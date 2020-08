فیلم کوتاه مستند «گل‌ها، گل‌ها، گل‌ها!» به کارگردانی لوکا گوادانینو و فیلم تریلر «بدو پنهان‌شو بجنگ» به جمع آثار حاضر در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ اضافه شدند.

مدت زمان چندانی تا آغاز جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ باقی نمانده و هیئت انتخاب فیلم‌های این رویداد سینمایی سعی می‌کنند با انتخاب بهترین آثار ارسال شده برای حضور در جشنواره‌ی امسال تنور بخش‌های مختلف ونیز ۲۰۲۰ را داغ کنند. بخش فیلم‌های کوتاه تا به امروز یکی از کنجکاوری برانگیزترین قسمت‌های این رویداد بوده است. لوکا گوادانینو که او را بیشتر با فیلم «مرا با نامت صدا کن» می‌شناسیم فیلم جدید خود تحت نام «گل‌ها، گل‌ها، گل‌ها!» را به ونیز ۲۰۲۰ رسانده تا در کنار آثار فیلم‌سازان مطرح و مهم دیگری همچون پدرو آلمودوار در بخش خارج از مسابقه نمایش داده شود. در کنار این فیلم کوتاه، یک فیلم بلند داستانی هم تحت نام «بدو پنهان‌شو بجنگ» به کارگردانی کایل رنکین به بخش خارج از مسابقه اضافه شده است.

آلبرتو باربرا دبیر جشنواره‌ی ونیز در معرفی این دو فیلم آن‌ها را آثاری متفاوت، خلاقانه و جدا از جریان فیلم‌سازی رایج خوانده است که سبب می‌شود بسیاری از سینمادوستان برای تماشای آن‌ها ترغیب شوند.

فیلم «گل‌ها، گل‌ها، گل‌ها!» درواقع یک مستند کوتاه پیرامون همه‌گیری کرونا و قرنطینه است که در آن گوادانینو به سراغ دوستان خود می‌رود و از زوایای جالبی به این مسئله نگاه می‌کند. این فیلم با ذکر خاطره‌هایی از دوران جوانی این فیلم‌ساز همراه است و به نوعی پناه بردن او از دنیای خسته کننده کرونا به روزهای خوش چند دهه‌ی قبل زندگی‌اش به شمار می‌رود.

حضور ۳ فیلم ایرانی در جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

طی سال‌های اخیر بارها و بارها شاهد تیراندازی و گروگان‌گیری در شهرهای مختلف جهان بوده‌ایم و «بدو پنهان‌شو بجنگ» قرار است به سراغ این موضوع همواره ملتهب برود. این فیلم داستان پسری ۱۷ ساله به نام زوی هول را به تصویر می‌کشد که چندی قبل مادر خود را از دست داده، اما هنوز به طور کامل با این مسئله کنار نیامده است. از سویی دیگر او رابطه‌ی چندان خوبی با پدرش ندارد و سعی می‌کند با سپری کردن آخرین روزهای دبیرستان خود به دانشگاه و محیطی تازه قدم بگذارد تا از تمام این فشارهای روحی و عاطفی رهایی یابد. اما ماجرا به این شکل پیش نمی‌رود و دبیرستان زوی هول مورد حمله‌ی چهار گروگان‌گیر هیچ‌انگار (نهلیست) قرار می‌گیرد تا همه چیز رنگ و بوی تازه‌ای به خود بگیرد.

هفتاد و هفتمین جشنواره‌ی فیلم ونیز روز دوم سپتامبر (۱۲ شهریورماه) آغاز خواهد شد و به مدت ۱۰ روز ادامه می‌یابد. ریاست هیات داوران این دوره برعهده‌ی کیت بلانشت بازیگر مشهور استرالیایی است و به همین خاطر آثار انتخاب شده و لیست کارگردانان حاضر در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ حال و هوای زنانه‌ای دارد. از میان ۱۸ فیلم بخش اصلی که برای شیر طلایی رقابت می‌کنند، ۸ فیلم توسط کارگردان‌های زن ساخته شده‌اند. همچنین حضور سه فیلم ایرانی در جشنواره‌ی فیلم ونیز امسال بر جذابیت آن برای سینمادوستان ایرانی می‌افزاید. فیلم «خورشید» ساخته‌ی مجید مجیدی در بخش اصلی حضور دارد و فیلم‌های «جنایت بی‌دقت» و «دشت خاموش» به ترتیب به کارگردانی شهرام مکری و احمد بهرامی در بخش افق‌ها به نمایش در خواهند آمد.

