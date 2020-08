در این مطلب به مناسبت فرارسیدن روز استقلال هند به معرفی بهترین فیلم‌های هندی طی دهه‌های اخیر می‌پردازیم تا اگر به محصولات بالیوود علاقه‌مند هستید، چند فیلم خوب و جذاب برای تماشا در این روزهای گرم تابستانی پیدا کنید.

هرساله بیش از ۲ هزار فیلم سینمایی در هندوستان تولید می‌شود. آثاری که اکثرشان از لحاظ تم و محتوا شباهت‌های بسیار زیادی به یکدیگر دارند. اغلب سینمادوستان بالیوود را با ترانه‌های هندی، رقص و ملودرام‌های سطحی به یاد می‌آورند، اما در میان این فیلم‌ها هرساله چند اثر ممتاز نیز وجود دارد که تماشای آن‌ها خالی از لطف نیست. به همین خاطر در این مطلب به مناسبت روز استقلال هندوستان نگاهی به بهترین فیلم‌های هندی چند دهه‌ی اخیر انداخته‌ایم.

سعادت (Anand)

«سعادت» یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های آمیتاب باچان دوست‌داشتنی را در خود جای داده است. این فیلم درام به کارگردانی هریشیکش موکرجی داستان بیمار سرطانی به اسم آناند را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد از آخرین روزهای زندگی خود لذت ببرد. دکتر معالج آناند پس از مشاهده‌ی شرایط و وضعیت او تصمیم می‌گیرد کتابی بر اساس زندگی آناند بنویسد و این کتاب موفق به دریافت جایزه‌ی ادبی سال می‌شود. اگر به آمیتاب باچان علاقه دارید و به دنبال فیلم هندی درامی هستید که در آن خبری از رقص و آواز نباشد، «سعادت» محصول سال ۱۹۷۱ فیلم شما است.

بمبئی (Bombay)

مانی راتنام بی‌تردید یکی از موفق‌ترین و سرشناس‌ترین کارگردان‌های هندی است. فیلم‌های راتنام علاوه‌بر موفقیت در هندوستان توانسته‌اند به جشنواره‌های سطح اول جهان همچون ونیز و بوسان نیز راه یابند. فیلم «بمبئی» داستان یک عشق ممنوعه را به تصویر می‌کشد؛ یک مرد هندو دلباخته‌ی زنی مسلمان می‌شود، اما مردم محل زندگی آن‌ها چنین عشق و رابطه‌ای را به هیچ‌وجه نمی‌پذیرند. زن و مرد اصلی قصه برای باهم بودن به بمبئی سفر می‌کنند و این سرآغاز حکایت احساسی فیلم است.

دیوار (Deewaar)

تقابل دو برادر در راه اجرای عدالت یکی از تم‌های همواره زنده‌ی بالیوود بوده است. فیلم‌های هندی زیادی صحنه‌های به یادماندنی از برادرکشی‌های تراژیک ارائه کرده‌اند و «دیوار» یکی از بهترین این فیلم‌ها است. دو برادر از طبقه‌ی کارگر با بازی آمیتاب باچان و شاشی کاپور هر یک در زندگی مسیر متفاوتی را در پیش می‌گیرد و به ترتیب به خلافکاری بزرگ و پلیسی وظیفه‌شناس تبدیل می‌شود و دست تقدیر آن‌ها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. این فیلم در مراسم فیلم‌فیر (اسکار هندی) توانست در ۹ بخش نامزد شود و در انتها ۷ جایزه از جمله جایزه‌ی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. همچنین «دیوار» در کتاب «۱۰۱ فیلم که باید قبل از مرگ ببینیم» در میان سه فیلم برتر پیشنهادی از سینمای هندوستان قرار گرفته است.

داماد عاشق عروس را می‌برد (Dilwale Dulhania le Jayenge)

فیلم «داماد عاشق عروس را می‌برد» که آن را با اسم «دل‌شکسته‌ی عاشق عروس را می‌برد» نیز می‌شناسیم یکی از موفق‌ترین و بهترین فیلم‌های هندی در تمام دوران‌ها است. این فیلم رکورد طولانی‌ترین مدت زمان اکران را در دست دارد به مدت ۲۰ سال (از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵) برخی از سینماهای هند «داماد عاشق عروس را می‌برد» را نمایش می‌دادند! این فیلم رمانتیک کمدی و موزیکال لحظه‌ها و سکانس‌های خنده‌دار و عاشقانه‎ی به یاد ماندنی بسیاری دارد و همین امر باعث شده است به بخشی از حافظه‌ی سینمایی بالیوود دوستان تبدیل شود.

راج ملهوترا (با بازی شاهرخ خان) جوان خوش‌گذرانی است که طی یک سفر دل به سیمران سینگ (با بازی کاجول موکرجی) می‌بندد، اما پدر سینگ از رابطه‌ی آن‌ها استقبال نمی‌کند؛ زیرا قصد دارد دخترش را به همسری پسر دوستش در بیاورد، ولی سینگ به این وصلت راضی نیست. اگر از تماشای فیلم‌های رمانتیک هندی لذت می‌برید، صحنه‌های احساسی «داماد عاشق عروس را می‌برد» احتمالا شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شایان ذکر است این فیلم یکی از سه اثر برتر پیشنهادی کتاب «۱۰۱ فیلم که باید قبل از مرگ ببینیم» از بالیوود است.

دنگل (Dangal)

«دنگل» پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای هندوستان است و بسیاری از رسانه‌های سینمایی آن را یکی از بهترین فیلم‌های هندی طی دهه‌ی گذشته می‌دانند. «دنگل» یک اثر ورزشی-زندگی‌نامه‌ای است که براساس زندگی ماهاویر سینگ، گشتی‌گیر معروف هندی ساخته شده است. سینگ پوگات به دلیل مشکلات زندگی هیچ‌گاه موفق به کسب مدال طلای جهان نمی‌شود و این اتفاق او را بسیار ناراحت و آشفته می‌کند. او پس از ازدواج تصمیم می‌گیرد رویای تحقق نیافته خود، یعنی کسب مدال جهانی برای کشورش را با تربیت پسری کشتی‌گیر واقعیت ببخشد، اما او هرگز پسردار نمی‌شود و همین مسئله سینگ پوگات را در مسیری قرار می‌دهد که از دخترانش دو کشتی‌گیر تمام عیار بسازد.

تم‌های فمنیستی و لحظات عاطفی «دنگل» بی‌تردید دو برگ برنده‌ی این فیلم در قیاس با آثار مشابه‌اش هستند. «دنگل» علاوه‌بر موفقیت در فصل جوایز سینمای هند، نامزدی‌ها و افتخاراتی از جشنواره‌های بین‌المللی همچون بوسان و برلین نیز کسب کرده است.

من قلبم را برای محبوبم می‌فرستم (Hum Dil De Chuke Sanam)

«من قلبم را برای محبوبم می‌فرستم» یکی از جالب‌توجه‌ترین فیلم‌های سینمای هند و حتی جهان پیرامون شکل‌گیری یک مثلث عشقی است. سلمان خان، اجی دیوگن و آیشواریا رای بازیگران اصلی این فیلم هستند. شخصیت رای با اینکه دل در گرو خان دارد، اما به اجبار تن به ازدواج با دیوگن داده است. اما این وصلت به معنی خاموش شدن آتش عشق این دو دلداده نیست. «من قلبم را برای محبوبم می‌فرستم» در کنار موسیقی‌های بسیار شنیدنی، از قاب‌های زیبایی نیز بهره می‌برد و به همین خاطر تماشایش می‌تواند تجربه لذت بخشی باشد.

