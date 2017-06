سونی چندین بازی انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت دارد. در نمایشگاه E3 2017 هم بخش‌هایی از این بازی‌های به نماش درآمدند اما تاریخ عرضه آن‌ها مشخص نشد. همین موضوع باعث شد که انتقادهای زیادی به سونی وارد شود.

البته سونی گفته بود که این بازی‌ها در سال ۲۰۱۸ راهی بازار می‌شوند. بازی‌هایی مثل Spider-Man، God of War، Days Gone و Detroit: Become Human از جمله این عنوان‌ها به حساب می‌آید که گفته شده در سال ۲۰۱۸ عرضه می‌شوند. حالا سونی برای اینکه بتواند گیمرها را کمی آرام کند، گفته شده که تمام این عنوان‌ها در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ راهی بازار می‌شوند. در واقع می‌توانید همه آن‌ها را تا سال آینده همین موقع‌ها تجربه کنید.

شان لیدن رییس شعبه آمریکای بخش سرگرمی‌های سونی به این موضوع اشاره کرد که اکثر بازی‌های نشان داده شده برای پلی‌استیشن ۴ در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ راهی بازار می‌شوند و گیمرها می‌توانند آن‌ها را تجربه کنند.

البته هنوز اطلاعات بیشتری از تاریخ عرضه دقیق این بازی‌ها منتشر نشده است. انتظار داریم که God of War جدید در اسفند ماه راهی بازار شود. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که سونی فعلا برای فصل تعطیلات ۲۰۱۷ بازی انحصاری خاصی برای پلی‌استیشن ۴ ندارد.

