جدال ۸ قهرمان‌ اکشن؛ برنده کیست؟

بیاید با هم بازی کنیم و قهرمان‌های اکشن را به جان هم بیندازیم و ببینیم چه کسی برنده می‌شود. هرکدام از شخصیت‌های زیر قهرمان‌هایی شکست‌ناپذیر در دنیای فیلم‌های خودشان هستند، ولی اگر در یک شرایط فرضی مقابل همدیگر قرار بگیرند چه خواهد شد؟

یادتان باشد این صرفا یک بازی است و قرار است مدت کوتاهی سرگرممان کند، پس زیاد جدی‌اش نگیرید و از چیزی عصبانی نشوید.

ایتان هانت مقابل جیمز باند

فیلم‌ها: مأموریت غیرممکن (Mission Impossible) و مجموعه فیلم‌های جیمز باند (Casino Royale, skyfall)

بازیگران: تام کروز و دنیل کرگ

جیمز باند مشهورترین جاسوس بریتانیا (و شاید دنیا) است و از بیشمار موقعیت عجیب‌وغریب و مرگبار جان سالم به در برده (حتی از تغییر بازیگرهایش). گاهی اوقات زیادی به گجت‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ی جاسوسی‌اش اتکا می‌کند و مقابل زن‌ها دستش کمی بسته است. ولی نقطه ضعفش مقابل زن‌ها نقطه قوتش هم هست، چرا که با اغوایشان می‌تواند اطلاعات زیادی به دست بیاورد و در مأموریت‌هایش پیشرفت کند. باند استراتژیست خوبی است و برای رسیدن به هدفش می‌تواند برنامه‌ریزی‌های چندلایه‌ای ترتیب دهد. چند زبان مختلف بلد است و هر کشوری اعزامش کنند می‌تواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. باند همچنین در هنرهای رزمی مهارت دارد و اگر خلع سلاحش کنید، با دست خالی و نبرد تن به تن حسابتان را می‌رسد. راننده‌ی خیلی خوبی هم هست.

ایتان هانت در یک سرویس جاسوسی آمریکایی خدمت می‌کند و تقریبا از هیچ‌چیزی نمی‌ترسد. از برج‌های بلند و هواپیماهای در حال پرواز آویزان می‌شود و «غیرممکن»ترین مأموریت‌ها را برعهده می‌گیرد و به طرز عجیبی ممکن‌شان می‌کند. اتکای او به ابزارهای پیشرفته‌ی عجیب‌و‌غریب از باند هم بیشتر است، ولی به طرز کارآمدتری از آن‌ها استفاده می‌کند. ریسک‌های سنگین و خطرناکی به جان می‌خرد و برای به پایان رساندن مأموریت‌های غیرممکنش هرکاری فکرش را بکنید انجام می‌دهد. علاقه‌ی شدیدی به استفاده از ماسک‌های تغییر چهره دارد، این ماسک‌ها را به قدری خوب طراحی می‌کنند که با پوشیدنش می‌توانید هرکسی را فریب دهید.

برنده: ایتان هانت شاید جسارت و قهرمان‌بازی‌های آمریکایی‌ها را داشته باشد، ولی جیمز باند درایت و نظم انگلیسی‌ها را دارد. برای همین هرچقدر هم ایتان هانت بخواهد با ماسک‌‌های مختلف و حرکات خطرناک سراغ جیمز باند بیاید، باند بابرنامه‌تر عمل می‌کند و استراتژی می‌چیند تا نقشه‌های هانت را خنثی کند. بنابراین جیمز باند برنده‌ی این مبارزه است.

جان ویک مقابل جیسون بورن

فیلم‌ها: جان ویک (John wick) و مجموعه فیلم‌های بورن (The Bourne Identity, Supremacy and Ultimatum)

بازیگران: کیانو ریوز و مت دیمون

جان ویک عملا یک ماشین کشتار متحرک است. اگر بخواهد کسی را از روی زمین محو کند، بزرگترین موانع دنیا را هم مقابلش بگذارید، تک تکشان را از میان بر‌می‌دارد و به هدفش می‌رسد. هیچ چیزی را به شانس واگذار نمی‌کند. نشانه می‌گیرد که بکشد، اگر شک داشت دوبار گلوله در سر طرف خالی می‌کند که جای هیچ شک و شبهه‌ای نماند. دقت نشانه‌گیری‌هایش تقریبا فرازمینی است و در مبارزات تن‌به‌تن غوغایی به پا می‌کند. می‌توانید بیست سی نفر تا دندان مسلح سراغش بفرستید و شاهد باشید که چطور تک‌تکشان را ناکار می‌کند. به خاطر همین ویژگی‌های مثال‌زدنی‌اش است که حتی نامش لرزه بر اندام هم‌صنف‌هایش می‌اندازد. جان ویک در این چند سال اخیر یکی از محبوب‌ترین کاراکترهای سینمایی شده و اگر این روزها از کسی بخواهید قهرمان‌های اکشن موردعلاقه‌اش را نام ببرد، بدون شک جان ویک بینشان هست.

جیسون بورن شاید بعد از جان مک‌کلین زمینی‌ترین قهرمان این فهرست باشد. جوانی که برای کشتار آموزش دیده و این آموزش‌ها به قدری درونش نهادینه شده‌اند که حتی بعد از اینکه طی ماجرایی حافظه‌اش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌داند کیست، مهارت‌های فوق‌العاده و چشمگیرش دست‌نخورده باقی می‌ماند. جیسون بورن می‌تواند هر ابزاری را که دم دستش پیدا می‌کند به عنوان یک سلاح مرگبار به کار ببرد و ضربات دست و پاهایش کاری، حساب‌شده و مرگبار است. منظم و دقیق است و استراتژی‌های مستحکم و کارآمدی طراحی می‌کند. رانندگی‌اش حرفه‌ای است و مهارت‌های تیراندازی‌اش فوق‌العاده.

برنده:رقابت سخت و تنگاتنگی است، ولی احتمالا خودتان از قبل حدس می‌زنید که پیروز میدان چه کسی است. جیسون بورن با تمام توانایی‌های مثال‌زدنی‌اش هنوز هم جزو «آدم‌های واقعی» است، در حالی که جان ویک موجود هولناک شگفت‌انگیزی است و انگار هرچه موانع جلو رویش بدتر و کشنده‌تر باشد، نیرومندتر و شکست‌ناپذیرتر می‌شود. بنابراین برنده جان ویک است.



جان مک‌کلین مقابل برایان میلز

فیلم‌ها: جان سخت (Die Hard) و ربوده‌شده (Taken)

بازیگران: بروس ویلیس و لیام نیسون

جان مک‌کلین جان سخت سینماست و از همین لقب و عنوانش پیداست با یکی از قهرمان‌های اکشن شکست‌ناپذیر طرف هستیم. وقتی جان مک‌کلین با پای برهنه و رکابی معروفش یک‌تنه مقابل هانس و تیم تروریستی‌اش ایستاد، همگی شاهد شکل‌گیری یکی از مطرح‌ترین و محبوب‌ترین قهرمان‌های اکشن بودیم. قهرمانی که نیروهای غیرقابل باور نداشت و شجاعتش توی ذوق نمی‌زد. برعکس، خیلی وقت‌ها واقعا وحشت می‌کرد و از کارهایی که مجبور به انجامش می‌شد حیران می‌ماند. مدام با خودش حرف می‌زد و از استرس‌ها و ترس‌هایش می‌گفت. به خاطر همین ما به عنوان مخاطب، با او همذات‌پنداری می‌کردیم و اقدام‌های جذاب و قهرمانانه‌اش باورپذیر و هیجان‌انگیز می‌شد. هر بلایی سر مک‌کلین بیاورید، راهی برای زنده ماندن پیدا می‌کند. پا پس نمی‌کشد، دز موقعیت‌های بحرانی سریع تصمیم می‌‌گیرد و بهترین تصمیم‌ها را هم می‌گیرد، تیرانداز ماهری است و در مقابل هوشمندی و زرنگ‌بازی دشمنانش اصلا کم نمی‌آورد. مک‌کلین بین قهرمان‌های اکشن هالیوودی آسیب‌پذیرترینشان است، ولی همزمان «جان‌سخت‌»ترین.

برایان میلز مأمور بازنشسته‌ی سیا است ولی هنوز عادت‌های زندگی قبلی‌اش را ترک نکرده. با اینکه نسبتا سنی از او گذشته، فرز و چابک و پر قدرت است و می‌تواند به تنهایی از پس چندین نفر بر بیاید. ذهن شدیدا منضبطی دارد و وقتی روی هدفی متمرکز می‌شود، رسما هیچ‌چیز نمی‌تواند مانعش شود. جمله‌ی معروفش را که خطاب به رباینده‌ی دخترش پشت تلفن می‌گفت به یاد دارید؟ «نمی‌دونم کی هستی، نمی‌دونم چی می‌خوای. اگه دنبال اینی که ازم باج بگیری، باید بهت بگم که هیچ پولی ندارم. چیزی که دارم یکسری مهارت‌های به خصوصه. مهارت‌هایی که طی سالیان دراز تو شغلم کسب کردم. مهارت‌هایی که باعث میشه آدمی مثل من، کابوس آدمایی مثل تو بشه. اگه دخترمو همین الان ول کنی، ماجرا همینجا تموم میشه، دنبالت نمی‌گردم و سراغت نمیام. ولی اگه ولش نکنی، دنبالت می‌گردم، پیدات می‌کنم و می‌کشمت».

تک تک اینها را بی هیچ کم و کاستی انجام داد.

برنده: جان مک‌کلین تاکنون چند ضدقهرمان به شدت باهوش را شکست داده که هرکدام نقشه‌هایی چندلایه طراحی می‌کردند و مقابله با آنها هم قوای جسمی می‌طلبید هم هوشمندی و طرح و برنامه. بارها تا یک قدمی مرگ رفته و هربار بهترین راه فرار را پیدا کرده و زنده مانده. پس خیلی دور از ذهن نیست اگر بگوییم در مواجهه با برایان میلز می‌تواند گلیمش را از آب بیرون بکشد و او را شکست دهد. برنده‌ی این جدال جان مک‌کلین است.



عروس (بئاتریکس) مقابل فیوریوسا

فیلم‌ها: بیل را بکش (Kill Bill) و مکس دیوانه (Mad Max: Fury Road)

بازیگران: اوما تورمن و شارلیز ترون

عروس فیلم تارانتینو زنی است که یک‌تنه مقابل لشکری از آدم‌کش‌های حرفه‌ای ایستاد و همه‌شان را هم قلع و قمع کرد. در صحنه‌ی معروف مبارزه‌ی عروس با «کریزی ۸۸» قدرت، سرعت و مهارت او را در بالاترین حد ممکن می‌بینیم. کلا انگار کشتنش سخت‌ترین کار ممکن است. در روز عروسی‌اش که بیل و آدمکش‌هایش بهترین روز زندگی او را به فاجعه تبدیل می‌کنند، همه کشته می‌شوند. ولی عروس با اینکه بیل گلوله‌ای به سرش شلیک کرده، زنده می‌ماند و بعد از چندماه کما به زندگی برمی‌گردد. فرقی نمی‌کند چه بلایی سرش بیاورید، اراده‌ی حیرت‌انگیز او و تمرین‌های طاقت‌فرسایی که داشته، عروس را تقریبا فناناپذیر کرده. برای همین حتی اگر زنده به گورش هم کنند، راهی برای بیرون آمدن پیدا می‌کند.

فیوریوسا در جهانی دیوانه‌وار و پسا آخرالزمانی که تحت سلطه‌ی مردهایی بدوی و وحشی است دوام آورده. جایگاهی ویژه دارد و توانسته اعتماد رهبر ارتشی از «وار بوی» ها را به خودش جلب کند. با استفاده از همین اعتماد موفق می‌شود زن‌های اسیر دست این رهبر را فراری دهد. در دنیای «مد مکس» حتی یک روز هم دوام بیاورید شانس آورده‌اید، پس حسابش را کنید فیوریوسا چه سختی‌ها و وحشت‌هایی را از سر گذرانده تا به جایگاه فعلی‌اش برسد. یکی از دست‌هایش قطع شده ولی هنوز نمی‌دانیم سر چه ماجرایی – احتمالا در پیش‌در‌آمد فیلم که قرار است ساخته شود می‌فهمیم – در همین فیلم می‌بینیم که چطور با «وار ریگ» (همان تریلی بزرگش) مقابل لشکری از وحشی‌ترین و دیوانه‌ترین آدم‌های دنیا ایستاد و همه‌شان را به نابودی کشاند (البته با اندکی کمک از مکس و بقیه). هر زخمی بخورد، هرجور امیدش ناامید شود و حتی اگر همه چیزش را هم از دست بدهد، باز هم به مبارزه ادامه می‌دهد.

برنده: متأسفانه فیوریوسا در یک نبرد تن‌به‌تن با عروس شانس زیادی ندارد، ولی با این حال تا آخرین نفس مقابلش می‌ایستد و زخم‌های مهلکی هم به او وارد می‌کند. اما بئاتریکس بیشمار حرکت رزمی مهلک با شمشیر و دست و پاهایش بلد است و از تک‌تک فرصت‌هایش بهترین استفاده را می‌برد و در نهایت فیوریوسا از نفس می‌افتد. درنتیجه برنده‌ی این مبارزه‌ عروس است.



عروس مقابل جیمز باند

مأمور ۰۰۷ معروف‌ترین جاسوس جهان است ولی دربرابر زن سرسختی که تحت آموزش‌های شدید پای‌می (ابرو سفید) قرار گرفته و حالا هر تکنیک مرگباری را برای کشتن آدم‌ها از بر است، خیلی نمی‌تواند دوام بیاورد. البته جیمز باند به این راحتی‌ها هم تسلیم نمی‌شود و مبارزه‌ای آبرومندانه به نمایش می‌گذارد، ولی در نهایت برنده‌ی این مبارزه عروس است.

جان مک‌کلین مقابل جان ویک

جان مک‌کلین یکی از قهرمان‌های اکشن سنتی است و این یعنی در زمانی خلق شده که شخصیت‌ها هنوز انسان بودنشان حس می‌شد و آدم‌هایی بودند با گوشت و خون و آسیب‌پذیری‌های باورپذیر. کسی که وقتی در موقعیت‌های سخت و طاقت‌فرسا قرار می‌گرفت و مجبور می‌شد مثلا از پشت بام یک آسمان‌خراش در حال انفجار بپرد، باز هم مخاطب می‌توانست خودش را جای او بگذارد. ولی بحث جان ویک جداست. او در زمانه‌‌ای خلق شده که ابرقهرمان‌ها روی بورس‌اند و توقع مخاطب از قهرمان‌هایش به شدت بالا رفته.

جان مک‌کلین بعد از مبارزه‌ای طولانی و نفسگیر که اعصاب جان ویک را با مزه‌پرانی‌ها و سخت‌جانی‌هایش به هم می‌ریزد، سرانجام تسلیم این ماشین کشتار حیرت‌انگیز می‌شود و Yippee Ki Yay Motherf*cker گویان سراغ یک بازنشستگی طولانی می‌رود.

فینال

عروس در مقابل جان ویک

تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت این مبارزه‌ی نهایی کار راحتی نیست. جفتشان از مرگبارترین قهرمان‌های اکشن سینما هستند. فقط ببینید هرکدام چه تعداد جسد پشت سرشان به جا گذاشته‌اند:

عروس ۷۷ نفر را از لب تیغ گذراند و جان ویک تا به اینجای کار و بعد از سه فیلم ۲۹۹ نفر را کشته. هر دو مهارت‌هایی ویژه‌ و مثال‌زدنی دارند و از دشوارترین موقعیت‌ها جان سالم به در می‌برند.

جان ویک در استفاده از انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد استاد است و هر سلاحی دستش بگیرد تبدیل به عضوی از بدنش می‌شود. از آن طرف عروس شمشیرزنی بی‌نظیر است و وقتی سیر حملاتش آغاز می‌شود هیچ‌چیز و هیچ‌کس جلودارش نیست. تکنیکی را هم بلد است که می‌تواند با پنج ضربه‌ی سریع و برق‌آسای دستش کاری کند قلبتان درون بدنتان منفجر شود.

پیش‌بینی اینکه در آخر چه کسی پیروز میدان خواهد بود واقعا سخت است. برای همین شاید بهتر باشد شما بگویید چه کسی برنده‌ی این جدال نهایی خواهد بود.

به نظرتان عروس برنده می‌شود یا جان ویک؟

