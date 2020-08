همچنان فیلم‌های قدیمی که دوباره اکران شده‌اند نقش مهمی در سرپا ماندن سینماها بازی می‌کنند. هفته‌ی گذشته در چین فیلم «۱۹۱۷» سام مندس صدرنشین بود. باکس آفیس آمریکا ولی شاهد یک فیلم جدید بود. فیلم جمع‌کننده‌ی مالیات (The Tax Collector) با فروش ۳۰۰ هزار دلاری توانسته صدرنشین جدول فروش جمع و جور این آخر هفته‌ی آمریکا شود.

وضعیت سینماهای چین این روزها از سینماهای آمریکا بهتر است. فیلم «۱۹۱۷» درام جنگی که پارسال در فصل جوایز نظرها را به خودش جلب کرد توانست ۵.۱۶ میلیون دلار فروش کند. اگر فروش فیلم وابسته به سینماهای چین بود با شکست سختی روبه‌رو می‌شد. اما وقتی فیلم شما تریلری درباره‌ی جنگ جهانی اول است که بازیگر ستاره‌ای ندارد و با بودجه‌ی ۹۰ میلیون تولید شده و درجه‌بندی‌اش هم R است هر فروشی در چین برایش باارزش است. فیلم تا امروز در جهان ۳۸۱ میلیون دلار فروخته است و فروش چین کمک می‌کند که فروش‌اش از ۴۰۰ میلیون دلار فراتر رود.

نکته‌ی جالب فروش فیلم «میان ستاره‌ای» کریستوفر نولان در چین است که هنوز هم دامنه‌ی موفقیت‌هایش ادامه دارد. در پخش مجدد فیلم در دوران کرونا در چین این فیلم ماجراجویانه‌ی علمی-تخیلی در عرض هشت روز ۱۱.۴۸ میلیون دلار فروخت. سال ۲۰۱۵ که فیلم برای اولین‌بار اکران شد فروشش در چین به ۱۲۱.۹۹ میلیون دلار رسید که بیشتر از فروش هر فیلم ابرقهرمانی درچین بود.

به نظر می‌رسد چینی‌ها کلا جزو ستایش‌کنندگان کریستوفر نولان هستند. فیلم «تلقین» (اینسپشن) سال ۲۰۱۰ معادل ۶۵ میلیون دلار فروش کرد و «دانکرک» سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۵۱ میلیون دلار فروخت. فیلم «شوالیه‌ی تاریکی» نولان هم اجازه‌ی نمایش در سینماهای چین را پیدا نکرد.

چین در سومین هفته‌ی بازگشایی سینماها نزدیک به ۱۷.۳ میلیون دلار درآمد داشته است. هم فیلم «۱۹۱۷» و هم «میان ستاره‌ای» در چین به سینماهای آیمکس کمک کردند که ۱.۶ میلیون دلار درآمد داشته باشند.

در سینماهای آمریکا ولی فروش اوضاع خوبی ندارد. فیلم‌هایی که پخش دوباره‌شان شروع شده مثل «پارک ژوراسیک» اسپیلبرگ فروش بهتری از فیلم‌های تازه‌وارد دارند ولی فیلم «جمع‌کننده‌ی مالیات» ساخته‌ی دیوید آیر توانسته خودش را به صدر جدول فروش برساند.

دیوید آیر را با فیلم «خشم» درام جنگی با بازی برد پیت که صحنه‌های خشنی داشت به یاد می‌آوریم. بعد از آن آیر سراغ فیلم ابرقهرمانی «جوخه‌ی انتحار» رفت که با اقبال منتقدان مواجه نشد. «جمع‌کننده‌ی مالیات» تریلر اکشنی با بازی شیا لبوف است که در فیلم «خشم» هم با آیر همکاری داشت. داستان دو انتقام‌جو که به «جمع‌کننده‌ی مالیات» شهرت دارند و برای مافیای جرم و جنایت لس‌آنجلس کار می‌کنند. یکی از آن‌ها مجبور می‌شود که از خانواده‌اش در مقابل خشم یک رقیب قدیمی محافظت کند.

سال ۲۰۱۸ اعلام شد که شیا لبوف به فیلم جدید دیوید آیر پیوسته است. فیلمبرداری فیلم تابستان سال ۲۰۱۸ شروع شد. در اولین هفته‌ی نمایش «جمع‌کننده‌ی مالیات» تبدیل به فیلمی شد که بیشتر از بقیه از گوگل پلی و آی‌تیونز دیده شده بود و از فروش در VODها یک میلیون دلار کسب کرد. در ۱۲۹ سالن سینما فیلم ۳۱۷ هزار دلار فروش کرد.

نظر منتقدان به فیلم منفی بود. در روتن تومیتوز امتیاز ۱۷ از ۱۰۰ گرفته و در سایت متاکریتیک منتقدان به آن امتیاز ۲۲ از ۱۰۰ را داده‌اند. یعنی می‌شود فیلم را چیزی در حد یک فاجعه ارزیابی کرد. پیتر دبروج منتقد ارشد ورایتی در رابطه با فیلم نوشته است: «یک فیلم خونین که به ندرت می‌شود پیوستگی بین عناصرش پیدا کرد و همان‌قدر جالب است که کوبیدن صورت‌تان به آسفالت خیابان و در همان موقع رد شدن یک ماشین شاسی‌بلند می‌تواند جالب و جذاب باشد.»

اریک کوهن منتقد اینی‌وایر هم گفته: «حتی زمانی که فیلم «جمع‌کننده‌ی مالیات» هدف استوارتر و ثابت‌تری برای یک تریلر انتقامی محکم پیدا می‌کند بیشتر شبیه یک سیلی بعد از تهدیدهای عوامانه است و خشونتی که ناگهان منفجر می‌شود. در حقیقت فیلم فقط خشم روی خشم می‌آورد تا این که سرانجام به صلح برسد. این فیلم هم در رده‌ی فیلم‌هایی از دیوید آیر رفت که روند قصه‌گویی‌شان دچار اشکال است.»

در رتبه‌ی دوم جدول فیلم «اجاره‌ای» را داریم که سه هفته از اکرانش گذشته و این آخر هفته ۱۰۰ هزار دلار فروخت. فیلم از زمانی که اکران شده توانسته جایگاه خودش را در میان فیلم‌های جدول فروش حفظ کند. فیلم «اجاره‌ای» اثری در ژانر وحشت است که با بودجه‌ی کم ساخته شده و اولین کار دیو فرانکو به عنوان کارگردان است.

بهترین فیلم‌های ترسناک ۲۰۲۰ که نفس را در سینه حبس می‌کنند

دیو فرانکو را در فیلم‌ها بیشتر به عنوان بازیگر دیده‌ایم و شاید او را در فیلم سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز «حالا منو می‌بینی» به عنوان یکی از شعبده‌بازها به یاد داشته باشید. از طرف دیگر برادر او جیمز فرانکو جزو چهره‌های مطرح هالیوود است. همسر فرانکو آلیسون بری هم در این فیلم بازی می‌کند.

فیلمنامه را خود دیو فرانکو نوشته و طرح داستانی‌اش هم کار خودش است. داستان زن و شوهری به نام میشل و چارلی که به همراه برادر چارلی جاش و دوست دختر او به نام مینا تصمیم می‌گیرند به تعطیلات بروند. آن‌ها خانه‌ای اجاره می‌کنند که منظره‌ای رو به اقیانوس دارد. درخواست مینا برای اجاره‌ی خانه بدون هیچ دلیل مشخصی پذیرفته نمی‌شود. چارلی هم یک فرم ثبت نام پر می‌کند و درخواست او را می‌پذیرند. وقتی به ویلا می‌رسند با صاحب آن آشنا می‌شوند که مرد عجیبی به نظر می‌رسد. بعد از مدتی می‌بینیم که کسی گروه چهار نفره‌ی آن‌ها را زیر نظر دارد.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۶۳ از ۱۰۰ است و به نظر می‌رسد که اولین فیلم دیو فرانکو توانسته نظر مثبت منتقدان را به خودش جلب کند. جان فراش منتقد هالیوود ریپورتر گفته است: «این فیلمی است که با اعتماد به نفس ساخته شده و دیدنش لذت‌بخش است. تماشاگرش را به اندازه‌ی کافی مرعوب می‌کند و تنش زیادی را در طول فیلم باید تحمل کنید.»

ریچارد روپر از سایت شیکاگو تایمز از فیلم خیلی خوشش آمده و از چهار ستاره به آن سه ستاره و نیم داده و نوشته است: «فیلم «اجاره‌ای» می‌تواند به عنوان یک مورد مطالعه‌ی شخصیتی خیلی جدی و متقاعدکننده درباره‌ی چهار بزرگسال ناکارآمد در یک پایان هفته عمل کند. و وقتی کاراکتر دیوانه‌ی آدمکش به مخاطب معرفی می‌شود تغییر آن به یک فیلم ترسناک درخشان و فوق‌العاده است».

رتبه‌ی سوم جدول در اختیار فیلم «زشت بزرگ» است که دومین هفته‌ی اکرانش را سپری می‌کند و این آخر هفته ۱۰۰ هزار دلار فروخته است. «زشت بزرگ» اکشنی ساخته‌ی اسکات وایپر است. فیلم داستان رئیس مافیای لندن را روایت می‌کند که نیلین یکی از اعضای سازمانش را به ویرجینیای غربی می‌فرستد تا عملیات پولشویی را به همراه یک فروشنده‌ی نفت انجام دهد. این ماجرا باعث به هم ریختن رابطه‌ی آمریکا و انگلستان می‌شود.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۵۲ از ۱۰۰ است. منتقد آستین کرونیکل که نظر مثبتی به فیلم دارد می‌گوید: «در حالی که دقیقا نمی‌شود گفت فیلم تکراری است اما یک جاهایی از فیلم احساس می‌کنید که از فاکتورهای معمول شکل گرفته است.»

در مقابل راجر مور از مووی نیشن به فیلم حمله کرده و نوشته است: «به دنبال سکانس احمقانه یک سخنرانی الکی گنده داریم و این روند تا پایان فیلم تکرار می‌شود.»

البته بیشتر منتقدان بازی‌های بازیگران کهنه‌کار فیلم را عامل برای دیدن فیلم دانسته‌اند.

در رده‌ی چهارم جدول فروش این هفته فیلم تازه‌وارد «محصول ایتالیا» (Made In Italy) را داریم. کمدی که جیمز دارکی کارگردان آن است. این اولین فیلم بلند دارکی است که به عنوان بازیگر در فیلم‌هایی مثل «انتقام‌جویان: پایان بازی» و «دانکرک» جلوی دوربین رفته است.

فیلم داستان یک هنرمند کولی و خانه‌ به دوش است که با پسر عجیب و غریبش از لندن به توسکانی سفر می‌کنند تا خانه‌ای را که از همسر آخر مرد به او ارث رسیده بفروشند اما پدر و پسر اول باید خانه‌ی درب و داغان را تعمیر کنند.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۵ از ۱۰۰ است. منتقد سایت آستین کرونیکل می‌نویسد: «فیلم قابل‌ پیش‌بینی، مهربان و دلجو و کاملا بی‌ریاست. ممکن است تصور کنید که فیلم هر زمانی در ۳۰ سال گذشته می‌توانسته ساخته شده باشد تنها نکته‌ای که متوجه می‌شوید مربوط به امروز است لیام نیسن است که ریش‌هایش خاکستری شده است.»

منتقد پلی‌لیست معتقد است که دارکی یک داستان خیلی شخصی را حرام کرده است.

از میان فیلم‌های قدیمی که این روزها روی پرده هستند می‌شود به فیلم پرطرفدار «آرواره‌ها» ساخته‌ی استیون اسپیلبرگ اشاره کرد که اتفاقا مردم به تماشایش می‌روند. برعکس خیلی از فیلم‌های تازه‌ اکران شده که محصول سال‌های اخیر هستند و کمتر تحویل گرفته شده‌اند.

درام اکشن «فرقه‌ی پرتقال سوخته» ساخته‌ی جوزپه کاپوتوندی که دونالد ساترلند مشهورترین بازیگرش است اکران شده ولی نتوانسته بفروشد. فیلم از منتقدان هم امتیاز ۵۶ از ۱۰۰ را گرفته است. داستان یک دلال هنری که استخدام می‌شود تا یک نقاشی را از یکی از اسرارآمیزترین نقاش‌های همه‌ی دوران‌ها بدزدد اما قربانی حرص و طمع خودش می‌شود.

کمدی رومانتیک «گالری دل‌های شکسته» فیلم ناتالی کرینسکی که بازیگر مطرحی ندارد یکی دیگر از فیلم‌های تازه‌وارد به اکران است که نتوانسته فروش کند. فیلم داستان زن جوانی است که بعد از جدایی تصمیم می‌گیرد یک گالری به راه بیاندازد که مردم خرت و پرت‌هایشان از روابط گذشته‌شان را در آن به نمایش بگذارند.

فیلم خوب دیگری که اکران شده اما نتوانسته مخاطبان را به سینما بکشاند «Out Stealing Horses» فیلم نروژی ساخته‌ی هانس پیتر مولاند است که استالن اسکارسگارد نقش اولش را بازی می‌کند. این درام اسرار‌آمیز داستان مردی است که در اندوه مرگ همسرش به دهکده‌ای می‌رود و در آن‌جا خاطراتی از گذشته‌اش را به خاطر می‌آورد.

فیلم اتفاقا امتیاز نسبتا خوب ۶۸ از ۱۰۰ را از منتقدان گرفته است.

متاسفانه هنوز هم فروش سینماها نتوانسته به حالت طبیعی خودش برگردد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی جمع‌کننده‌ی مالیات

The Tax Collector ۱ ۰.۳ ۰.۲ اجاره‌ای

The Rental ۳ ۰.۱ ۱.۲ زشت بزرگ

The Big Ugly ۳ ۰.۱ ۰.۵ محصول ایتالیا

Made in Italy ۱ ۰.۰ ۰.۰

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

