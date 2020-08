آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که تعداد تماشاگران فیلم همیلتون در دیزنی پلاس تقریبا سه برابر پربازدیدترین اثر حاضر در نتفلیکس طی ماه گذشته بوده است.

بنابر گزارش سون‌پارک دیتا، ۳۷ درصد از مشترکین آمریکایی دیزنی پلاس طی ماه جولای (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) فیلم «همیلتون» را تماشا کرده‌اند. «همیلتون» درواقع یک فیلم موزیکال و تئاتری است که برای پخش در اواخر سال آینده میلادی برنامه‌ریزی شده بود، اما به دنبال شیوع کروناویروس در تیرماه سال جاری از طریق دیزنی پلاس پخش شد. این فیلم به زندگی الکساندر همیلتون، یکی از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.

فیلم‌برداری فیلم «همیلتون» در سالن تئاتر ریچارد راجرز واقع در برادوی انجام شده ‌است. اقتباس سینمایی «همیلتون» از تکنیک «لایو کپچر» برای ترکیب بهترین المان‌های سینما و تئاتر زنده استفاده می‌کند. برای ساخت این نسخه‌ی سینمایی از ۳ اجرای زنده و تصاویری از اجراهای بدون تماشاگر لین-منوئل میرندا و تیمش بهره گرفته شده است تا این تئاتر موزیکال شمایل سینمایی به خود بگیرد.

با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی سون‌پارک دیتا، سریال «معماهای حل نشده» بیش از هر اثر دیگری طی ماه جولای در نتفلیکس تماشا شده و این درحالی است که فیلم «نگهبانانی از دیرباز» طی مدت زمان مشابه تنها توسط ۱۰ درصد از کاربران نتفلیکس دیده شده است.

جالب است بدانید که مجموعه‌ی «نیروی فضایی» صدرنشین ماه گذشته‌ی این فهرست، تنها توسط ۸ درصد از کاربران نتفلیکس تماشا شده بود و دیزنی پلاس در این رتبه‌بندی هیچ نماینده‌ای نداشت! این لیست بیانگر پربازدیدترین فیلم‌ها یا سریال‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد چه آثاری بیش از سایرین توسط کاربران سرویس‌های اشتراکی دنیای سینما و تلویزیون مشاهده شده‌اند. این آمارها حاصل بررسی داده‌های آثار تماشا شده توسط ۱۵ تا ۲۵ هزار خانوار آمریکایی در سرویس‌های نتفلیکس، دیزنی پلاس، اپل تی‌وی پلاس و هولو است. همچنین شایان به ذکر است هر ۲ دقیقه تماشا معادل یک بازدید محسوب می‌شود و تعداد بازدیدهای صورت گرفته روی تلفن‌های همراه در این آمار لحاظ نشده است.

ابرقهرمان‌های جدید دیزنی پلاس به جهان سینمایی مارول می‌آیند

باوجود رشد چشم‌گیر تعداد مشترکان و بینندگان دیزنی پلاس، اما همچنان نتفلیکس حاکم سرویس‌های اشتراکی حوزه‌ی تلویزیون و سینما است. گزارش اخیر سون‌پارک دیتا نشان می‌دهد در ماه جولای به طور میانگین خانواده‌های آمریکایی ۵۱۰ دقیقه مشغول تماشای محتواهای منتشر شده در نتفلیکس بوده‌اند، در حالی که این عدد برای نزدیک‌ترین رقیب آن‌ها یعنی هولو ۳۲۰ دقیقه است و سهم دیزنی پلاس تنها ۲۴۶ دقیقه بوده است.

دیزنی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان به خاطر تعطیلی گسترده‌ی سینماهای سراسر جهان مجبور شد فیلم «مولان» را به سرویس دیزنی پلاس بیاورد و قید اکران عمومی را بزند. این شرکت با چنین تصمیمی چند هدف را به طور همزمان دنبال می‌کند. نخست آنکه بتواند در ماه‌هایی که کرونا چرخه‌ی اقتصادی اغلب صنایع، خصوصا هنر-صنعت سینما را دچار اخلال کرده است درآمد قابل‌توجه‌ای داشته باشد و دوم اینکه تعداد مخاطبان دیزنی پلاس افزایش پیدا کند تا این سرویس به لطف محتواهای انحصاری‌اش سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد و عرصه را بر نتفلیکس تنگ‌تر کند. البته این تصمیم چندان به مذاق سینماداران خوش نیامد، اما به هر طریق پخش فیلم «مولان» از ۱۴ شهریورماه و با قیمت ۲۹.۹ دلار در دیزنی پلاس آغاز خواهد شد.

فیلم-تئاتر همیلتون روایت زندگی الکساندر همیلتون یکی از بنیانگذاران ایالات متحده‌ی آمریکا در کنار جان آدامز، بنجامین فرانکلین، توماس جفرسون، جان جی، جیمز مدیسون و جورج واشنگتن است. طراحی رقص و موسیقی این تئاتر بزرگ و پرهزینه حیرت‌زده‌تان می‌کند.

