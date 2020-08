فیلم‌های «چوکوبار» (Chocobar) و «زاهوری» (Zahori) آثار جدید لوکرسیا مارتل و ماری الساندرینی دو فیلم‌ساز آرژانتینی مهم‌ترین جوایز جشنواره فیلم لوکارنو ۲۰۲۰ را به دست آوردند. این جوایز در بخش «فیلم‌های پس‌فردا» که مهم‌ترین قسمت رقابتی این رویداد بود و امسال به شکل ویژه برگزار می‌شد، اهدا شدند.

چندی پیش برگزارکنندگان جشنواره لوکارنو تصمیم گرفتند امسال این رویداد را به شکل معمول و همیشگی آن برگزار نکنند. این تصمیم به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح جهان گرفته شد. با بررسی‌های صورت‌گرفته قرار بر این شد تا رقابت همیشگی جشنواره فیلم لوکارنو برای دریافت یوزپلنگ طلایی لغو شده و مهم‌ترین بخش رقابتی امسال در قالب یک بخش خاص به نام «فیلم‌های پس‌فردا»‌ برگزار شود.

طبق روال خاص امسال هیات داوران به آثار شرکت‌کننده در بخش فیلم‌های پس‌فردا که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در مراحل مختلف ساخت خود دچار وقفه شده‌اند، جایزه‌های نقدی اهدا می‌کند.

حال مشخص شده که هیات داوران بخش فیلم‌های پس‌فردا جوایز این بخش را به دو فیلم‌ساز زن آرژانتینی اهدا کرده‌اند. دو جایزه اصلی این بخش جایزه مربوط به فیلم‌های بین‌المللی و جایزه مختص فیلم‌های سوییسی بود (جشنواره لوکارنو در شهر لوکارنوی سوییس برگزار می‌شود). در بخش فیلم‌های بین‌المللی، هیات داوران متشکل از لموهانگ جرمی موزز، نداو لاپید و کلی رایکارد جایزه اصلی این بخش را به فیلم چوکوبار ساخته لوکرسیا مارتل اهدا کردند.

این اثر سینمایی یک مستند سیاسی است و سرنخ اصلی خود را از قتل یک فعال حقوق زمین به نام خاویر چوکوبار توسط یک‌ مالک سفیدپوست در سال ۲۰۰۹ گرفته است. جدیدترین فیلم مارتل، فیلم‌ساز مطرح آرژانتینی که اولین‌ تجربه او در فضای غیرداستانی به حساب می‌آید ابعاد مختلف استعمار و همچنین فرهنگ بومی را بررسی می‌کند.

اما جایزه دیگر بخش فیلم‌های پس‌فردا که باید به فیلمی محصول سوییس اهدا شود به فیلم زاهوری ساخته ماری الساندرینی رسید؛ فیلمی که گرچه ساخت کشور سوییس است اما در آرژانتین می‌گذرد و یک کارگردان آرژانتینی هم دارد. این اثر سینمایی درباره یک دوستی پیچیده و عجیب است میان یک دختر ۱۳ ساله و یک پیرمرد. جایزه این بخش را هم هیات داوران دیگری متشکل از محسن مخملباف، آلینا ماراتزی و ماتیاس پینیرو به فیلم سینمایی زاهوری اهدا کردند.

دو جایزه نقدی اصلی جشنواره فیلم لوکارنو که به شکل ویژه در این دوره اهدا می‌شود دو جایزه ۷۰ هزار فرانکی است.

اما در بخش بین‌المللی فیلم‌های پس‌فردا جایزه کامپاری (یک جایزه ۵۰هزار فرانکی) هم تحت عنوان جایزه ویژه هیات داوران اهدا شد که به فیلم «وحشیگری» (Savagery) ساخته میگل گومیس کارگردان پرتغالی رسید. میگل گومیس بیشتر بابت ساخت فیلم سینمایی «تابو» (Tabu‎) در سال ۲۰۱۲ شناخته شده است.

در نهایت جایزه سواچ (جایزه ۳۰هزار فرانکی)‌ که قرار بود به خلاقانه‌ترین پروژه سینمایی جشنواره لوکارنو ۲۰۲۰ اهدا شود به فیلم «لباس بدن انسان» (The Fabric of the Human Body) ساخته ورنا پاراول و لوسیان کاستینگ-تیلور رسید.

به شکل کلی ۲۰ فیلم در بخش فیلم‌های پس‌فردا پذیرفته شده بودند که آثار مذکور از میان آن‌ها به عنوان برندگان انتخاب شدند. ۲۰ فیلم پذیرفته شده در این بخش جشنواره فیلم لوکارنو از میان ۵۴۵ پروژه‌ برگزیده شده‌ بودند که نشان می‌دهد ویروس کرونا تاثیر گسترده‌ای بر تعداد کثیری از آثار سینمای مستقل و جشنواره‌ای داشته است.

سال گذشته هفتاد و دومین دوره از جشنواره فیلم لوکارنو در حالی برگزار شد که پدرو کاستا فیلم‌ساز اهل پرتغال توانست یوزپلنگ طلایی (معتبرترین جایزه این جشنواره) را تصاحب کند. کاستا پیش از این در سال ۲۰۱۴ نیز موفق شده بود برای فیلم «پول اسب» (Horse Money) همین جایزه را به دست آورد.

یوزپلنگ طلایی لوکارنو ۲۰۱۹ به پدرو کاستای پرتغالی رسید

