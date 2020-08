پدرو آلمودوار فیلم صدای انسانی را به جشنواره ونیز رساند

چند روز قبل لیست آثار حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز ۲۰۲۰ اعلام شد، اما هم‌اکنون به صلاح دید آلبرتو باربارا، دبیر باسابقه‌ی جشنواره‌ی ونیز دو فیلم «صدای انسانی» از پدرو آلمودوار و «یک شب در میامی» از رجینا کینگ به بخش خارج از مسابقه‌ی هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز اضافه شده‌اند.

حضور اثری از پدرو آلمودوار در یک جشنواره‌ی سینمایی می‌تواند توجه بسیاری از سینمادوستان را به سمت آن رویداد جلب کند. فیلم جدید این کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس اسپانیایی یک اثر ۳۰ دقیقه‌ای اقتباس شده از نمایشنامه‌ی «والدین وحشتناک» اثر ژان کوکتو است. این نمایشنامه داستان یک خانواده‌ی چهار نفره را روایت می‌کند که پسرشان به اسم میشل در آستانه‌ی ازدواج است. تمرکز اصلی محتوا و اتفاقات بر مخالفت پدر و مادر میشل با ازدواج او است و در لایه‌های زیرین داستان نگاه سنتی خانواده‌های فرانسوی درباره‌ی ازدواج فرزندان‌شان به نقد کشیده می‌شود. تیلدا سوینتن بازیگر انگلیسی برنده جایزه‌ی اسکار که امسال به پاس یک عمر فعالیت هنری از جشنواره‌ی ونیز شیر طلایی افتخاری دریافت خواهد کرد، یکی از بازیگران فیلم «صدای انسانی» است.

آلمودوار پس از رسیدن اولین فیلم انگلیسی زبانش به ونیز ۲۰۲۰ احساسات خود را این‌چنین ابراز کرده است: «من از بازگشت به ونیز، آن هم در چنین سال خاصی که همه با کرونا دست به گریبانیم، بسیار خوشحالم. همه چیز متفاوت است و من به دنبال کشف سویه‌های جدید هستم. همراهی با تیلدا در سالی که شیر طلایی افتخاری دریافت می‌کند، افتحار بزرگی است.»

آلمودوار پس از ساخت «فیلم همه چیز درباره‌ی مادرم» که جایزه‌ی اسکار و بفتای بهترین فیلم خارجی زبان و کارگردانی را در سال ۱۹۹۹ کسب کرد، به یک کارگردان مهم در سطح جهان تبدیل شد. آلمودوار در کنار این فیلم چند اثر تریلر و ملودرام قابل‌توجه دیگر از جمله «با او حرف بزن» و «بازگشت» را هم در کارنامه دارد که با استقبال خوبی از جانب بینندگان و منتقدین مواجه شده‌اند. بزرگ‌ترین خصیصه‌ی آثار این کارگردان را می‌توان استفاده‌ی زاهدانه از نورپردازی و روایت جذاب قصه‌های زنانه در بستر دنیاهایی مردسالار دانست.

«یک شب در میامی» به کارگردانی رجینا کینگ نیز یک فیلم اقتباسی است که نخستین نمایش خود را در بخش غیررقابتی جشنواره ونیز ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد. جدیدترین ساخته‌ی کینگ پس از این رویداد، در جشنواره‌ی فیلم تورونتو نیز حضور می‌یابد. «یک شب در میامی» داستان ظهور و بخش‌هایی از زندگی محمد علی کلی، بوکسور مشهور آمریکایی را روایت خواهد کرد. کلی یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های ورزشی است که رفتارهای نژادپرستانه بر زندگی حرفه‌ای او اثر گذاشته است و این فیلم سعی دارد به سراغ مصائب یک ورزشکار موفق رنگین‌پوست در چند دهه‌ی قبل آمریکا برود.

حضور ۳ فیلم ایرانی در جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

رجینا کینگ در خصوص پذیرفته شدن فیلمش در جشنواره ونیز امسال بیان کرده است: «ما بسیار خوشحال و هیجان‌زده‌ایم که اثرمان برای نمایش در چنین جشنواره‌ی معتبری انتخاب شده است.»

جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ از دوم سپتامبر (۱۲ شهریورماه) آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز ادامه می‌یابد. جشنواره‌ی امسال برای سینمادوستان بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این رویداد اولین جشنواره‌ی سینمایی مهمی است که بعد از همه‌گیری بیماری کرونا به صورت حضوری برگزار خواهد شد. همچنین حضور سه فیلم ایرانی در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره‌ی فیلم ونیز بر اهمیت آن برای سینمادوستان ایرانی می‌افزاید. فیلم «خورشید» از مجید مجیدی در بخش اصلی حضور دارد و فیلم‌های «جنایت بی‌دقت» و «دشت خاموش» به ترتیب به کارگردانی شهرام مکری و احمد بهرامی در بخش افق‌ها به نمایش در خواهند آمد.

