کمپانی برادران وارنر چندین بار تاریخ اکران فیلم «انگاشته» را به دلیل تعطیلی گسترده سینماهای سراسر جهان به تعویق انداخت، اما این‌طور که پیداست بالاخره اثر جدید کریستوفر نولان در ماه آینده رنگ پرده به خود می‌بیند و بلیت فروشی آن از هم‌اکنون آغاز شده است. این اولین فیلم بزرگ و مهم و جدی است که بعد از شیوع کرونا روی پرده‌ی سینماها می‌رود.

از ساعاتی قبل بسیاری از مراجع بلیت فروشی در انگلستان و اروپا فروش بلیت‌های فیلم «انگاشته» را آغاز کرده‌اند. فیلم جدید کریستوفر نولان ابتدا قرار بود در تیرماه به سینماهای سراسر جهان بیاید، اما به دنبال تعطیلی گسترده سالن‌ها و احتمالا شکست این فیلم پرهزینه در گیشه، کمپانی برادران وارنر بارها تاریخ اکران آن را به تعویق انداخت. در اوایل مردادماه اعلام شد «انگاشته» بالاخره اکران خود را از ۵ شهریور (۲۶ آگوست) در ۷۰ کشور مختلف از جمله امارات متحده عربی، کانادا، روسیه، ژاپن، انگلیس و فرانسه آغاز می‌کند و با چند روز تاخیر از ۱۳ شهریور (۲ سپتامبر) به سینماهای آمریکا می‌آید.

اکران «انگاشته» را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا تمامی کمپانی‌های بزرگ توزیع و پخش فیلم تا به امروز رغبتی برای نمایش عمومی فیلم‌های پرهزینه‌ی خود نشان نداده‌اند. برای نمونه می‌توان به «مولان» از دیزنی اشاره کرد که این کمپانی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در نهایت تصمیم بر پخش فیلم جدید و مهم‌اش در سرویس دیزنی پلاس گرفت. اما برادران وارنر و کریستوفر نولان به هر طریق به اکران عمومی «انگاشته» در کشورهای مختلف جهان رضایت داده‌اند.

فیلم «انگاشته» درباره‌ی یک عملیات جاسوسی پیچیده و نفس‌گیر برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم است؛ در حال حاضر اطلاعات چندانی از روند و اتفاقات داستانی فیلم موجود نیست، اما گفته می‌شود مفهوم زمان و بازی با زمان همانند سایر آثار این کارگردان نقش کلیدی در پیشبرد قصه خواهد داشت.

تریلر اکران دوباره تلقین نمای پایانی فیلم را لو می‌دهد!

درحالی که سینمادوستان در سراسر جهان، از جمله در برخی از کشورهای منطقه همانند ترکیه، عربستان صعودی و امارات متحده عربی می‌توانند از هم‌اکنون برای تماشای «انگاشته» روی پرده‌ی سینما برنامه‌ریزی کنند، خبری از اکران آثار خارجی در سینماهای کشورمان نیست. طی هفته‌های اخیر بسیاری از بانیان هنر و سینما راه برون رفت از مخمصه مالی فعلی و به طور کلی افزایش گردش مالی سینمای ایران را اکران به‌روز فیلم‌های خارجی دانسته‌اند. از تیرماه شاهد اکران فیلم‌هایی همچون «جوکر» و «۱۹۱۷» در برخی سالن‌ها بودیم، اما چنین رفتاری بیشتر شبیه به رفع تکلیف و تکمیل پرونده است! که برخی مدیران بتوانند بعدا ادعا کنند که در بحبوحه‌ی همه‌گیری کرونا دست به انجام چه کارهایی زده‌اند. اگر عزم جدی در این راستا وجود داشته باشد، بسیاری از فیلم‌های روز و مهم می‌توانند با برخی اصلاحات در سینماهای ایران نیز اکران شوند؛ همانند کاری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می‌گیرد.

منبع: Variety

The post بعد از ماه‌ها انتظار بلیت فروشی فیلم نولان آغاز شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala