بردلی کوپر آماده حضور در فیلم جدید پل توماس اندرسن است

بردلی کوپر قرار است در فیلم سینمایی جدید پل توماس اندرسن با این کارگردان برجسته آمریکایی همکاری کند.

بازیگر فیلم‌هایی چون «تک‌تیرانداز آمریکایی» (American Sniper) که در عین حال خود سابقه کارگردانی فیلم «ستاره‌ای متولد شده‌است» (A Star Is Born‎) را هم در کارنامه دارد قرار است در صورت توافق نهایی در قالب یک اثر جدید با پل توماس اندرسن کارگردان شاخص سینمای معاصر آمریکا همکاری کند.

در حال حاضر اطلاعات زیادی از فیلم جدید اندرسن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و ابعاد مختلف این اثر سینمایی به شدت محرمانه باقی مانده است. با این وجود گفته می‌شود فیلم داستانی درباره بلوغ و عبور از سنین کودکی به بزرگسالی را در دهه ۱۹۷۰ میلادی روایت می‌کند و از نظر منطقه جغرافیایی نیز در دره سن فرناندو واقع در جنوب کالیفرنیا می‌گذرد.

این منطقه پیشتر هم در آثاری چون «مگنولیا» (Magnolia) و «شب‌های عیاشی» (Boogie Nights) مورد توجه این کارگردان مستقل‌ساز آمریکایی قرار گرفته بود و بخشی از منطقه شهری لس آنجلس به حساب می‌آید که او خود در آن دوران کودکی‌اش را سپری کرده است.

در حال حاضر اطلاعاتی از نقش احتمالی بردلی کوپر در فیلم جدید اندرسن به بیرون درز نکرده. کوپر قرار است در ادامه فعالیت‌های خود بزودی در فیلمی از گی‌یرمو دل تورو به نام «کوچه کابوس» (Nightmare Alley‎) نیز به ایفای نقش بپردازد؛ پیش از این مقرر شده بود این نقش به لئوناردو دی‌کاپریو برسد اما با تغییرات صورت گرفته بردلی کوپر جایگزین این بازیگر شد. حضور در فیلم سینمایی «مول» (Mule) ساخته سال ۲۰۱۸ به کارگردانی کلینت ایستوود از جدیدترین فعالیت‌های بردلی کوپر به عنوان بازیگر است.

این هنرپیشه تا به امروز هشت بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نقش‌هایی اشاره کرد که در «حقه‌بازی آمریکایی» (American Hustle)، «دفترچه امیدبخش» (Silver Linings Playbook)، تک‌تیرانداز آمریکایی و ستاره‌ای متولد شده‌است ایفا کرده.

فیلم جدید پل توماس اندرسن هنوز عنوان مشخصی ندارد و اخیرا از مالکیت فوکوس فیچرز به مالکیت مترو گلدوین مایر درآمده است. پیش از شیوع بیماری کرونا قرار بود تولید این اثر سینمایی در بهار و تابستان سال ۲۰۲۰ پیگیری شود اما حال طبق جدیدترین اطلاعات منتشرشده احتمالا تولید آن در پاییز آغاز خواهد شد البته در صورتی که شرایط همه‌گیری بیماری امکان این کار را بدهد.

The post بردلی کوپر آماده حضور در فیلم جدید پل توماس اندرسن است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala