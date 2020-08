همکاری ادریس البا و سازنده مجموعه مردان ایکس در فیلم جاسوسی جدید اپل

ادریس البا و سیمون کینبرگ قرار است با همکاری در جدیدترین پروژه اپل یک فیلم جاسوسی عاشقانه را جلوی دوربین ببرند.

البا بازیگر مشهور بریتانیایی قرار است در این فیلم به ایفای نقش بپردازد و در عین حال از جمله تهیه‌کنندگان آن باشد در حالی که کینبرگ هم از تولیدکنندگان این اثر سینمایی خواهد بود. کینرگ را با تولید مجموعه «مردان ایکس» و نگارش فیلم‌نامه آثاری چون «شرلوک هولمز» (Sherlock Holmes) و «آقا و خانم اسمیت» (Mr. & Mrs. Smith) می‌شناسیم. کینبرگ قرار است بزودی در اولین تجربه کارگردانی فیلم سینمایی «دارک فینکس» (Dark Phoenix) از مجموعه مردان ایکس را کارگردانی کند؛ او نویسنده و تهیه‌کننده این اثر هم خواهد بود.

در حال حاضر فیلم جدید شرکت اپل تحت عنوان یک اثر جاسوسی عاشقانه شناخته می‌شود که در آفریقا می‌گذرد. فیلم‌نامه این فیلم جاسوسی را هم تراون فری به رشته تحریر درآورده که از نویسندگان معروف «نمایش روزانه» (The Daily Show) و همچنین مجموعه تلویزیونی «دوشنبه سیاه» (Black Monday)‌ است. همانطور که از سابقه فری مشهود است او در حوزه طنز تخصص دارد و کار روی یک پروژه جاسوسی و عاشقانه توسط او جالب توجه به نظر می‌رسد.

این فیلم سینمایی جدید برای کینبرگ به عنوان یکی از چهره اصلی سازنده آن نوعی بازگشت مجدد به ژانر جاسوسی به حساب می‌آید. او علاوه بر نگارش فیلم‌نامه آقا و خانم اسمیت، اخیرا فیلم جاسوسی «۳۵۵» را هم با بازی جسیکا چستین و پنه‌لوپه کروز کارگردانی کرده و قرار است آن را در سال ۲۰۲۱ اکران کند. این اثر سینمایی دومین فیلمی است که توسط کینبرگ کارگردانی شده.

برای آشنایی بیشتر با این چهره پرکار سینمای آمریکا بد نیست بدانید که او تهیه فیلم جدید کنت برانا یعنی «مرگ بر روی نیل» (Death on the Nile‎) را هم در کارنامه فعالیت‌های اخیرش دارد.

اما حضور ادریس البا در فیلم جدید و هنوز بدون نام شرکت اپل در ادامه قرارداد و مجموعه همکاری‌هایی است که میان این چهره مشهور و شرکت اپل در جریان است. چندی پیش البا و شرکت تولید فیلم او (گرین دور پیکچرز) قراردادی را با شرکت اپل امضا کردند؛ براساس این قرارداد البا و شرکت مذکور برای پلتفرم استریمینگ اپل فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی تولید خواهند کرد و این آثار هم از اپل تی‌وی پلاس پخش خواهند شد.

کینبرگ هم قرارداد مستقل دیگری با اپل دارد و براساس آن قرار است یک مجموعه پرسروصدای علمی-تخیلی را برای سرویس پخش فیلم این شرکت تولید کند. همه این خبرها نشان می‌دهد اپل این روزها به شدت به تکاپو افتاده تا تی‌وی پلاس را به سرویسی قدرتمندتر از قبل تبدیل کند که توان رقابت با غول‌هایی چون دیزنی پلاس و نتفلیکس را داشته باشد.

از جمله دیگر آثار جدید ادریس البا که باید در سال ۲۰۲۰ منتظر دیدن آن باشیم فیلم سینمایی «گاوچران بتنی» (Concrete Cowboy) به کارگردانی ریکی اشتاب است. گاوچران بتنی روایتگر داستان پسر ۱۵ ساله‌ای است که از شهر دیترویت برای زندگی با پدرش که رابطه‌ای سرد با یکدیگر دارند به شهر فیلادلفیا فرستاده می‌شود و مسائلی را درباره گاوچران‌های آن منطقه درک می‌کند. جدیدترین فیلم اشتاب قرار است ماه میلادی آینده در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو نمایش داده شود.

البا همچنین در تابستان ۲۰۲۱ فیلم جوخه انتحار ۲ (The Suicide Squad 2) را روی پرده‌های سینما خواهد داشت.

The post همکاری ادریس البا و سازنده مجموعه مردان ایکس در فیلم جاسوسی جدید اپل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala