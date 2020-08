تام هنکس برای ایفای نقش پدر ژپتو در بازسازی لایواکشن انیمیشن «پینوکیو» (Pinocchio) که از آثار مشهور دیزنی است با این شرکت وارد مذاکره شده است.

کارگردانی فیلم سینمایی لایواکشن پینوکیو را رابرت زمکیس برعهده خواهد داشت. زمکیس پیش از این در انیمیشن «قطار سریع‌السیر قطبی» (The Polar Express‎) و فیلم‌های «دور افتاده» (Cast Away) و «فارست گامپ» (Forrest Gump) با هنکس همکاری داشته است. احتمالا شاخص‌ترین اثر کارنامه زمکیس فارست گامپ است که بابتش موفق شد جایزه اسکار بهترین کارگردانی را هم تصاحب کند.

گرچه مذاکرات هنکس با دیزنی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد اما خبرگزاری ددلاین مدعی شده این بازیگر پس از خواندن فیلم‌نامه با رابرت زمکیس تماس گرفته و به او اطلاع داده که قصد دارد بازی در نقش پدر ژپتو را قبول کند. هنکس چندی پیش هم با بازی در نقش فرد راجرز در فیلم «روزی زیبا در محله» (A Beautiful Day in the Neighborhood‎) که سال ۲۰۱۹ به نمایش درآمد پروژه دیگری در حوزه کودک و نوجوان را به انجام رساند. این بازیگر بابت ایفای این نقش نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

دیزنی از سال‌ها پیش علاقه‌مند بوده تام هنکس را برای نقش پدر ژپتو جلوی دوربین ببرد. ظاهرا پروژه ساخت یک اثر لایواکشن از انیمیشن پینوکیو مدت‌ها در جریان بوده و پل کینگ به عنوان گزینه کارگردانی این اثر مطرح شده بوده است. در آن دوران دیزنی با تام هنکس وارد گفت‌وگو می‌شود اما آن دور از مذاکرات کاملا بی‌نتیجه باقی می‌ماند. حال به نظر می‌رسد حضور زمکیس شرایطی را فراهم کرده که بازیگر معروف سینمای آمریکا به پذیرش نقش پدر ژپتو تمایل بیشتری پیدا کرده است.

زمکیس که اخیرا فیلم سینمایی فانتزی و کمدی «جادوگران» (The Witches‎) را با بازی ان هتوی جلوی دوربین برده و قرار است در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ این اثر جدید را اکران کند در کنار کریس وایتز فیلم‌نامه پینوکیو را به رشته تحریر درآورده است.

وایتز فیلم‌نامه‌نویس «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان» (Rogue One: A Star Wars Story) بوده و کارگردانی چند اثر سینمایی کمترشناخته‌شده را هم برعهده داشته است. او از همان سال‌های ابتدایی و پس از تحویل‌گرفتن فیلم‌نامه از پیتر هجز در میان فیلم‌نامه‌نویسان اصلی اثر قرار داشت. وایتز با چندین گزینه که به عنوان کارگردان فیلم مطرح شدند همکاری کرد و دست به بازنویسی فیلم‌نامه زد. در نهایت سال ۲۰۱۹ رابرت زمکیس به عنوان گزینه کارگردانی مطرح و در اوایل سال ۲۰۲۰ حضور او در این مقام قطعی شد؛ به این ترتیب در همان زمان وایتز این‌بار با زمکیس دست به بازنویسی نهایی فیلم‌نامه زدند.

پینوکیو انیمیشن کلاسیک دیزنی است که در سال ۱۹۴۰ ساخته شد و داستان عروسکی چوبی را روایت می‌کند که آرزوی تبدیل‌شدن به پسرکی واقعی را در سر دارد. داستان این انیمیشن از رمان ایتالیایی «ماجراهای پینوکیو» نوشته کارلو کلودی اقتباس شده است؛ این اثر ابتدا در سال ۱۸۸۱ در یک مجله کودکان چاپ شد.

