همیشه شیطان؛ تام هالند و رابرت پتینسون در فیلم جدید نتفلیکس

فیلم سینمایی «همیشه شیطان» (The Devil All the Time) یک تریلر روانشناختی به کارگردانی آنتونیو کمپوس است که ۲۶ شهریورماه امسال قرار است از شبکه نتفلیکس پخش شود.

همیشه شیطان مجموعه‌ای از بازیگران مشهور سینما را گردهم آورده است. تام هالند، رابرت پتینسون، جیسون کلارک، میا واشیکوفسکا و بیل اسکاشگورد از جمله بازیگران این پروژه سینمایی هستند.

آنتونیو کمپوس کارگردان فیلم جدید شبکه نتفلیکس سابقه ساخت آثاری چون «بعد از مدرسه» (Afterschool)، «قاتل سایمون» (Simon Killer) و «کریستین» (Christine) را در کارنامه دارد. بعد از مدرسه اولین فیلم سینمایی او در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن شرکت داشت، فیلم دوم کمپوس قاتل سایمون به جشنواره فیلم ساندنس راه یافت و در نهایت فیلم سوم او کریستین نیز در همین رویداد هنری نمایش داده شد.

هر سه فیلم قبلی این کارگردان به شکل محدود اکران شدند و بودجه‌های چندانی نداشتند. اما فیلم همیشه شیطان فرصت استفاده از بازیگران محبوب هالیوود را به این کارگردان گزیده‌کار داده است. آنتونیو کمپوس مدتی است که روی پروژه‌ای برای ساخت پیش درآمد فیلم ترسناک مشهور «طالع نحس» (The Omen) برای استودیوی فاکس قرن بیستم نیز کار می‌کند.

همیشه شیطان اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته دونالد ری پولاک و داستان آن در ایالت اوهایو در طول دو دهه زمانی در جریان است؛ از پایان جنگ جهانی دوم تا شروع جنگ ویتنام.

فیلم طرح داستانی غیرخطی دارد و قصه شخصیت‌های متعددی را بازگو می‌کند که از عوارض زندگی پس از جنگ و جنایت‌های درون جامعه رنج می‎برند.

اگر قصد داشته باشیم از آثار قبلی کمپوس فضای این اثر سینمایی را پیش‌بینی کنیم احتمالا با یک اثر احساسات برانگیز و پرشور مواجه خواهیم شد.

داستان فیلم جدید شبکه نتفلیکس اینطور نیز روایت شده: شخصیت‌هایی شرور از جمله یک واعض نامقدس (رابرت پتینسون)، یک زوج منحرف و بیمار (جیسون کلارک و رایلی کیو) و یک کلانتر خلافکار (سباستین استن) اطراف مرد جوانی به نام آروین راسل (تام هالند) را احاطه کرده‌اند؛ این مرد جوان با نیروهای شروری که تهدیدش می‌کنند درگیر می‌شود و با خانواده‌اش بازه زمانی میان جنگ جهانی دوم تا جنگ ویتنام را سپری می‌کند؛ ظاهرا فیلم از طریق فیلم‌نامه‌ای حساب‌شده در چشم‌اندازی وحشت‌انگیز و پرتعلیق عدالت را در برابر شرارت و فساد قرار داده است.

آنتونیو کمپوس کارگردان فیلم همیشه شیطان درباره ساخت این اثر و اقتباس آن از کتاب توضیح داده که یکی از هواداران داستان‌های گوتیک و همچنین آثار نوار است و در نتیجه این کتاب که ترکیبی از هر دو بوده برای او جذابیتی ویژه داشته است. این کارگردان درباره ارزش کتاب نیز توضیح داده که آنچنان تمام محتوای رمان درخشان بوده که حذف هر قسمت از آن بسیار دشوار به نظر می‌رسیده است. کارگردان در مواجهه با اثر به این احساس رسیده که باید همه چیز را کنار بگذارد و به شکلی تمام و کمال به رمان وفادار باقی بماند.

تام هالند که در این فیلم سینمایی نقشی کلیدی برعهده دارد اظهار کرده برای همکاری با آنتونیو کمپوس بسیار مشتاق بوده چرا که پیش از این در آثار او خلاقیت و ابتکار دیده است. فیلم برای هالند اثری چالش‌برانگیز بوده که فرصت تجربیاتی جدید و البته دشوار را پیش‌روی این بازیگر جوان قرار داده؛ استفاده از لهجه‌ای متفاوت، ایفای نقش پسری روستایی، فیلمی در بستر تاریخی و همکاری با یک کارگردان جدید.

نگاهی به سه فیلم سینمایی تام هالند در سال ۲۰۲۱

The post همیشه شیطان؛ تام هالند و رابرت پتینسون در فیلم جدید نتفلیکس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala