقتی در لحظات پایانی فیلم، غول آهنی اسم سوپرمن را می‌آورد، می‌فهمیم این انیمیشن ماندگار پیامی منتقل می‌کند که از خیلی فیلم‌های زنده عمیق‌تر و قدرتمندتر است.

۹. انجمن نجیب‌زادگان عجیب (The League of Extraordinary Gentlemen) کارگردان: استفن نورینگتون



استفن نورینگتون بازیگران: شون کانری، پتا ویلسون، شین وست



شون کانری، پتا ویلسون، شین وست سال تولید: ۲۰۰۳

این اقتباسی که از آثار آلن مور و کوین اونیل ساخته شده خیلی به منبع وفادار نیست، ولی بامزه و سرحال است و لحظات مفرحی خلق کرده. موقعیت مرکزی داستان اما مثل منبع اقتباس مانده، ماجرای گروهی از شخصیت‌های مشهور داستانی – آلن کواترمین، کاپیتان نمو، مینا هارکر، دورین گری، دکتر جکیل و هاید، تام سایر، و مرد نامرئی -که در کنار هم جمع می‌شوند تا از شکل‌گیری یک جنگ جهانی جلوگیری کنند. در مسیرشان با یکی از چالش‌های همیشگی ابرقهرمان‌ها مواجه می‌شوند: این که قدرت‌های ماورایی‌شان در جهت شر و پلیدی به کار نرود. ضدقهرمان مقابلشان هم یکی دیگر از شخصیت‌های شناخته شده‌ی داستانی است: دشمن قسم خورده‌ی شرلوک هلمز، پروفسور موریارتی. ۱۰. کوه‌نشین (Highlander) کارگردان: راسل مالکهی



راسل مالکهی بازیگران: کریستوفر لمبرت، شون کانری، کلنسی براون



کریستوفر لمبرت، شون کانری، کلنسی براون سال تولید: ۱۹۸۶

نبرد بین چند شخصیت نامیرا که در طول تاریخ ادامه دارد. این فیلم فانتزی داستان یک جنگجوی اسکاتلندی با نام کانر مک‌لود (کریستوفر لمبرت) را روایت می‌کند که با لقب کوه‌نشین شناخته می‌شود. کانر از نسل جنگجویان نامیرایی است که فقط اگر سرش را قطع کنید کشته می‌شود. دشمن قسم‌خورده‌ی او کرگان (کلنسی براون) است و سودای رسیدن به «پاداش» را دارد، چیزی که فقط به آخرین بازمانده از نامیرایان اهدا می‌شود و واقعا پاداش بزرگی هم هست: خردمندی بی‌پایان و قدرت به زنجیر کشیدن تمام بشریت. منبع: polygon

