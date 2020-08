تاریخ پخش فصل چهارم سریال فارگو مشخص شد

شبکه اف‌ایکس (FX) بالاخره تاریخ پخش نهایی فصل چهارم سریال «فارگو» را مشخص کرد. پخش فصل جدید این مجموعه چندی قبل به خاطر توقف روند فیلم‌برداری به دنبال شیوع کرونا به تعویق افتاده بود.

همه‌گیری کرونا پروسه‌ی تولید و پخش بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها را با مشکل مواجه کرد و یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی که برای فیلم‌برداری قسمت‌های پایانی‌اش دچار مشکل شد، سریال «فارگو» از شبکه اف‌ایکس بود. این مجموعه در ابتدا برای پخش در ماه آوریل (۱۳ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت) برنامه‌ریزی شده بود، اما مسئولان شبکه اف‌ایکس به دلیل ناقص بودن چند قسمت پایانی مجبور شدند تا صدور مجوز از سرگیری ساخت آثار هنری در آمریکا برای تکمیل کردن سریال خود صبر کنند. حالا این شبکه اشتراکی اعلام کرده است با توجه به برطرف شدن مشکلات و امکان از سرگیری ساخت فصل چهارم سریال «فارگو»، پخش آن از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

فاکس و اف‌ایکس قصد دارند نخستین قسمت از فصل چهارم سریال «فارگو» را روز یکشنبه ۷ مهرماه (۲۷ سپتامبر) پخش کنند و ۹ قسمت بعدی نیز طی هفته‌های متوالی روی آنتن می‌روند. فصل چهارم «فارگو» قرار است ما را به سال‌های پایداری قوانین جیم کرو ببرد. قوانینی که امکانات رفاهی، تحصیلی، اقامتی و سایر خدمات اجتماعی و بعضاً شخصی سیاه‌پوستان و به طور کلی تمام رنگین‌پوستان را از سفیدپوستان جدا می‌کرد. هرچند در متن این قوانین عبارت «جدا اما مساوی» به چشم می‌خورد، اما بین سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۹۶۵ که چنین جداسازی غیرانسانی اجرا می‌شد، عملا ضررهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی بسیاری متوجه رنگین‌پوستان بود. شبکه اف‌ایکس قصد دارد داستان یک سندیکای جنایی سیاه‌پوست را به تصویر بکشد که ضمن فرار از تن دادن به قوانین جیم کرو، به دنبال همکاری با مافیای کانزاس سیتی به منظور انجام اعمال خرابکارانه هستند. کریس راک کمدین مشهور و محبوب آمریکایی با گریم و چهره‌ای متفاوت قرار است نقش رهبر این سندیکای جنایی سیاه‌پوستی را ایفا کند.

بازی تاج و تخت بهترین سریال قرن بیست و یکم شد

در میانه‌های دهه‌ی‌ ۱۹۵۰ میلادی در شهر کانزاس سیتی میان دو گروه تبهکاری بزرگ این شهر صلحی شکننده برقرار می‌شود. یکی از این گروه‌ها آمریکایی-آفریقایی به رهبری لوی کنون (با بازی کریس راک) بوده و دیگری یک گروه خشن ایتالیایی است. این دو باند خلافکار به موازات یکدیگر از طریق اختلاس اقتصادی و کنترل چرخه‌ی تولید و توزیع مواد مخدر در کم‌تر از چند سال به سرمایه قابل‌توجه‌ای دست پیدا کرده‌اند. اما خیلی زود تنش و درگیری میان آن‌ها بالا می‌گیرد و رهبران این دو گروه تبهکاری برای حفظ صلح و گام برداشتن به سوی اهدافشان پسران ارشد خود را با یکدیگر معامله می‌کنند. اما ماجرا به همین منوال ادامه نمی‌یابد و حکایت جدید سریال «فارگو» هم سرخی خون را به رنگ غالب قالب‌های سرد و برفی‌اش تبدیل می‌کند.

فصل اول «فارگو» با بازی بیلی باب تورنتون و مارتین فریمن مورد تحسین همگان قرار گرفت و جایزه‌ی امی بهترین مینی سریال، بهترین کارگردانی و بهترین تیم بازیگری را دریافت کرد. فصل‌های دوم و سوم این مجموعه نیز با استقبال خوبی از جانب مردم و منتقدین مواجه شدند و به همین خاطر بسیاری از همین الان فصل چهارم «فارگو» را یکی از مدیان اصلی فتح مراسم امی ۲۰۲۱ می‌دانند!

