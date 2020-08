کمپانی برادران وانر از احتمال تاخیر در تاریخ اکران فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» و «تل‌ماسه» می‌گوید؛ زیرا تا به امروز خبری از بازگشایی کامل سینماها در سراسر جهان و استقبال مطلوب سینمادوستان از فیلم‌های روی پرده نبوده است.

بی‌تردید در معادلات امروز هنر-صنعت سینما بحث گردش مالی و گیشه برای کمپانی‌های ساخت و پخش فیلم بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد. به همین خاطر نمی‌توان انتظار داشت با توجه به شرایط موجود و عدم اقبال عموم مردم از سینماها به دنبال شیوع گسترده بیماری کرونا شاهد اکران فیلم‌های پرهزینه طی ماه‌های آتی باشیم. اینطور که پیداست کمپانی برادران وارنر با اینکه فیلم «انگاشته» از کریستوفر نولان را به زودی به سینماهای سراسر جهان می‌آورد، اما هنوز از اکران سایر فیلم‌های مهم‌اش در سال جاری مطمئن نیست و احتمالا تاریخ اکران فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» و «تل‌ماسه» را به تعویق بیندازد.

در همین راستا جان استفان، مدیر مالی ارشد برادران وارنر با ارسال پیامی به سرمایه‌گذاران این کمپانی اعلام کرده است، احتمالا اکران برخی از آثار آن‌ها به زمان دیگری موکول شود. فعلا مشخص نیست این آثار، دقیقا کدام فیلم‌ها خواهند بود، اما با توجه به برنامه اکرانی که تا به امروز از برادران وارنر در اختیار داریم، می‌توان حدس زد «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» و «تل‌ماسه» فیلم‌های مد نظر این کمپانی بزرگ هستند.

اکران فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» تا به امروز دوبار با تاخیر مواجه شده است و با توجه به شانس بالای موفقیت این فیلم در گیشه و در نظر منتقدین، تصور می‌کنیم به جای ۱۱ مهر (۲ اکتر) در ماه دسامبر (دی‌ماه) شاهد نقش بستن اثر جدید پتی جنکینز بر پرده‌ی سینماها باشیم. همچنین با توجه به صحبت‌های اخیر دنی ویلنوو پیرامون طولانی شدن پروسه‌ی ساخت «تل‌ماسه» چندان دور از انتظار نیست که اکران این فیلم هم از ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) به فوریه سال آینده میلادی (بهمن‌ماه) موکول شود.

«زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» که از آن با عنوان «زن شگفت‌انگیز ۲» نیز یاد می‌شود، دنباله‌ای برای فیلم «زن شگفت‌انگیز» به شمار می‌رود و این شخصیت ابرقهرمانی را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴ پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود: باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور نیز برای کمک به او بازمی‌گردد.

فیلم «تل‌ماسه» به چند دلیل یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ است. نخست به این خاطر که با آن شاهد قدم گذاشتن دوباره رمان محبوب و پرفروش علمی و تخیلی «تل‌ماسه» به سینما هستیم و دوم اینکه پس از فیلم موفق «بلید رانر ۲۰۴۹» در سال ۲۰۱۷، شاهد اثر جدیدی از دنی ویلنوو خواهیم بود. همچنین تیم بازیگری سرشناس این اثر نیز در افزایش محبوبیت آن بی‌تاثیر نیستند. داستان فیلم در آینده‌ای دور و در سیاره‌ای به نام آراکیس رقم می‌خورد که به خاطر طبیعت بیابانی خود به تل‌ماسه مشهور شده است. این سیاره که تنها منبع ماده‌ای ارزشمند است، به آوردگاهی برای نزاع چندین نژاد مختلف برای دسترسی به آن ماده مهم تبدیل می‌شود.

