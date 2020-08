ساخت فیلم جان ویک ۵ رسما تایید شد تا سازندگان این سری فیلم‌های اکشن نشان دهند فعلا قصد بی‌خیال شدن پرسه زدن در دنیای «جان ویک» را ندارند!

سری فیلم‌های «جان ویک» در سال ۲۰۱۴ با «جان ویک: بخش ۱» متولد شد. فیلمی که یک نقطه‌ی عطف در کارنامه‌ی کیانو ریوز به شمار می‌رود و با بودجه‌ی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلاری توانست در سراسر جهان بیش از ۸۶ میلیون دلار بفروشد که برای یک فیلم اکشن کم هزینه موفقیت مالی چشم‌گیری است. همچنین «جان ویک: بخش ۱» به خاطر سکانس‌های اکشن ساده، اما سریع و جالب‌توجه‌اش توانست نظر مثبت بسیاری از منتقدین را کسب کند و این دو عامل باعث شدند خیلی زود شاهد تبدیل شدن آن به یک سری سینمایی باشیم و حالا کمپانی لاینزگیت ساخت «جان ویک ۵» را تایید کرده است.

پس از موفقیت‌های قسمت نخست «جان ویک» لاینزگیت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ دو فیلم «جان ویک: بخش ۲» و «جان ویک: بخش ۳ – پارابلوم» را روی پرده برد که هر دو توانستند به موفقیت‌های قابل‌توجه‌ای دست پیدا کنند. قرار بود فیلم «جان ویک ۴» هم در سال ۲۰۲۱ اکران شود، اما به دنبال همه‌گیری بیماری کرونا پخش و توزیع ماجراجویی‌های تازه‌ی این قاتل کاربلد و کاریزماتیک به سال ۲۰۲۲ موکول شد. این‌طور که پیداست لاینزگیت به موازات نسخه‌ی چهارم قصد دارد ساخت فیلم «جان ویک ۵» را هم به جلو ببرد و احتمالا در سال ۲۰۲۳ شاهد اکران آن باشیم. در خصوص فیلم‌برداری پیاپی این دو فیلم اعلام شده است: «ما در حال حاضر به دنبال تهیه‌ی فیلم‌نامه و شکل دادن به داستان دو نسخه‌ی بعدی «جان ویک» هستیم. امیدواریم در اوایل سال آینده -میلادی- و هنگامی که کیانو ریوز وقت کافی داشته باشد، فیلم‌برداری هر دو فیلم را به پایان برسانیم.»

با توجه به اینکه قرار است فیلم‌برداری «جان ویک ۴ و ۵» به صورت همزمان و در سال ۲۰۲۱ انجام شود، احتمالا پایان نسخه‌ی چهارم ارتباط مستقیمی با آغاز نسخه‌ی پنجم خواهد داشت. در کنار این دو فیلم سینمایی، شبکه استارز نیز در حال ساخت یک سریال تلویزیونی بر اساس دنیای «جان ویک» است که احتمالا در سال ۲۰۲۲ شاهد پخش آن باشیم.

چرا مردم با «جان ویک» ارتباط عمیقی برقرار می‌کنند؟

جان ویک در آخرین ماجراجویی خود درگیر مبارزه با جمع کثیری از قاتلان مزدور در سراسر جهان شد. او بعد از کشتن یکی از اعضای «انجمن بین‌المللی قاتلین» یعنی سانتینو د آنتونیو خود را در مسیر سخت و خطرناکی قرار داد. در نسخه‌ی سوم جان ویک با کمک یکی از دوستان نزدیکش به نام سوفیا موفق می‌شود از نیویورک خارج شود و برای نجات جان خود و حرکت به سوی اهدافش به کازابلانکا در مراکش برود. «جان ویک: بخش ۳ – پارابلوم» توانست به لطف داستان جالب و صحنه‌های اکشن خوش‌ساختش به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ تبدیل شود و تقریبا دو برابر «جان ویک: بخش ۲» بفروشد.

چاد استاهلسکی چندی قبل اعلام کرده بود «جان ویک ۴» پایان راه این مجموعه نیست و او به ساخت چند دنباله‌ی دیگر نیز فکر می‌کند. در نتیجه اگر سینمادوستان و منتقدین از دو نسخه پیش روی این سری استقبال کنند، احتمالا شاهد ساخت «جان ویک»های بیشتری خواهیم بود.

منبع: Screenrant

The post ساخت فیلم جان ویک ۵ رسما تایید شد؛ فیلم‌برداری همزمان با جان ویک ۴ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala