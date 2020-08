نیا داکوستا کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ۳۰ ساله آمریکایی قرار است کارگردانی فیلم سینمایی «کاپیتان مارول ۲» (Captain Marvel 2) را برعهده بگیرد.

داکوستا اولین کارگردان زن سیاه‌پوستی است که فیلمی از مجموعه آثار سینمایی مارول را کارگردانی می‌کند. او یبشتر برای ساخت فیلم جنایی تحسین‌شده «جنگل کوچک» (Little Woods) مورد توجه قرار گرفته است. «کندی‌من» (Candyman‎) اثر دیگر او است که هنوز اکران نشده و در ژانر ترسناک ساخته شده است. فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده کندی‌من جوردن پیل است که خود در سال‌های اخیر بخاطر ساخت فیلم‌های ترسناکی چون «برو بیرون» (Get Out) و «ما» (Us) به شهرت رسید و جایزه اسکار دریافت کرد.

ظاهرا جوردن پیل پس از تماشای فیلم جنگل کوچک داکوستا به توانایی‌های او آگاه می‌شود و به همین دلیل هم پروژه کندی‌من را به این کارگردان زن می‌سپارد. کندی‌من مجموعه ترسناکی است که پیش از این در سه قسمت در طول سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ ساخته و اکران شده است. فیلم جدیدی که داکوستا در این مجموعه کارگردانی کرده چهارمین اثر در مجموعه و دنباله مستقیم قسمت اول خواهد بود.

اما برگردیم به دنباله کاپیتان مارول. نیا داکوستا قرار است برای ساخت قسمت دوم جایگزین آنا بودن و رایان فلک، دو کارگردانی شود که قسمت اول این مجموعه را جلوی دوربین بردند؛ اثری که با بودجه ۱۵۲ میلیون دلاری ساخته شد و بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار فروخت تا یکی از موفقیت‌های تجاری دیزنی در سال ۲۰۱۹ لقب بگیرد.

مارول پیش از این هم نشان داده که علاقه‌مند است هنگام ساختن یک مجموعه سینمایی دست به تعویض کارگردان‌ها بزند تا هر قسمت با وجود حفظ اصول کلی بازتاب‌دهنده صدایی متفاوت و نقطه‌نظری بکر باشد.

در حال حاضر می‌دانیم که مگان مک‌دانل یکی از نویسندگان سریال کوتاه «وانداویژن» (WandaVision) که قرار است از شبکه دیزنی پلاس پخش شود، نگارش فیلم‌نامه دنباله کاپیتان مارول را برعهده دارد. در عین حال بری لارسون شخصیت اصلی و ستاره فیلم اول هم برای قسمت دوم به صحنه بازمی‌گردد.

لارسون در قسمت اول مجموعه کاپیتان مارول نقش کارول دنورز را بازی کرد؛ زنی که از درگیری میان دوگروه فضایی جان سالم به در می‌برد اما در اثر حادثه قدرتی خارق‌العاده کسب کرده که او را به یکی از برجسته‌ترین قهرمان‌های جهان سینمایی مارول تبدیل می‌کند.

بعضی کارشناسان انتخاب نیا داکوستا را در قامت کارگردان این اثر به مجموعه سیاست‌های تنوع‌محور مارول در حوزه نژادی و جنسیتی مربوط می‌دانند. این استودیو تلاش کرده تا حد ممکن زنان و رنگین‌پوستان بیشتری را درگیر پروژه‌های جدیدش کند و مخاطبان این گروه‌ها را هم با قدرت بیشتری شیفته این جهان سینمایی بزرگ سازد.

در حال حاضر مشخص نیست بودجه کاپیتان مارول ۲ چه میزان خواهد بود اما می‌توان با قاطعیت گفت این اثر سینمایی از نظر بودجه بزرگترین فیلمی است که تا به امروز در هالیوود توسط یک زن سیاه‌پوست کارگردانی شده. پیش از این فیلم سینمایی «چین‌خوردگی در زمان» (A Wrinkle in Time‎) با بودجه ۱۱۵ میلیون دلار که توسط ایوا دوورنی کارگردانی شده از جمله پربودجه‌ترین آثاری بود که توسط یک زن سیاه‌پوست جلوی دوربین رفته است.

همانطور که اشاره شد داکوستا اولین زن سیاه‌پوستی است که فیلمی از آثار مارول را کارگردانی می‌کند اما او را باید چهارمین زن کارگردان در جهان سینمایی مارول در نظر گرفت. آنا بودن یکی از دو کارگردان قسمت قبل کاپیتان مارول، کیت شورتلند کارگردان فیلم سینمایی «بیوه سیاه» (Black Widow) و کلویی ژائو کارگردان فیلم «جاودانگان» (The Eternals) از دیگر فیلم‌سازان زنی هستند که با مارول همکاری کرده‌اند.

آنا بودن کارگردان قسمت اول کاپیتان مارول عمده فعالیت‌هایش را به شکل مشترک با رایان فلک پیش‌ برده و باید پذیرفت که ورود به جهان سینمایی مارول برای این زوج فیلم‌ساز بزرگترین تجربه حرفه‌ای‌ بود.

کیت شورتلند که بیوه سیاه را جلوی دوربین برد یک فیلم‌ساز استرالیایی است که مهم‌ترین آثارش پیش از ساخت این فیلم، «پشتک» (Somersault‎)، «لوره» (Lore) و «سندرم برلین» (Berlin Syndrome) بودند. شورتلند پشتک را در سال ۲۰۰۴ در بخش نوعی نگاه جشنواره کن عرضه کرد و فیلم دیگرش لوره در جشنواره لوکارنو جایزه گرفت در حالی که نماینده استرالیا در مراسم هشتاد و پنجمین دوره جوایز اسکار نیز بود.

با وجود کارنامه کاری قابل اعتنای هنری این فیلم‌ساز زن، بزرگترین موفقیت تجاری او نیز همانطور که انتظار داریم به فیلم سینمایی بیوه سیاه برمی‌گردد.

اما ژائو دیگر کارگردان زنی است که این روزها در مرکز توجه‌ها قرار دارد و سرنوشت یکی از مهم‌ترین آثار جدید جهان سینمایی مارول یعنی جاودانگان را برعهده گرفته است. این کارگردان چینی ۳۸ ساله با فیلم «سوارکار» (The Rider) مورد تحسین‌ گسترده قرار گرفت و امسال نیز با فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش» (Nomadland)‌ در جشنواره‌های بین‌المللی حضور پررنگی دارد.

در نهایت بد نیست به یک نام دیگر اشاره کنیم که نه برای استودیوی مارول بلکه برای استودیوی برادران وارنر و در جهان دی‌سی فیلم ابرقهرمانی کارگردانی می‌کند. از دیگر کارگردان‌های زنی که این روزها مورد توجه قرار گرفته کتی یان است؛ یان ۳۴ ساله که چینی‌-آمریکایی است برای برادران وارنر فیلم «پرندگان شکاری» (Birds of Prey) را در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی جلوی دوربین می‌برد.

