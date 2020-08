فیلم سینمایی مولان (Mulan) یکی از موردانتظاترین آثار دیزنی در سال ۲۰۲۰ قرار است ۱۴ شهریورماه امسال به جای اکران عمومی و جهانی در سالن‌های سینما از شبکه دیزنی پلاس پخش شود.

دیزنی مولان را به شکل خاص در بعضی بازارهای دیگر که در حال حاضر دیزنی پلاس در آن‌ها فعال نیست و همچنین در برخی کشورها که سالن‌های سینما باز هستند هم اکران می‌کند.

باب چاپک مدیرعامل دیزنی در جلسه‌ای مربوط به اعلام نتایج مالی دیزنی در فصل مالی سوم در روز سه‌شنبه گفت اهمیت ویژه‌ای دارد که در شرایط فعلی شرکت بتواند درآمدهای جدیدی داشته باشد. چاپک در ادامه توضیح داد که به همین دلیل مولان در کشورهای آمریکا، کانادا، نیوزیلند و تعداد دیگری از مناطق جهان از طریق شبکه دیزنی پلاس در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

دسترسی ابتدایی برای تماشای مولان از روز ۱۴ شهریورماه در اختیار مخاطبان این شبکه قرار می‌گیرد و قیمت اثر هم در آمریکا از ۲۹.۹۹ دلار آغاز می‌شود.

مدیر عامل دیزنی در پاسخ به سوالات افزود دیزنی از تصمیم اخیر رضایت دارد چرا که قادر است مولان را به دست هوادارانی برساند که منتظر آن بوده‌اند در حالی که دیزنی برای اکران سینمایی آن تا به امروز مجبور شده‌ بارها دست به جا‌به‌جایی تاریخ نمایش بزند. به گفته چاپک این تصمیم موردی بوده، قرار نیست یک رویه همیشگی و نوعی مدل جدید پخش در نظر گرفته شود.

از مولان تا آواتار؛ کرونا برنامه اکران آثار یک دهه را تغییر داد

دیزنی از طریق عرضه مولان در شبکه خود چند هدف را دنبال می‎‌کند. این شرکت از یک سو قادر خواهد بود با چنین اقدامی افزایشی هرچند اندک در تعداد مشترکان خود داشته باشد و همچنین با قیمت جدید و گران‌تری که برای مولان تعیین کرده وضعیت درآمدزایی خود را هم کمی بهبود می‌دهد.

در حال حاضر این تصمیم صرفا برای فیلم سینمایی مولان اتخاذ شده و برای مثال فیلم سینمایی «بیوه سیاه» (Black Widow) طبق اطلاعات فعلی هنوز هم قرار است در تاریخ مقرر قبلی در سالن‌های سینما اکران شود؛ دست کم هنوز تغییری درباره این اثر سینمایی مطرح نشده است.

تصمیم جدید دیزنی گرچه ممکن است برای هواداران مولان خبر خوبی باشد و بتواند بخشی از سرمایه‌گذاری این شرکت را هم جبران کند اما قطعا بدترین خبر ممکن برای سالن‌دارانی است که به آثار بزرگ و پرمخاطبی همچون مولان نیاز داشتند تا هنگام بازگشایی هرچند محدود سینماها بتوانند از طریق آن‌ کسب‌وکار خود را رونق بخشند.

به هر حال حتی در شرایطی که دیزنی تصمیم می‌گرفت فیلم خود را در سالن‌های سینما اکران کند با توجه به شرایط پیش‌آمده در اثر همه‌گیری ویروس کرونا مشخص نبود که سرنوشت این اکران چگونه رقم بخورد و استقبال احتمالی مخاطبان از آن به چه میزان باشد.