باج: روزی روزگاری در هند (lagaan: Once Upon a Time in India)

فیلم «باج: روزی روزگاری در هند» یا به اختصار «باج» یکی از شناخته‌شده‌ترین فیلم‌های هندی در ایران است؛ زیرا مسئولین صدا و سیما علاقه‌ی وصف‌ناپذیری به این فیلم دارند و بارها شاهد پخش آن از شبکه‌های مختلف رسانه‌ی ملی بوده‌ایم! «باج: روزی روزگاری در هند» یک فیلم درام-حماسی است که در زمان سلطه‌ی بریتانیا بر هندوستان رقم می‌خورد. مردم یک روستا که به خراج زیاد درخواست شده از سوی دولت مرکزی معترض‌اند، تصمیم می‌گیرند تا سرنوشت‌شان را در یک مسابقه کریکت با حاکمان انگلیسی‌شان شرط‌بندی کنند. «باج: روزی روزگاری در هند» در سال اکرانش موفق به کسب نامزدی جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شد و جایزه‌ی ویژه‌ی مخاطبان جشنواره‌ی فیلم لوکارنو را مال خود کرد.

مادر هند (Mother India)

بسیاری از سینمادوستان «مادر هند» را مهم‌ترین اثر ساخته شده طی قرن بیستم در بالیوود می‌دانند. این فیلم به کارگردانی محبوب خان نخستین نامزدی سینمای هند در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان اسکار را رقم زد. یک فیلم ملودرام خوب همواره باورهای اخلاقی بیننده‌اش را به چالش می‌کشد و در انتها ضمن بازتعریف برخی از باورهای عموم مردم، بر پایبندی بر اخلاقیات و انسانیت صحه می‌گذارد. «مادر هند» داستان مادری را به تصویر می‌کشد که در میان فقر و مصائب همیشگی فرودستان فرزندان خود را بزرگ می‌کند و هیچ‌گاه ارزش‌های اخلاقی‌اش را زیر پا نمی‌گذارد، اما زندگی با چنین افرادی چندان مهربان نیست.

ملکه (Queen)

«ملکه» یکی از سرخوشانه‌ترین و صد البته جالب‌توجه‌ترین فیلم‌های ماجراجویی در قرن بیست و یکم در سینمای هندوستان است. زن شخصیت اصلی فیلم در آستانه ازدواج است، اما مراسم عروسی او بهم می‌خورد، ولی با این حال وی ماه عسل خود را لغو نمی‌کند و به یک سفر تفریحی تک نفره در اروپا می‌رود. «ملکه» می‌تواند برای بخش عظیمی از جوانان امروز مفید باشد، خصوصا افرادی که به دنبال اثری هستند تا به آن‌ها در افزایش اعتمادبه‌نفس و بازیابی قدرت درونی‌شان کمک کند.

شعله (Sholay)

مگر می‌شود از بهترین فیلم‌های هندی بنویسیم و خبری از «شعله» نباشد؟ تقریبا تمام فیلم‌بین‌ها «شعله» را دیده‌اند یا حداقل آشنایی کاملی با آن دارند. فیلمی که نسخه‌ی هندی «هفت سامورایی» و «هفت دلاور» به شمار می‌رود؛ البته در اینجا تعداد شخصیت‌های محوری از ۷ به ۲ کاهش پیدا کرده است! ضرباهنگ بالا و سکانس‌های هیجان‌انگیز «شعله» مهم‌ترین دلیل محبوبیت این فیلم هستند. «شعله» داستان تاکور، پلیس از کار افتاده‌ای را روایت می‌کند که راهزنی به اسم جبار سینگ خانواده‌اش را قتل‌عام و دست‌های او را هم قطع کرده است و مدام به دهکده‌ی آن‌ها دستبرد می‌زند. تاکور همانند شخصیت روستایی «هفت سامورایی» تصمیم می‌گیرد برای دفاع از خود و دهکده‌اش با اجیر کردن چند نفر جبار سینگ را نابود کند.

۲۰ فیلم ترسناک برتر جهان در تمام دوران

منبع: Variety

The post نگاهی به بهترین فیلم‌های هندی از شعله تا کمدی‌-رمانتیک‌های جدید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala