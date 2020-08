دارن آرنوفسکی سریال رئیس ساحل را خواهد ساخت

دارن آرنوفسکی کارگردان فیلم‌هایی همچون «مرثیه‌ای برای یک رویا» و «مادر!» قصد دارد سریال رئیس ساحل را بسازد که به فساد گسترده‌ی نیروهای گارد ساحلی نیویورک می‌پردازد.

اغلب سینمادوستان دارن آرنوفسکی را به خاطر فیلم‌های روان‌شناسانه‌اش به خاطر می‌آورند. آثاری دارای مضامین فرا واقع‌گرایی، دراماتیک و بعضا مذهبی که توانسته‌اند نظر مثبت منتقدین و بینندگان را به دست آورند. آخرین فیلم آرونوفسکی «مادر!» است که عده‌ای آن را دوست داشتند و حتی ستایش‌اش کردند و در مقابل بسیاری از تماشاگران این فیلم را افتضاح و گنگ دانستند. آرنوفسکی پس از این فیلم سینمایی به سراغ مدیوم تلویزیون رفت و طی همکاری با نشنال جئوگرافیک در سال ۲۰۱۸ مجموعه‌ی مستند «یک سنگ عجیب» را ساخت. این کارگردان آمریکایی باری دیگر قصد دارد یک سریال بسازد و این‌بار به سراغ مقاله‌ی نیویورک تایمز پیرامون فساد گسترده‌ی نیروهای گارد ساحلی نیویورک رفته است.

سریال جدید آرنوفسکی «رئیس ساحل» نام خواهد داشت و به رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه‌ی رئیس گارد ساحلی شهر نیویورک، پیتر استاین می‌پردازد. مدتی قبل دیوید گاوی هربرت مقاله‌ای در این زمینه برای نیویورک تایمز نوشت و سریال آرنوفسکی اقتباسی از آن گزارش به شمار می‌رود. به منظور افزایش کیفیت و پرداخت درست به جزئیات گاوی هربرت قرار است به عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی در این پروژه حضور داشته باشد.

نیویورک تایمز در ۳ تیرماه (۲۳ ژوئن) سال جاری با گزارشی مفصل به قلم دیوید گاوی هربرت به اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی گارد ساحلی نیویورک تحت رهبری پیتر استاین پرداخت. استاین ۴۰ سال ریاست این نهاد را برعهده داشت و بر اساس مقاله‌ی نیویورک تایمز طی این مدت اعمالی در راستای دست بردن در گزارش‌های مربوط به غرق شدن افراد، شکل‌گیری فساد چند جانبه و حمایت از رفتارهای دیوانه‌وار انجام شده است. آرونوفسکی برای به دست آوردن حق ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی بر این اساس با ۱۰ شخص دیگر به رقابت پرداخت که در نهایت توانست برنده‌ی نهایی آن مزایده باشد.

آرونوفسکی با نخستین فیلم بلندش یعنی «پی» شناخته شد، اما دلیل عمده محبوبیت او در نزد سینمادوستان به خاطر فیلم «مرثیه‌ای بر یک رؤیا است». این فیلم زندگی خصوصی چهار شخصیت اصلی‌اش را با یکدیگر درمی‌آمیزد و با سبکی خاص و به دور از کلیشه‌های این دست آثار نشان می‌دهد که اعتیاد چگونه آن‌ها را در دنیایی از توهم و درماندگی ناگهانی گرفتار می‌کند. از دیگر آثار آرونوفسکی می‌توان به «قوی سیاه» اشاره کرد که در هشتاد و سومین دوره‌ی مراسم اسکار جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای ناتالی پورتمن به ارمغان آورد.

