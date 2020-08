«در معرض نابودی»؛ همکاری دوباره سوفیا کوپولا و بیل مری

فیلم سینمایی «در معرض نابودی» (On the Rocks) به کارگردانی سوفیا کوپولا با حضور بیل مری به عنوان بازیگر پس از مدت‌ها امکان همکاری این دو چهره نام‌آشنا را در یک فیلم بلند داستانی فراهم می‌کند.

سوفیا کوپولا از کارگردانان زن شاخص سینمای آمریکا و فرزند فرانسیس فورد کوپولای مشهور، ۱۷ سال پیش هنگام ساخت یکی از مطرح‌ترین آثارش یعنی «گمشده در ترجمه» (Lost in Translation) با بیل مری همکاری داشت. این فیلم برای مری نوعی نقطه عطف بود و تاثیر قابل توجهی در کارنامه حرفه‌ای این بازیگر ایجاد کرد.

بیل مری که سال‌ها در آثار کمدی به ایفای نقش پرداخته است نشان داده بضاعت حضور در درام‌های قدرتمند را هم دارد؛ بویژه اگر کارگردان خوش‌ذوقی چون سوفیا کوپولا هدایت اثر را برعهده داشته باشد.

حال این دو چهره قرار است دوباره برای ساخت فیلم در معرض نابودی با هم همکاری کنند. فیلم داستان زن جوانی را روایت می‌کند که پس از مدت‌ها دوباره با پدر جذاب و ثروتمندش ارتباط برقرار می‌کند. نقش زن را رشیدا جونز ایفا می‌کند و نقش پدر دختر هم به بیل مری رسیده است.

جالب است که این‌بار کوپولا قصد استفاده از قابلیت‌های بیل موری در نقش‌های جدی را ندارد و از این بازیگر در فیلمی استفاده کرده که آن را یک کمدی شبه اسکروبال توصیف کرده‌اند. کمدی‌های اسکروبال زیرژانری از کمدی‌های رمانتیک در نظر گرفته می‌شوند؛ در حالی که عموما تمرکز کمدی‌های رمانتیک بر خود عشق است، کمدی‌های اسکروبال به شکل سنتی مضمون عشق را هم دست می‌اندازند.

سوفیا کوپولا کارگردان فیلم سینمایی در معرض نابودی درباره این اثر سینمای می‎گوید: «قصد داشتم فیلمی بسازم که کمی سبک‌تر و کمی بازی‌گوش‌تر باشد؛ به همراه مقدار زیادی عشق و عطوفت». به گفته کوپولا در فیلم جدیدش رشیدا جونز نقش زنی که از ازدواج و زندگی خانوادگی‌اش راضی است را ایفا می‌کند که به تدریج به رابطه شوهرش و همکار او شک می‌کند. زن به سبک یک کمدی اسکروبال حقیقی پدر ثروتمند، سرخوش و بازیگوش‌اش را به تعقیب همکار شوهرش می‌گمارد تا سر از کار او درآورد.

به گفته کارگردان فیلم سینمایی در معرض نابودی حضور پدر ثروتمند سرخوش و نگاه او به رابطه، عشق و سایر موضوعات مطرح‌شده در فیلم نگاهی است متعلق به نسل گذشته که کاملا با نگاه نسل جدید متفاوت است و این تفاوت خود از ویژگی‌های مهم فیلم است.

فیلم سینمایی در معرض نابودی قرار است در ماه اکتبر سال میلادی ۲۰۲۰ در سینماها اکران شود و همچنین از طریق شبکه اپل تی‌وی پلاس نیز به نمایش دربیاید.

سوفیا کوپولا علاوه بر ساخت فیلم مشهور گمشده در ترجمه، کارگردانی آثاری همچون «یک جایی» (Somewhere) و «فریب‌خورده» (The Beguiled) را هم در کارنامه دارد. این کارگردان در سال‌های گذشته جوایز معتبر متعددی نیز تصاحب کرده است؛ از جمله این جوایز می‌توان به جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی برای فیلم گمشده در ترجمه، جایزه شیرطلایی جشنواره ونیز برای فیلم یک جایی و جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کن برای فیلم فریب‌خورده اشاره کرد.

کوپولا پیش از شروع فعالیت‌ حرفه‌ای‌اش در قامت یک کارگردان، به عنوان بازیگر کار خود را در سینما آغاز کرد. سوفیا که فرزند کارگردان بزرگ تاریخ سینما فرانسیس فورد کوپولا بود در بسیاری از آثار پدرش همچون «ماهی جنگی» (Rumble Fish)، «انجمن پنبه» (The Cotton Club) و «پدرخوانده: قسمت سوم» (The Godfather: Part III) به ایفای نقش پرداخت.

