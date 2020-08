۱۵ فیلم برتر راک (دواین جانسون)؛ پر درآمدترین مرد هالیوود

دواین جانسون یا همان «راک» معروف و ستاره‌ی این روزهای سینما، از دوران کشتی کج تا امروز که برای دومین سال پیاپی پردرآمدترین بازیگر هالیوود شده راه درازی را طی کرده است. جانسون بعد از اولین حضورش در سینما و بازی در نقش هیولای کریه فیلم «بازگشت مومیایی» (The Mummy Returns) اساسا حرفه‌ی بازیگری‌اش را از صفر ساخت و کم‌کم محبوبیتی فراگیر پیدا کرد و هر سال در فیلم‌های اکشن و کمدی پرفروشی ظاهر شد. دواین جانسون شاید آرنولد شوارتزنگر این نسل نباشد، ولی به قدری فیلم‌های پرسود بازی کرده است که حالا جایگاهی رفیع در هالیوود دارد. حالا که خبر درآمد حیرت‌انگیز این بازیگر غول‌پیکر سینما همه جا پخش شده‌، بهانه‌ی خوبی است که با هم بهترین فیلم‌های راک را مرور کنیم.

راک امسال هم پردرآمدترین بازیگر سینما در سراسر جهان شد

۱۵. مختصر و مفید (The Rundown)

سال ساخت: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ امتیاز متاکریتیک: ۵۹

شاید اگر دواین جانسون در این فیلم کمدی پر هیجان بازی نمی‌کرد، نتیجه به این خوبی نمی‌شد. چون فقط «راک» می‌تواند اینچنین توازنی بین اکشن و کمدی برقرار کند. نقش جایزه‌بگیری است که کلی از آدم‌های سر راهش را ناکار می‌کند و در این حین خودش هم گاهی ناکار می‌شود. از اولین حضورهای سینمایی جانسون بود و نشان داد واقعا استعداد کمدی خوبی دارد. فیلم از لحاظ بصری هم جذاب است و مناظر برزیل در آن زمان چشم‌نواز و زیبا به نمایش در آمده است.

۱۴. اسمارت را بگیر (Get Smart)

سال ساخت: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ امتیاز متاکریتیک: ۵۴

بازی در کنار ستاره‌هایی مثل استیو کارل و ان هاتاوی اعتماد به نفس زیادی می‌خواست. ولی دواین جانسون بار دیگر ثابت کرد از هیچ چالشی نمی‌ترسد. فیلم بامزه و مهیج و سرپاست و با همان دقت و ظرافتی ساخته شده است که از یک فیلم جیمز باند انتظار داریم.

۱۳. مسابقه تا کوه جادوگران ( Race to Witch Mountain )

سال ساخت: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ امتیاز متاکریتیک: ۵۲

فیلمی خانوادگی و بامزه که تلفیقی است از کمدی، اکشن و قصه‌های ماجراجویانه. دواین جانسون اینجا نقش یک راننده تاکسی است که برحسب اتفاق درگیر ماجرایی می‌شود و باید خواهر و برادری را از دست یک سازمان بزرگ مخفی نجات دهد. وقتی راک را درگیر چنین مسائلی کنید، باید انتظار صحنه‌های تعقیب و گریز مهیج و سریعی را بکشید، و فیلم از این لحاظ مخاطب را کاملا راضی نگه می‌دارد.

۱۲. اون‌یکی‌ها ( The Other Guys )

سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۴



احتمالا یکی از خنده‌دار‌ترین حضورهای کوتاهی است که از دواین جانسون دیده‌ایم. راک و ساموئل ال جکسون تنها در دقایق اولیه‌ی این فیلم حضور دارند، ولی با همین حضور افتخاری و کوتاهشان کاری می‌کنند که حتی از کل فیلم بامزه‌تر است. دو مأمور پلیس کله‌شق که غرور احمقانه‌شان سرنوشتی تلخی برایشان رقم می‌زند. راک همان دقایق اول فیلم حضور دارد و بعد از اتفاق ناگواری که برای او و همکارش می‌افتد، دیگر نمی‌بینیمش. ولی تصویرش تا آخر فیلم از یادمان نمی‌رود.

۱۱. سریع و خشمگین ۵ (Fast Five)

سال ساخت: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ امتیاز متاکریتیک: ۶۶

این فیلم از دو جهت در کارنامه‌ی دواین جانسون اهمیتی ویژه دارد، اول اینکه مسیر راک را هموار کرد تا به عنوان یکی از ستارگان سطح اول و گران هالیوود تبدیل شود و دوم، شخصیتی را در دنیای سریع و خشن خلق کرد که در ادامه به فیلم «هابز و شاو» رسید که در دنیایی «سریع و خشمگین» می‌گذشت ولی داستان مستقلی داشت. کاراکتر شکست‌ناپذیر و تهدیدآمیز هابز دقیقا چیزی بود که این مجموعه فیلم نیاز داشت تا تکانی به خودش بدهد و از مسیر هموار و تکراری قسمت‌های پیشین خلاص ‌شود. برای دواین جانسون هم نتیجه‌ی خوبی داشت. راک مدتی بود در فیلم‌هایی بازی می‌کرد که به کاراکترش نمی‌خورد و با «سریع ۵ » به ریشه‌هایش بازگشت و دوباره همان آدم زورمند و بزن‌بهادری شد که همه دوستش داشتند.

۱۰. خبرچین (Snitch)

سال ساخت: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ امتیاز متاکریتیک: ۵۱

یکی از تلاش‌های نسبتا موفق راک در ایفای نقش جدی در یک درام جدی. «خبرچین» داستان پدری با بازی دواین جانسون را روایت می‌کند که در پی دستگیری به ناحق پسرش، مجبور می‌شود طی یک معامله با اداره مبارزه با مواد مخدر، نقش مأمور مخفی را برای آنها ایفا کند. مهارت راک در فرو رفتن در نقش پدری دردمند قابل تحسین است، و فیلم پرتنش و درگیرکننده. دیدنش سرگرمتان می‌کند.

۹. سریع و خشمگین ۶ ( Fast & Furious 6 )

سال ساخت: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ امتیاز متاکریتیک: ۶۱

جانسون با این فیلم رسما به خانواده‌ی سریع و خشن ملحق شد و در کنار دام و برایان برای آخرین ماموریتشان اقدام کرد. «سریع و خشن» مجموعه فیلمی است که با خودش و طرفدارانش صادق است. سعی نمی‌کند خودش را جدی‌تر و عمیق‌تر از چیزی که هست جلوه دهد و از تمام ظرفیت‌های سینمای اکشن بهره می‌برد تا صحنه‌های نفسگیر را یکی پس از دیگری پیش چشم مخاطب بیاورد. دواین جانسون نیز بازیگری است با همین ویژگی‌ها، و وقتی این دو در کنار هم قرار می‌گیرند نتیجه‌اش فیلمی است که هدف اصلی‌اش را خیلی خوب اجرا می‌کند، یعنی سرگرم کردن مخاطب.

۸. خشمگین ۷ (Furious 7)

سال ساخت: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ امتیاز متاکریتیک: ۶۷

بدون شک خشمگین ۷ بهترین فیلم دواین جانسون است. داستان چیست؟ مگر اهمیتی دارد؟ فیلمی مملو از ماشین‌های سریع، انفجار و تعقیب و گریزهای مهیج. تازه در یک صحنه «راک» گچ دستش را هم فقط با یک تکان دستش می‌شکند. هر مولفه‌ای که از دواین جانسون دوست دارید در تک‌تک دقایق این فیلم گنجانده شده است. در خشمگین ۷ دواین جانسون همه‌ی پتانسیل‌های خودش را آزاد کرده و فرصت این را داشته است که هر کاری دلش می‌خواهد بکند. علاوه بر این، سابقه‌ی کشتی‌گیری «راک» هم به خوبی خودش را در این فیلم نشان می‌دهد. به‌ویژه جاهایی که با کاراکتر جیسون استاتهام یعنی شاو دهن به دهن می‌شود و کل‌کل‌هایش شبیه کل‌کل‌های قبل از مبارزه‌ی کشتی کج است و حتی یکی از فن‌های معروفش را روی او اجرا می‌کند. اگر از طرفداران «راک»‌ هستید، فیلمی بهتر از این گیرتان نمی‌آید.

۷. اطلاعات مرکزی (Central Intelligence)

سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ امتیاز متاکریتیک: ۵۲

ترکیب دواین جانسون و کوین هارت برای کمدی همیشه جواب داده است و احتمالا در آینده هم نتیجه خواهد داد. کنار هم قرار گرفتن دو موجودی که اینقدر تفاوت ظاهری دارند خود به خود دست‌مایه‌ی خنده و شوخی‌های بامزه است. فیل و فنجانی که در اتفاق‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند و هربار بامزه‌تر از قبل می‌شوند. فیلم کمدی دیوانه‌واری دارد و از نمایش این دیوانگی شرمسار نیست. صحنه‌ای در آن هست که طی یک درگیری تن به تن، راک با یک موز به مصاف مردی می‌رود که سلاحش چاقویی بزرگ است، و راک موز به دست برنده‌ی این درگیری می‌شود. چنین جنون بامزه‌ای فقط از اکشن‌های دواین جانسون بر می‌آید.

۶. موانا (Moana)

سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ امتیاز متاکریتیک: ۸۱

«موآنا» واقعا داستان خیلی خوبی دارد. درباره‌ی زنی جوان است که حس می‌کند اقیانوس او را فرا می‌خواند و بعد از اینکه یک نیمه‌خدای خودخواه (با صداپیشگی جانسون) قلبی جادویی را می‌باید، به دنبال ماجراجویی‌هایی شگفت‌انگیز می‌رود. موآنا یکی از انیمیشن‌های دیزنی است و فیلمی موزیکا و شاد، و از این نظر شاید شبیه بقیه‌ی فیلم‌های دواین جانسون نباشد، ولی تمام ویژگی‌های جذاب او را در صداپیشگی‌اش می‌بینید. جانسون حتی در جایی از فیلم شروع به خواندن می‌کند که احتمالا از شنیدن صدایش غافلگیر شوید.

۵. جومانجی: به جنگل خوش آمدید (Jumanji: Welcome to the Jungle)

سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ امتیاز متاکریتیک: ۵۸

«جومانجی: به جنگل خوش آمدید» از آن فیلم‌هایی است که به نظر می‌رسید نتیجه نمی‌دهد، ولی به طرز غریبی موفق در آمد. داستان پسری جوان و به اصطلاح «خر خوان» که به همراه هم‌مدرسه‌ای‌هایش وارد دنیای یک بازی کامپیوتری جادویی می‌شود و آنجا از یک پسر لاغرمردنی، تبدیل می‌شود به غولی مثل دواین جانسون، و باید از عجیب‌ترین موقعیت‌ها جان سالم به در ببرد.

۴. سرنوشت خشمگین (The Fate of the Furious)

سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ امتیاز متاکریتیک: ۵۶

علیرغم نزاعی که دواین جانسون با چهره‌ی اصلی سریع و خشن یعنی وین دیزل داشت، حضور جانسون در این فیلم واقعا گرمابخش بود، به‌ویژه وقتی در کنار جیسون استاتهام قرار می‌گرفت. در این قسمت از «سریع و خشمگین» ستاره‌ی بزرگی مثل شارلیز ترون به تیم بازیگران اضافه شد، و راک باز هم جذابیتش را در فیلم حفظ کرد.

۳. سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شاو (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ امتیاز متاکریتیک: ۶۰

کلا فیلم‌های «سریع و خشن» راست کار راک هستند. ولی چیزی که باعث شده «هابز و شاو» جایگاه ویژه‌ای پیدا کند، تمرکز روی کاراکتر راک است. از صحنه‌های اکشن پر زد و خورد تا لحظات کمیک بامزه، دواین جانسون تمام هنرهایش را رو می‌کند و معلوم است از بازی در این فیلم حسابی کیف کرده است. «هابز و شاو» شاید یکی از بهترین فیلم‌های «سریع و خشن» نباشد، ولی شک نکنید از بهترین‌های دواین جانسون است. خیلی خودش را جدی نمی‌گیرد و بامزه و مفرح است. در چند فیلم دیگر می‌توانید ببینید دواین جانسون با چهره‌ای جدی از نیچه نقل قول کند و همزمان بازو بگیرد؟ صحنه‌های اکشنش هم حسابی نفسگیر و دیدنی در آمده است و هیجان‌زده‌تان می‌کند. شیمی بین او و جیسون استاتهام به طرز غافلگیرکننده‌ای بهتر از انتظار مخاطبان در آمده است و بده بستان‌های این دو یکی از حنبه‌های جذاب فیلم شده.

۲. مبارزه با خانواده‌ام (Fighting with My Family)

سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ امتیاز متاکریتیک: ۶۸

فیلمی بر اساس یک داستان واقعی که دواین جانسون تهیه‌کننده‌اش هم بود. درست است که این فیلم درباره‌ی رقابت‌های کشتی کج زنان و تلا‌ش دختری جوان برای ورود به رقابت‌های حرفه‌ای‌ است، ولی در بطن این ماجرا قصه‌ای گرم و صمیمانه درباره‌ی رابطه‌ی خواهر و برادری روایت می‌شود. راک اینجا در نقش خودش ظاهر شده است، یعنی ستاره‌ای معروف در دنیای کشتی کج. با اینکه حضور زیادی در فیلم ندارد، ولی همان دقایق کوتاهی که می‌آید جذبه و بامزگی‌اش در خدمت داستان است.

۱. جومانجی: مرحله بعدی ( Jumanji: The Next Level )

سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ امتیاز متاکریتیک: ۵۸

به دنبال موفقیت نسخه‌ی اول، جومانجی مرحله‌ی بعدی ساخته شد که از اولی هم فیلم مهیج‌تر و سرگرم‌کننده‌تری بود. دواین جانسون این بار با چالش جدیدی رو‌به‌رو بود و نقش دنی دویتو را داشت که وارد دنیای جومانجی می‌شد. صحنه‌های اکشن فیلم هم بیشتر و جذابتر شدند، به دنبالش شوخی‌ها و لحظات کمیک بامزه‌تر. جلوه‌های ویژه‌ی فیلم چشمگیر و خوب اجرا شده و کلا از نظر فنی به آن حسابی رسیده‌اند. اگر بخواهید چند ساعتی تفریح محض کنید، این دو قسمت جومانجی انتخاب بسیار مناسبی است.

منبع: insider

منبع متن: digikala