راک امسال هم پردرآمدترین بازیگر سینما در سراسر جهان شد

دواین جانسون ملقب به راک برای دومین سال پیاپی به پردرآمدترین بازیگر سینما در هالیوود و به تعبیری سراسر جهان تبدیل شد.

بنابر گزارش فوربس، دواین جانسون با درآمد ۸۷.۵ میلیون دلاری طی بازه ژوئن ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ توانسته پردرآمدترین بازیگر سینما در آمریکا باشد و از آنجایی که معمولا بیشترین دستمزدها به بازیگران هالیوودی پرداخت می‌شود، می‌توان او را پردرآمدترین بازیگر جهان نیز به شمار آورد. ۲۳.۵ میلیون دلار از این درآمد حاصل همکاری راک با نتفلیکس در فیلم «اعلان قرمز» است. این فیلم تریلر یکی از پرهزینه‌ترین آثار نتفلیکس تا به امروز بوده است و از میان تیم بازیگری آن می‌توان به بازیگران گران قیمت دیگری همچون گل گدو و رایان رینولدز اشاره کرد.

سال گذشته نیز جانسون با درآمد ۸۹.۴ میلیون دلار به خاطر بازی در فیلم‌های گیشه‌ای همچون «جومانجی: مرحله بعدی» توانست پردرآمدترین بازیگر هالیوود باشد. او برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ با درآمد ۶۴.۵ میلیون دلار توانست به این عنوان دست یابد. فیلم‌های او بر اساس آمارهای رسمی تا ابتدای سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار فروش داشته‌اند!

ستاره گران‌قیمت هالیوود برای هر فیلم چقدر دستمزد می‌گیرد؟

در فهرست منتشر شده از سوی فوربس، رایان رینولدز با درآمد ۷۱.۵ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفته است. بخش عمده‌ای از عایدی این بازیگر محبوب نیز نتیجه‌ی همکاری با نتفلیکس است. او از ژوئن ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰ سه فیلم برای این کمپانی بازی کرده است و برای نقش‌آفرینی در «اعلان قرمز» و «شش زیرزمینی» ۴۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

مارک والبرگ دیگر بازیگر مورد علاقه‌ی مدیران نتفلیکس با درآمد ۵۸ میلیون دلاری در رتبه سوم قرار گرفته است تا بتوان گفت این کمپانی طی تنها چند سال توانسته تاثیر چشم‌گیری بر پروسه‌ی تولید، اکران و توزیع فیلم‌ها بگذارد.

هنوز لیست پردرآمدترین بازیگران زن منتشر نشده است، اما سال گذشته مجموع درآمد ۱۰ بازیگر زن حاضر در این فهرست تنها ۳۱۴.۶ میلیون دلار بود که نشان می‌دهد برخی از بازیگران مرد قراردادهای گران‌تری نسبت به همتایان زن خود منعقد می‌کنند.

در پایین می‌توانید لیست ۱۰ بازیگر پردرآمد سال ۲۰۲۰ سینمای جهان را مشاهده کنید.

دواین جانسون – ۸۷.۵ میلیون دلار رایان رینولدز – ۷۱.۵ میلیون دلار مارک والبرگ – ۵۸ میلیون دلار بن افلک – ۵۵ میلیون دلار وین دیزل – ۵۴ میلیون دلار آکشی کومار – ۴۸.۵ میلیون دلار لین-منوئل میرندا – ۴۵.۵ میلیون دلار ویل اسمیت – ۴۴.۵ میلیون دلار آدام سندلر – ۴۱ میلیون دلار جکی چان – ۴۰ میلیون دلار