انیمیشن سال ۱۹۴۰ دیزنی موفق شد دو جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم و بهترین ترانه را به دست آورد اما به دلیل وقایع مرتبط با جنگ جهانی دوم بازارهای مهم آسیا و اروپا را از دست داد و به اثری ناکام از نظر تجاری تبدیل شد. با این وجود فیلم دوباره در سال ۱۹۴۵ توزیع شد و به سود رسید. از آن سال به بعد این انیمیشن در میان برجسته‌ترین آثار دیزنی و مهم‌ترین انیمیشن‌های تاریخ قرار گرفت به شکلی که به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ عامه تبدیل شد.

پدر ژپتو نقشی که قرار است توسط تام هنکس ایفا شود نجار پیری است که طراح عروسک پینوکیو بوده و این پسر چوبی حکم فرزند نداشته او را دارد. در حالی که فرشته به پینوکیو جان می‌دهد به ژپتو می‌گوید که این پسر چوبی می‌تواند با کسب فضایلی چون شجاعت، راستگویی و تواضع به پسری واقعی تبدیل شود.

تا جایی که می‌دانیم فعلا قرار است فیلم‌برداری فیلم لایواکشن پینوکیو در پایان سال میلادی ۲۰۲۰ آغاز شود؛ البته این مساله هم مثل تمام پروژه‌های سینمایی امسال ارتباط مستقیمی با وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا خواهد داشت.

ساخت این اقتباس سینمایی در ادامه صف طویلی از آثار لایواکشنی قرار می‌گیرد که شرکت دیزنی در سال‌های اخیر دست به تولیدشان زده یا قصد تولیدشان را دارد. مجموعه فیلم‌هایی که گرچه از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع شدند اما به عنوان یک استراتژی تجاری با ساخت فیلم «کتاب جنگل» (The Jungle Book‎) در سال ۲۰۱۶ به مرحله جدیدی رسیدند.

«دیو و دلبر» (Beauty and the Beast‎)، «دامبو» (Dumbo‎)، «علاءالدین» (Aladdin‎) و «شیرشاه» (The Lion King‎) از جمله سایر بازسازی‌های لایواکشن دیزنی در سال‌های اخیر بوده‌اند در حالی که نمونه دیگری چون «مولان» (Mulan) هنوز در راه پخش است.

«کروئلا» (Cruella‎) برگرفته از انیمیشن «صد و یک سگ خالدار» (One Hundred and One Dalmatians) و بازسازی لایواکشن انیمیشن‌های دیگری همچون «پیترپن» (Peter Pan)، «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid) و «سفیدبرفی و هفت کوتوله» (Snow White and the Seven Dwarfs) تنها تعدادی از پروژه‌های آتی دیزنی هستند که قرار است در سال‌های آتی تولید شوند.

تام هنکس از بازیگران شاخص هالیوود هنوز درگیر پروژه‌ای سینمایی است که براساس زندگی‌نامه الویس پرسلی در حال تولید است. این فیلم که الویس (Elvis‎) نام دارد را باز لورمن کارگردانی می‌کند و هنکس در کنار آستین باتلر از بازیگران اصلی آن به شمار می‌روند.

البته این فیلم برادران وارنر به دلیل بیماری تام هنکس و همسرش متوقف شد و ظاهرا استودیو امیدوار است پاییز امسال ادامه تولید فیلم در استرالیا از سرگرفته شود. هنکس اخیرا با فیلم سینمایی «سگ تازی» (Greyhound) جدیدترین اثر آرون اشنایدر توجه مخاطبان را به خود جلب کرد؛ او که فیلم‌نامه‌نویس این فیلم هم بود درباره پخش آن از شبکه اپل تی‌وی پلاس گفته بود: «مطلقا غم‌انگیز است که امکان اکران سینمایی سگ تازی فراهم نشده است». ظاهرا هنکس بیش از یک‌دهه را صرف آماده‌کردن فیلم‌نامه و فراهم‌کردن شرایط تولید سگ تازی کرده بود.

