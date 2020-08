«پروژه قدرت»؛ فیلم ابرقهرمانی جدید نتفلیکس منتقدان را راضی نکرد

فیلم سینمایی «پروژه قدرت» (Project Power‎) اثر ابرقهرمانی جدیدی که روز جمعه ۱۴ مردادماه در اختیار مخاطبان شبکه نتفلیکس قرار گرفت آنچنان منتقدان را راضی نکرد.

این اثر که توسط آریل شالمن و هنر جوست کارگردانی شده با حضور بازیگرانی چون جیمی فاکس، جوزف گوردون لویت و دومینیک فیشبک همراه است.

پروژه قدرت داستان یک داروی خاص است که برای ۵ دقیقه به فرد مصرف‌کننده قدرتی فراطبیعی و ابرقهرمانی می‌دهد. در این فیلم یک پخش‌کننده مواد، یک افسر پلیس و یک سرباز سابق متحد می‌شوند تا جلوی پخش‌شدن این داروی ویژه را بگیرند.

فیلم‌نامه پروژه قدرت در سال ۲۰۱۷ توسط شرکت نتفلیکس خریداری شد؛ نتفلیکس این فیلم‌نامه را که توسط ماتسون تاملین به رشته تحریر درآمده بود همچون بسیاری از فیلم‌نامه‌های آثار دیگر این شبکه در مزایده و رقابت میان استودیوها به شکل موفقیت‌آمیزی تصاحب کرد.

تاملین که فیلم‌نامه پروژه قدرت را نوشته، نویسنده فیلم‌نامه فیلم جدید بتمن هم هست؛ فیلمی که توسط مت ریوز کارگردانی می‌شود و رابرت پتینسون را به عنوان بازیگر اصلی در خدمت دارد.

فیلم‌برداری ابتدایی جدیدترین اثر ابرقهرمانی نتفلیکس اکتبر سال ۲۰۱۸ آغاز شد و هزینه‌ای در حدود ۸۵ میلیون دلار صرف تولید این اثر سینمایی شده است.

اما واکنش منتقدان نسبت به فیلم سینمایی ابرقهرمانی پروژه قدرت آن قدرها گرم و همراه با تحسین نبود. این اثر سینمایی در وبسایت متاکریتیک امتیاز متای ۵۲ را از مجموع ۲۳ نقد کسب کرده است. از این ۲۳ نقد ۹ نقد مثبت، ۱۲ نقد میانه و ۲ نقد منفی بودند.

همچنین با نگاهی به وبسایت راتن تومیتوز مشخص می‌شود که حدود ۶۹ درصد منتقدان که نظراتشان در این وبسایت ثبت شده از فیلم رضایت داشته‌اند. این درصد از مجموع ۳۴ نقد مثبت و ۱۵ نقد منفی ایجاد شده است. این درصد رضایت در میان منتقدان برتر وبسایت کمتر بوده و به رقم ۶۰ درصد می‌رسد.

در ادامه نگاه مختصری خواهیم داشت به نقدهایی که درباره این فیلم ابرقهرمانی نوشته شده‌اند:

اینترتینمنت ویکلی / لی گرینبلات

امتیاز متا: ۸۳

فیلم یک ایده کمرنگ علمی-تخیلی خنده‌دار دارد اما از تریلر یا صحنه ابتدایی‌اش بسیار هوشمندانه‌تر است و به شکل غافلگیرکننده‌ای هم سرگرم‌کننده از کار درآمده…از آن دست آثار پرجنبش مهیجی که با نوعی جنون و شیطنت همراه‌اند و بر همین حال و هوا هم تکیه می‌کنند و پیش می‌روند.

هالیوود ریپورتر / دیوید رونی

امتیاز متا: ۷۰

آیا هنوز ممکن است فیلمی درباره قدرت‌های فراانسانی حقیقتا نو و مبتکرانه باشد؟ در واقع آنچه فیلم پروژه قدرت را سرگرم‌کننده ساخته ترکیب هوشمندانه‌ای است از عناصر آشنا در بافتی از محیط جهان واقعی که به فیلم رایحه‌ای تازه بخشیده.

در کنار این موضوع باید به اجرای پویای فیلم در سطح کارگردانی (توسط آریل شالمن و هنر جوست)، بدلکاری و جلوه‌های بصری اشاره کرد. گفتن ندارد که سه شخصیت اصلی فیلم که از نقاط متضادی کار خود را آغاز می‌کنند اما به‌زودی در می‌یابند که وضعیت مشترکی دارند برهم‌کنش لذت‌بخشی را درون اثر ایجاد کرده‌اند.

نیویورک تایمز/ مانولا دارگیس

امتیاز متا: ۴۰

بعضی از فیلم‌سازان انتظارات معمول از یک ژانر را واژگون می‎کنند؛ دیگران صرفا با این انتظارات بازی می‌کنند تا در نهایت به یک پایان پیش‌بینی‌پذیر برسند: بدها بمیرند و خوب‌ها برنده شوند. اگر بخواهیم موفقیت فیلم‌های ابرقهرمانی را مبنای قضاوت قرار دهیم باید بگوییم این قاعده، همان سرانجامی است که بسیاری از مخاطبان دوستش دارند.

تولیدکنندگان فیلم پروژه قدرت هم با آغوش باز همین انتظارات معمول مخاطبان را دنبال کرده‌اند. آن‌ها می‌دانند راهی که شما را به قلب و جیب مخاطبان می‌رساند از مسیر ناراحت‌کردن آن‌ها نمی‌گذرد.

مجله اسلنت / درک اسمیت

امتیاز متا: ۲۵

پروژه قدرت زیر بار کثرت رشته‌های روایی مختلف درون فیلم و تغییرات ناگهانی لحن کمر خم کرده است. فیلم از ایده‌های درهم و برهمی تشکیل شده که هرگز به صورت یک کل منسجم درنمی‌آیند و با هم ترکیب نمی‌شوند.

