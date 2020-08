مهران مدیری ساخت فصل دوم سریال هیولا را تایید کرد

مهران مدیری در نشست خبری در تاریخ ۱۶ مرداد پیرامون همکاری با یک فروشگاه زنجیره‌ای، رسما اعلام کرد در پاییز ساخت فصل دوم سریال هیولا را آغاز خواهد کرد.

سریال «هیولا» یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین مجموعه‌های شبکه‌ی نمایش خانگی بود. این سریال داستان معلم باوجدان و شریفی به اسم هوشنگ شرافت را روایت می‌کند که چشم‌داشت چندانی به مال دنیا ندارد. اما مصائب اقتصادی و اتفاقاتی که در زندگی او رخ می‌دهد آقای شرافت را ناگزیر می‌سازند که دست به انجام کارهایی عوام‌فریبانه و خلاف خواست قلبی‌اش بزند. این مجموعه پس از ۱۹ قسمت و یک فصل در شهریورماه سال گذشته به کار خود پایان داد، اما این‌طور که پیداست مهران مدیری و تیمش قصد دارند خانواده‌ی شرافت را با ماجراهایی تازه به خانه‌های علاقه‌مندان بازگردانند.

مهم‌ترین مشکل فصل اول سریال «هیولا» به فیلم‌نامه و موقعیت‌نویسی آن بازمی‌گشت. اساسا چنین مجموعه‌هایی با قوت گرفتن از موقعیت‌های کمدی و بازی بازیگران‌شان رشد می‌کنند، اما جدیدترین ساخته‌ی مدیری بعد از چند قسمت هیچ حرف تازه‌ای در متن و اجرا نداشت و به دام تکرار افتاده بود. احتمالا دلیل اصلی استقبال خوب عامه‎‌ی مردم از «هیولا» به حرف‌های سبک اجتماعی-سیاسی بازمی‌گردد که در این مجموعه مطرح می‌شد. متاسفانه این مسائل اجتماعی صرفا در سطح باقی می‌ماندند و کم تاثیرتر و سطحی‌تر از یک تیتر خبری ساده بودند! امیدواریم در فصل دوم سریال «هیولا» تیم سازنده پیش از مشعوف شدن از دستاوردشان کمی دقیق‌تر به موضوعات مطرح شده در سریال نگاه کنند و روند داستان، موقعیت‌های کمدی و بعضا احساسی سریال را بهتر به تصویر بکشند و از این دو مهم‌تر سیر دگردیسی شخصیت‌های‌شان را هم منطقی ترسیم کنند.

مهران مدیری در صحبت‌های اخیرش اعلام کرد تقریبا دو ماه دیگر، یعنی پس از ماه‌های محرم و صفر ساخت فصل دوم سریال «هیولا» را شروع می‌کند. در کنار این صحبت‌ها، پیمان قاسم‌خانی که در فصل قبلی وظیفه‌ی سرپرستی تیم نویسندگان را برعهده داشت در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی به همکاری مجدد با مهران مدیری اشاره کرده است تا بتوانیم بگوییم در فصل جدید داستان هوشنگ شرافت نیز شاهد همکاری این دو هنرمند خواهیم بود.

مدیری در ادامه صحبت‌های خود در خصوص همکاری با یک فروشگاه زنجیره‌ای و حضور به عنوان سفیر در کنار آن مجموعه و برای تاکید بر دغدغه‌های اجتماعی خود بیان کرده است: «من هیچ‌وقت در تبلیغات شرکت نکردم و این را هم به دلیل مسئولیت اجتماعی‌ام پذیرفتم. این یکجور مسئولیت اجتماعی و کمک به افرادی است که مشکلات مالی دارند. در شرایطی هستیم که خودمان باید به فکر خودمان باشیم. من با کمال میل این پیشنهاد را پذیرفتم چون این طرح می‌تواند با جمع کردن رقمی بزرگ، بخش عمده‌ای از مشکلات خانواده‌های نیازمند را حل کند. چون روزبه‌روز الحمدلله شرایط کشور از نظر مالی دارد بهتر می‌شود و خیلی دارد خوش می‌گذرد! فکر کردیم این تنها کاری است که در این شرایط از دست ما بر می‌آید.»

مطرح شدن ساخت فصل دوم «هیولا» در حالی است که وضعیت بازیگر اصلی آن یعنی فرهاد اصلانی نامشخص است. زیرا اصلانی طی ماه‌های پیش رو قرار است در مجموعه «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری ایفای نقش کند و معلوم نیست که آیا او توان و زمان کافی برای حضور همزمان در این دو پروژه را دارد یا خیر.

