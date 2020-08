مدونا با کمک دیابلو کودی در حال نگارش یک فیلمنامه است

اینطور که پیداست مدونا ستاره‌ی محبوب دنیای هنر و موسیقی با کمک دیابلو کودی، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار برنده‌ی جایزه‌ی اسکار در حال نگارش یک فیلمنامه است.

مدونا با انتشار یک ویدیو کوتاه در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشته است: «وقتی که توی خونه با مصیبت‌های زیاد گیر افتادی، چه می‌کنی؟ فیلمنامه‌ای با دیابلو کودی در مورد … بنویسید.» او پس از این جملات چند ایموجی قرار داده است که آلات موسیقی را نشان می‌دهند و همین امر باعث شده است بسیاری تصور کنند فیلمنامه‌ای که مدونا در حال کار کردن روی آن است ارتباط مستقیمی با دنیای موسیقی دارد.

مدونا در این ویدیو اشاره‌ای به لباس عجیبی که در تور جهانی «جاه‌طلبی بلوند» در سال ۱۹۹۰ بر تن داشت می‌کند و با در نظر گرفتن ایموجی‌های استفاده شده در ادامه این مطلب و حضور او در ویدیو به همراه صحبت‌هایش، چندان بی‌راه نیست اگر تصور کنیم این فیلمنامه ارتباط مستقیمی با زندگی کاری و حرفه‌ای وی خواهد داشت.

دیابلو کودی که در سال ۲۰۰۷ با کسب جایزه‌ی اسکار بهترین فیلمنامه‌ی غیراقتباسی برای فیلم «جونو» به شهرت رسید در پروژه‌ی جدید مدونا همراه او خواهد بود. الن پیج به خاطر بازی در این فیلم موفق به دریافت جوایزی نظیر جایزه‌ی ایندیپندنت اسپیریت، جایزه‌ی سینمایی و تلویزیونی ام‌تی‌وی و جوایز برگزیده‌ی نوجوانان برای بهترین بازیگر زن کمدی شد.

فیلمنامه‌ی در حال نگارش مدونا نخستین فعالیت او در این بخش از سینما نیست. این خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و کارآفرین شصت و یک ساله آمریکایی پیش از این با فیلم‌‌های «پلیدی و خرد» و «مدونا: راستی یا شهامت» توانایی‌های خود در زمینه‌ی فیلمنامه‌نویسی و حتی کارگردانی را آزمایش کرده است. اطلاعات بیشتری از پروژه‌ی بعدی مدونا در دسترس نیست، اما انتظار داریم به زودی اخبار بیشتری از این اثر منتشر شود.

بسیاری از موسیقی‌دوستان از مدونا به عنوان «ملکه‌ی پاپ» یاد می‌کنند. مدونا تا به امروز برنده‌ی ۷ جایزه‌ی گرمی و ۲ جایزه‌ی گلدن گلوب شده که یکی از آن‌ها برای بازی در فیلم «اویتا» است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از جانب «فدراسیون بین‌المللی صنایع فنوگرافیک» تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون نسخه از آلبوم‌های مدونا در سراسر جهان به فروش رفته ‌است و موسیقی‌های راک او در دهه‌ی آخر قرن بیستم بیش از هر زن خواننده‌ی دیگری توسط مردم خریداری شده‌اند. همچنین با استناد به گزارش مجله‌ی فوربز، این خواننده آمریکایی در صدر فهرست پردرآمدترین چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی در سال ۲۰۱۲ قرار گرفت. در آن سال او حدود ۱۲۵ میلیون دلار درآمد داشت که بخش عمده‌ای از آن به خاطر تور جهانی «ام‌دی‌ان‌ای» و فروش لباس و عطر با مارک «مدونا» بود.

گفت‌وگو با ست روگن بازیگر فیلم خیارشور آمریکایی؛ اگر می‌خواهید کمدی بزرگ بسازید رقیبتان مارول است

منبع: Variety

The post مدونا با کمک دیابلو کودی در حال نگارش یک فیلمنامه است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala